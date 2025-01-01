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برامج البيانات القائمة على الحساب
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برامج البيانات القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

تعد برامج البيانات القائمة على الحسابات (ABDS) أداة متطورة مصممة لدعم المبادرات الإستراتيجية للتسويق القائم على الحسابات (ABM) من خلال توفير رؤى وتحليلات شاملة للبيانات مصممة خصيصًا لحسابات مستهدفة محددة. على عكس منصات إدارة البيانات التقليدية، تركز ABDS حصريًا على تجميع وتحليل وتفسير البيانات ذات الصلة بالحسابات عالية القيمة التي تحددها الشركات. يمكّن هذا البرنامج المؤسسات من مركزية وتنسيق مصادر البيانات المتباينة، بما في ذلك التركيبة السكانية للعملاء، وبيانات الشركات، والبيانات السلوكية، ومقاييس المشاركة. من خلال دمج هذه الثروة من المعلومات، تعمل ABDS على تمكين المسوقين وفرق المبيعات من الحصول على فهم شامل للحسابات المستهدفة ونقاط الضعف لديهم وسلوكياتهم الشرائية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج البيانات المستندة إلى الحساب ما يلي: * تجميع البيانات: تقوم ABDS بجمع البيانات من مصادر داخلية وخارجية مختلفة، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات أتمتة التسويق، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقواعد بيانات الطرف الثالث، لإنشاء عرض موحد للحسابات المستهدفة. * إثراء البيانات: يعمل البرنامج على إثراء بيانات الحساب الحالية برؤى إضافية، مثل حجم الشركة، واتجاهات الصناعة، والمعلومات التقنية، وإشارات النوايا، لتعزيز دقة الاستهداف وقدرات التجزئة. * التحليلات التنبؤية: من خلال الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة ونماذج التعلم الآلي، يتنبأ ABDS بسلوك الحساب المستقبلي، ويحدد الميل إلى الشراء، ويعطي الأولوية للحسابات بناءً على احتمالية التحويل. * التقسيم والتخصيص: يتيح نظام ABS للمستخدمين تقسيم الحسابات المستهدفة إلى مجموعات متميزة بناءً على الخصائص أو السلوكيات المشتركة. يسهل هذا التقسيم حملات تسويقية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات الفريدة لكل حساب. * التقارير والتصورات الثاقبة: يقدم البرنامج لوحات معلومات بديهية وتقارير قابلة للتخصيص توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الحساب وفعالية الحملة وعائد الاستثمار، مما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. * التكامل مع منصات ABM: تتكامل ABDS بسلاسة مع منصات ABM وتقنيات التسويق الأخرى لتنسيق جهود التسويق والمبيعات المنسقة عبر دورة حياة الحساب بأكملها. بشكل عام، تزود برامج البيانات المستندة إلى الحساب الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتنفيذ إستراتيجيات ABM المستهدفة بدقة، وزيادة نمو الإيرادات، وإقامة علاقات دائمة مع الحسابات الرئيسية.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

AHREFS هي أداة شاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تساعد المستخدمين على تحليل المواقع، البحث عن الكلمات الرئيسية، ورصد الترتيب، وتحسين المحتوى.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

تطبيق LinkedIn Sales Navigator يساعد محترفي المبيعات في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم من خلال ميزات بحث متقدمة وإمكانيات تواصل متطورة.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase هو منصة للعثور على معلومات حول الشركات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاستثمارات والاتجاهات الصناعية.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.

Signals

Signals

getsignals.ai

تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.

G2

G2

g2.com

G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Keyword.com هو تطبيق لإدارة وتحليل الكلمات الرئيسية، يساعد المستخدمين على تحسين استراتيجيات SEO وتسويق المحتوى.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog هو تطبيق سطح مكتب يسمح بتحويل مواقع الويب إلى تطبيقات مستقلة على أنظمة Mac و Windows، ويسهل إدارة الحسابات المتعددة.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner هو أداة لتحسين محركات البحث توفر إمكانيات تحليل بيانات شاملة، مثل تتبع الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين وتحليل SEO الفني.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

VisualPing هو أداة لمراقبة تغييرات مواقع الويب، تسمح للمستخدمين بتتبع التعديلات المرئية عبر لقطات الشاشة وتلقي إشعارات عند حدوث تغييرات.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.

