برامج الإعلان القائمة على الحساب - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

Propensity

propensity.com

Propensity هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الحساب (ABM) المصممة لفرق النمو الصغيرة في مجال B2B. نحن نسهل استخدام بيانات النوايا لإنشاء قوائم بالحسابات وجهات الاتصال في السوق، وتدفئة جهات الاتصال هذه من خلال حملات ABM متعددة القنوات، وتسليم قائمة يومية من العملاء المتوقعين المؤهلين تأهيلاً عاليًا للمبيعات. والنتيجة هي محرك ABM آلي يعمل دائمًا وينتج تدفقًا من MQAs ومشاركة مبيعات 5X مقارنةً بأساليب النمو التقليدية B2B. لماذا النزعة؟ - بناء جمهور في 5 دقائق، وإطلاقه في أقل من أسبوعين - إنشاء قائمة حسابات غير محدودة باستخدام بيانات النوايا - جهات اتصال غنية بالكامل لكل قائمة حسابات - قائمة أسبوعية بالحسابات وجهات الاتصال الجاهزة للمبيعات - إعلانات عرض برمجية - توزيع البريد الإلكتروني التسويقي - الوصول إلى مكتبتنا الخاصة بـ ABM playbooks - AI Content Generator - اجتماع أسبوعي مع Propensity CSM - عمليات التكامل بما في ذلك Hubspot وSalesforce - وقت تسجيل عائد الاستثمار - 30 -180 يومًا اعتمادًا على كتاب قواعد اللعبة الخاص بك الميزات الأساسية لـ Propensity: مكتبة Playbook - كتب قواعد اللعبة المعدة مسبقًا والتي تتراوح من 30 محرر قواعد اللعبة التي يصل طولها إلى 90 يومًا - قم بتحرير كل مسرحية بسهولة في قواعد اللعبة التي اختارها المستخدمون Audience Builder - يستخدم بيانات نية مرخصة من جهة خارجية على مستوى الحساب لفهم اهتمامات المشتري وسلوكه مع الميل إلى شراء النماذج المضمنة في دوائر الشراء - الإنشاء إدارة جهات الاتصال المستهدفة بناءً على نية مستوى الحساب مدير القناة - تنسيق وتنشيط الحملات عبر القنوات ABM Dashboard - قياس الحساب والتحليلات لقياس الرفع والأداء التكامل مع تكنولوجيا التسويق وتكنولوجيا المبيعات