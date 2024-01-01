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برنامج البريد المباشر القائم على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - برازافيل
يعمل برنامج البريد المباشر المعتمد على الحساب على تمكين المؤسسات من إرسال بريد مباشر مخصص أو هدايا إلى جهات الاتصال المهمة ضمن حسابات محددة. يساعد هذا البرنامج الشركات في تعزيز ظهور العلامة التجارية ضمن الحسابات المستهدفة وتعزيز معدلات المشاركة مع تلك الحسابات المحددة. يمكن للمسوقين الاستفادة من برنامج البريد المباشر القائم على الحساب لبدء الاتصال بالحساب قبل أن تتواصل فرق المبيعات مباشرة مع صناع القرار الرئيسيين داخل تلك الحسابات. يعد هذا النهج مجرد طريقة تنفيذ محتملة ضمن استراتيجية التسويق القائمة على الحساب، إلى جانب طرق أخرى مثل الإعلانات القائمة على الحساب، وتجارب الويب والمحتوى القائمة على الحساب. تتمتع الشركات بالمرونة اللازمة لتبني أسلوب واحد أو مجموعة من أساليب التنفيذ هذه بناءً على أهدافها وتفضيلاتها المحددة.
إرسال تطبيق جديد
Sendoso
sendoso.com
تساعد Sendoso، منصة الإرسال الرائدة، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع العملاء طوال رحلة المشتري.
&Open
andopen.co
إهداء أفضل للشركات التي تهتم. قم بتعزيز العلاقات وبناء الولاء عبر فرق المبيعات والتسويق والموارد البشرية وتجربة العملاء.
PFL
pfl.com
في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط ع...
Kotis Design
kotisdesign.com
نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الن...
Postal
postal.com
تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. ت...
Xoxoday
xoxoday.com
المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.
Reachdesk
reachdesk.com
أطلق العنان لقوة الإهداء على نطاق واسع مع Reachdesk، منصة الهدايا العالمية رقم 1 للشركات في العالم والتي تم تصميمها لتحقيق النجاح في الإيرادات.
Printfection
printfection.com
قم بإنشاء غنيمة جميلة ذات علامة تجارية بسهولة وقم بتوزيعها في أي مكان في العالم من خلال منصة إدارة غنيمة لدينا. اتصل بنا أو احصل على عرض توضيحي اليوم.
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية ومكافأة العملاء المخلصين طوال دورة حياتهم.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem، من شركة Prospect Smarter، هو حل تسويق رقمي متخصص في التسويق عبر الإنترنت. تقديم عملاء محتملين حصريين وذوي قيمة عالية وشخصية.