WASK

WASK

wask.co

WASK هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المعلنين الرقميين في إدارة الحملات الإعلانية وتحسينها بدون الحاجة للمعرفة التقنية.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

AppTopia توفر بيانات أداء وتحليلات لتطبيقات الهواتف المحمولة، مما يساعد الشركات على تحسين تطبيقاتها وفهم السوق والمنافسة.

Drift

Drift

drift.com

تطبيق Drift هو منصة للتواصل مع العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء من خلال محادثات مخصصة وفعالة.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

تطبيق Wrench.ai يقدم أدوات مبنية على البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات وأتمتة العمليات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية للمستخدمين.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI هو محرك بحث في الوقت الحقيقي للعثور على معلومات الاتصال للمبيعات B2B، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى العملاء المحتملين بسرعة.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

تطبيق إيمغنفاين هو أداة ذكاء مبيعات تساعد في إنشاء قوائم العملاء المحتملين باستخدام بحث متقدم، ويتيح الوصول لمعلومات الاتصال بالمعنيين.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit هي منصة لإثراء البيانات تضيف أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات لمساعدتك في تحسين جهود المبيعات والتسويق.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

NetLine

NetLine

netline.com

تطبيق NetLine هو منصة شاملة لأصحاب الأعمال B2B، يوفر بيانات نية المشتري وم capabilities لتوليد العملاء المحتملين وتحسين التفاعل.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

تطبيق Selling.com هو منصة لتحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات دقيقة عن جهات الاتصال في تطوير الأعمال والمبيعات.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

Metadata

Metadata

metadata.io

تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.

Owler

Owler

owler.com

Owler هو تطبيق يوفر معلومات حول الشركات والمنافسين مع بيانات في الوقت الحقيقي، مما يساعد في فهم الاتجاهات السوقية وتحليل المنافسة.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor هو تطبيق يحدد زوار موقع الويب المجهولين ويقدم بيانات حول سلوكهم لمساعدة فرق المبيعات والتسويق في تحسين استراتيجياتهم.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.

Common Room

Common Room

commonroom.io

تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

تطبيق xiQ يقدم منصة مبيعات وتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية وتحليلات متقدمة لتعزيز التفاعل وتحسين معدلات الإغلاق.

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape هو تطبيق لمراقبة أسعار المنافسين يساعد شركات التجارة الإلكترونية في تحسين استراتيجيات التسعير وزيادة الإيرادات عبر تحليل البيانات.

Sopro

Sopro

sopro.io

يساعد تطبيق Sopro الشركات في تحديد والتواصل مع العملاء المحتملين المؤهلين من خلال استهدافهم وبحثهم والتفاعل معهم بشكل شخصي.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte هي منصة أتمتة ذكاء تنافسي تتيح متابعة أنشطة المنافسين وتحليلها عبر القنوات الرقمية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.

Klue

Klue

klue.com

KLUE هي منصة ذكاء تنافسي تساعد الشركات في جمع وتحليل معلومات المنافسين، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق.

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay هي أداة مخصصة لتحديد وإدارة الحسابات المثالية لفرق التسويق والمبيعات B2B، تساعد على اكتشاف وتصنيف وتتبع الحسابات بكفاءة.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel هي منصة ذكاء تسويقي تتخصص في تحسين كفاءة خط الأنابيب من خلال تقديم معلومات دقيقة عن العملاء وبيانات الاتصال.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo هو منصة تحويل تحول حركة المرور السلبية على المواقع إلى عملاء نشطين، من خلال أدوات تسويقية وتحليلية لتحسين معدلات التحويل.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact هو تطبيق لإدارة معلومات الاتصال، يوفر تخزينًا مركزيًا وتحديثًا لمزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics هو برنامج B2B لتحديد زوار الموقع المجهولين وتوفير معلومات الاتصال لتعزيز توليد العملاء وزيادة فعالية المبيعات.

Red Flag Alert

Red Flag Alert

redflagalert.com

تطبيق Red Flag Alert يوفر بيانات حية لتقييم مخاطر الأعمال وموثوقية الائتمان، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي.

PeerSpot

PeerSpot

peerspot.com

PEERSPOT منصة توفر مراجعات معلومات موثوقة وحلول تكنولوجيا المؤسسات، وتساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.

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