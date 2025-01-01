برنامج إدارة الغياب - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج إدارة الغياب المؤسسات من تخطيط وإدارة وتتبع غياب الموظفين، مثل الإجازات والإجازات المرضية. يتيح هذا البرنامج للشركات تحديد حالات الغياب وإدارة الطلبات والتعامل مع الموافقات. وغالبًا ما يشتمل على ميزات تتضمن اللوائح والقوانين والسياسات المحلية لمساعدة الشركات على الالتزام بالامتثال وتقليل التكاليف. عادةً ما تستخدمها أقسام الموارد البشرية، وبعض حلول إدارة الغياب المستقلة مناسبة أيضًا للشركات التي ليس لديها قسم تقليدي للموارد البشرية. يمكن أن يكون هذا البرنامج جزءًا من مجموعة متكاملة لإدارة الموارد البشرية أو يعمل كحل مستقل. وكثيرًا ما يتكامل مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية، حيث تعمل أنظمة الموارد البشرية الأساسية غالبًا كمخزن مركزي لبيانات القوى العاملة.
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Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
greytHR
greythr.com
تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.
Calamari
calamari.io
Calamari هو تطبيق إدارة موارد بشرية عبر الإنترنت يتضمن تتبع الحضور وإدارة الإجازات وخدمات الموارد البشرية الأساسية للفرق المكتبية والبعيدة.
PayFit
payfit.com
PayFit هو تطبيق سحابي لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوفر أتمتة في حساب الرواتب وإدارة الإجازات والمصروفات للموظفين.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
Skello
skello.io
Skello هو تطبيق لإدارة الجدول الزمني للقوى العاملة، يساعد الفرق على تحسين تنظيم العمل والتواصل في أماكن العمل القائمة على التحولات.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية في الهند، يقوم بأتمتة كشوف المرتبات، وتتبع الحضور، وأداء الموظفين بسهولة.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR هو نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يوفر تتبع الحضور وإدارة بيانات الموظفين، ويسهل الوصول إلى المعلومات في أي وقت.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam هو تطبيق لإدارة الأداء والمشاريع يتضمن تخطيط الاستراتيجيات، إدارة المهام، تتبع الوقت، وتحفيز الموظفين.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة البيانات وتحسين التواصل داخل الفرق.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi هو تطبيق لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين، يشمل ميزات مثل إدارة الإجازات، وإعداد الفواتير وتقارير الوقت، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Craze
crazehq.com
يتيح تطبيق Craze لإدارة الموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة، مما يساعد المؤسسين على التركيز على تنمية أعمالهم.
flair HR
flair.hr
Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.
Cocoon
cocoon.com
تطبيق كوكوون هو منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط عملية الامتثال والمطالبات والرواتب، مما يسهل تجربة الإجازات للعاملين.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic هو تطبيق لتخطيط الإجازات للموظفين يسمح بطلب الإجازة وإدارتها بسهولة دون الحاجة لأوراق، مع تحديثات فورية وتقارير قابلة للتنزيل.
Timeular
timeular.com
تطبيق Timeular يساعد الأفراد والفرق على تتبع الوقت وتحسين الإنتاجية من خلال تسجيل ساعات العمل تلقائيًا وتوفير رؤى تفصيلية.
Superworks
superworks.com
Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.
BrioHR
briohr.com
BrioHR هو منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية، تسمح للشركات بإدارة عمليات التوظيف، وتقديم التقارير، وتحليل البيانات بسهولة.
Papershift
papershift.com
Papershift هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات عبر السحابة، يساعد الشركات في تنظيم القوى العاملة بكفاءة.
Asanify
asanify.com
Asanify هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساهم في تبسيط عمليات التوظيف، الحضور، كشوف المرتبات، والامتثال بصورة مؤتمتة وسهلة الاستخدام.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يشمل إدارة الرواتب والإجازات والأداء وعمليات التوظيف عبر منصة موحدة، مع أدوات للتحليل وإدارة الوقت.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack هو تطبيق ويب وسطح مكتب يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الموارد البشرية وإدارة المشاريع والمبيعات والتسويق.
DreamTeam
dreamteam.io
دريم تيم هو تطبيق موحد لإدارة العمليات البشرية للشركات الصغيرة، يساعد في تبسيط العمليات المعقدة وتقديم تحكم ورؤية أفضل.
Sloneek
sloneek.com
سلاونيك هو نظام حديث لإدارة الموارد البشرية يتيح تتبع الحضور وإدارة الموظفين والمستندات، مع ميزات التكامل والمساعدة الذكية.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في توظيف وإدارة ومتابعة أداء الموظفين وأتمتة العمليات الإدارية.
Worknice
worknice.com
تطبيق Worknice هو منصة موارد بشرية شاملة تُبسّط مراحل دورة حياة الموظف، تدير البيانات وتضمن الامتثال والكفاءة في المهام التنظيمية.
Mirro
mirro.io
تطبيق Mirro يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق ثقافات عمل شفافة، ويعزز رفاهية الموظفين والتفاعل الاجتماعي من خلال إدارة الأداء.
Onfolk
onfolk.com
تطبيق Onfolk لإدارة دفع الرواتب في المملكة المتحدة، يوفر طريقة تلقائية وسهلة لدفع الموظفين بسرعة وأمان.
Leave Dates
leavedates.com
تطبيق تواريخ الإجازة يساعد الموظفين على إدارة طلبات الإجازة وتسهيل التواصل مع الإدارة، مما يحسن كفاءة عملية إدارة الوقت.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
تطبيق Vacation Tracker يسهل إدارة الإجازات والطلبات مع تكاملات مبسطة مع أدوات الفريق مثل Slack وMicrosoft Teams.
TeamSense
teamsense.com
تطبيق TeamSense يُسهّل إدارة الحضور والغياب عبر الرسائل النصية، مما يساعد الموظفين على الإبلاغ عن غيابهم وتحسين التفاعل مع المديرين.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack هو تطبيق لإدارة الإجازات والغيابات للموظفين، يتيح تتبع الإجازات والتخصيص ويساعد في تعزيز الكفاءة الإدارية.
Keeple
keeple.com
Keeple هو تطبيق حديث لإدارة الإجازات والغيابات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يسهل إدارة جميع أنواع الإجازات للموظفين.
Planleave
planleave.com
تطبيق Planleave لإدارة الإجازات يتيح للموظفين تقديم طلبات الإجازة بسهولة، ويساعد المديرين في مراجعة وموافقة الطلبات بفعالية.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro هو نظام إدارة إجازات عبر الإنترنت يسمح للموظفين بتقديم طلبات الإجازة وتتبع أرصدة إجازاتهم بسهولة.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات على جدولة الموظفين وتتبع الوقت وتحسين الكفاءة من خلال أدوات تحليلية وخيارات الخدمة الذاتية.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR هو برنامج موارد بشرية قوي يهدف إلى تبسيط المهام مثل إدارة الإجازات ومراقبة الأداء، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Humaans
humaans.io
Humaans هو نظام لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الحديثة في إدماج وإدارة الموظفين من خلال أتمتة العمليات والوصول السريع للبيانات.
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