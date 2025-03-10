ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج الإعلانات القائمة على الحسابات على تمكين الشركات من التواصل مع المشترين المحتملين من خلال إعلانات رقمية مصممة بدقة. يتم تخصيص هذه الإعلانات خصيصًا لصانعي القرار المؤثرين ضمن الحسابات المستهدفة المحددة. يُعد الإعلان المعتمد على الحساب بمثابة نهج تنفيذ قابل للتطبيق ضمن استراتيجية التسويق الشاملة القائمة على الحساب، مما يوفر للمسوقين الوسائل اللازمة للوصول بفعالية إلى حساباتهم المطلوبة. قد تتضمن طرق التنفيذ الأخرى ضمن هذه الإستراتيجية البريد المباشر القائم على الحساب، بالإضافة إلى تجارب الويب والمحتوى المخصصة. تتمتع الشركات بالمرونة اللازمة لاختيار ونشر واحد أو مجموعة من أساليب التنفيذ هذه. لتسهيل استراتيجية الإعلان القائمة على الحساب، يمكن للشركات استخراج جهات الاتصال من برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها أو برنامج أتمتة التسويق. وبدلاً من ذلك، يمكنهم تنظيم قوائم جهات الاتصال لتنفيذ نهجهم الإعلاني المستهدف بسلاسة.
إرسال تطبيق جديد
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI هو منصة لإدارة المبيعات والتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات في تحسين استهداف الحسابات وزيادة الفعالية في الحملات.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Folloze
folloze.com
Folloze هو منصة لتحسين تجارب الشراء في التسويق بين الشركات، توفر أدوات لإنشاء محتوى مخصص وتحليلات لفهم سلوك المستخدمين.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Metadata
metadata.io
تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
N.Rich
nrich.ai
تساعدك تطبيق N.Rich في تعزيز مبيعاتك من خلال استهداف حسابات العملاء المحتملين بالإعلانات الرقمية وتحفيزها لزيادة التفاعل.
Opensense
opensense.com
يتيح تطبيق Opensense إدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي عبر جميع الأجهزة، ويتوافق مع Office 365 وG-Suite وSalesforce وغيرها.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Albacross
albacross.com
Albacross هي أداة لتوليد الرصاص B2B تساعد الشركات في التعرف على العملاء الذين يزورون مواقعها وتزويدها بتحليلات سلوكية لتحسين استراتيجيات المبيعات.
Influ2
influ2.com
Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.
Propensity
propensity.com
تطبيق Propensity هو منصة تسويق تعتمد على حسابات الشركات الصغيرة، تساعد الفرق في إنشاء قوائم حسابات مهتمة وتسهيل الحملات التسويقية للإشراف على المبيعات.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.
6sense
6sense.com
تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع Recotap، يصل حل الإعلانات المستند إلى الحساب إلى عدد أكبر من صناع القرار ويظل مشاركًا حتى يتحولوا.
Madison Logic
madisonlogic.com
يعمل Madison Logic على تمكين الشركات الأكبر والأسرع نموًا من تحويل أفضل حساباتها بشكل أسرع من خلال البحث عن الأعضاء الأكثر تأثيرًا في لجنة الشراء والمشاركة معهم طوال رحلة العميل. تتيح منصة ML، وهي منصة عالمية متعددة القنوات لتنشيط وقياس وسائط ABM، للمسوقين داخل مؤسسات المؤسسة الاستفادة من بيانات الملكية الفريدة لتحديد الحسابات التي من المرجح أن تشتريها، وتعظيم المشاركة عبر قنوات متعددة، وتسريع دورات المبيعات للتأثير بشكل إيجابي على عائد الاستثمار.
Advertaze
advertaze.com
تخيل إنشاء إعلان فريد ومخصص لكل حساب من حساباتك المستهدفة. تخيل الآن عرض هذا الإعلان حيث لن يراه سوى فريق الشراء في هذا الحساب. يستخدم Advertaze استهداف الجمهور الصغير لعرض إعلاناتك المخصصة المستندة إلى الحساب أمام الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. لا مزيد من الانطباعات الضائعة على الأشخاص الذين ليس لهم رأي في عملية الشراء. اعرف المزيد على advertaze.com
© 2025 WebCatalog, Inc.