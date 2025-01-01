متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج المشورة الأكاديمية - التطبيقات الأكثر شعبية

يدعم برنامج المشورة الأكاديمية المستشارين في كل من الإعدادات العالية وإعدادات K - 12 من خلال مساعدتهم على تصميم البرامج الأكاديمية وتوجيه الطلاب نحو أهدافهم المستقبلية. يستخدم مستشارو المدارس هذا البرنامج لإنشاء خطط شهادة مخصصة وتتبع تقدم الطالب نحو متطلبات التخرج. يستفيد مستشارو الكلية والجامعات من هذه الأدوات لتعزيز الاحتفاظ بالطلاب من خلال تحديد أولئك الذين قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية. عادةً ما يتضمن برنامج المشورة الأكاديمية ميزات تبسيط المهام المختلفة للمستشارين ، مثل جدولة الاجتماعات ، وتطوير خطط الدورات ، ومراقبة الأداء الأكاديمي من خلال لوحات المعلومات ، وإرسال تنبيهات للطلاب المعرضين للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، توفر هذه الأدوات إمكانات لتدوين الملاحظات ، مما يسمح للمستشارين بتوثيق الاجتماعات ، وتتبع تقدم الطالب ، وجدولة المتابعة. إلى جانب التخطيط الأكاديمي ، يمكن للمستشارين أيضًا استخدام هذا البرنامج لمساعدة الطلاب في طموحاتهم طويلة الأجل ، مع أدوات التخطيط الوظيفي التي تعمل على مواءمة نقاط قوتهم مع المسارات الوظيفية المحتملة ، بالإضافة إلى ميزات مطابقة الجامعات لمساعدة طلاب المدارس الثانوية في العثور على الكليات والجامعات المناسبة.