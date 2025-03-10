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برامج الإعلان القائمة على الحساب
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برامج الإعلان القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج الإعلانات القائمة على الحسابات على تمكين الشركات من التواصل مع المشترين المحتملين من خلال إعلانات رقمية مصممة بدقة. يتم تخصيص هذه الإعلانات خصيصًا لصانعي القرار المؤثرين ضمن الحسابات المستهدفة المحددة. يُعد الإعلان المعتمد على الحساب بمثابة نهج تنفيذ قابل للتطبيق ضمن استراتيجية التسويق الشاملة القائمة على الحساب، مما يوفر للمسوقين الوسائل اللازمة للوصول بفعالية إلى حساباتهم المطلوبة. قد تتضمن طرق التنفيذ الأخرى ضمن هذه الإستراتيجية البريد المباشر القائم على الحساب، بالإضافة إلى تجارب الويب والمحتوى المخصصة. تتمتع الشركات بالمرونة اللازمة لاختيار ونشر واحد أو مجموعة من أساليب التنفيذ هذه. لتسهيل استراتيجية الإعلان القائمة على الحساب، يمكن للشركات استخراج جهات الاتصال من برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها أو برنامج أتمتة التسويق. وبدلاً من ذلك، يمكنهم تنظيم قوائم جهات الاتصال لتنفيذ نهجهم الإعلاني المستهدف بسلاسة.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

Metadata

Metadata

metadata.io

تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.

Opensense

Opensense

opensense.com

يتيح تطبيق Opensense إدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي عبر جميع الأجهزة، ويتوافق مع Office 365 وG-Suite وSalesforce وغيرها.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.

Propensity

Propensity

propensity.com

تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.

6sense

6sense

6sense.com

تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع Recotap، يصل حل الإعلانات المستند إلى الحساب إلى عدد أكبر من صناع القرار ويظل مشاركًا حتى يتحولوا.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

يعمل Madison Logic على تمكين الشركات الأكبر والأسرع نموًا من تحويل أفضل حساباتها بشكل أسرع من خلال البحث عن الأعضاء الأكثر تأثيرًا في لجنة الشراء والمشاركة معهم طوال رحلة العميل. تتيح منصة ML، وهي منصة عالمية متعددة القنوات لتنشيط وقياس وسائط ABM، للمسوقين داخل مؤسسات المؤسسة الاستفادة من بيانات الملكية الفريدة لتحديد الحسابات التي من المرجح أن تشتريها، وتعظيم المشاركة عبر قنوات متعددة، وتسريع دورات المبيعات للتأثير بشكل إيجابي على عائد الاستثمار.

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

تخيل إنشاء إعلان فريد ومخصص لكل حساب من حساباتك المستهدفة. تخيل الآن عرض هذا الإعلان حيث لن يراه سوى فريق الشراء في هذا الحساب. يستخدم Advertaze استهداف الجمهور الصغير لعرض إعلاناتك المخصصة المستندة إلى الحساب أمام الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. لا مزيد من الانطباعات الضائعة على الأشخاص الذين ليس لهم رأي في عملية الشراء. اعرف المزيد على advertaze.com

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