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برنامج إدارة الغياب - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر
يمكّن برنامج إدارة الغياب المؤسسات من تخطيط وإدارة وتتبع غياب الموظفين، مثل الإجازات والإجازات المرضية. يتيح هذا البرنامج للشركات تحديد حالات الغياب وإدارة الطلبات والتعامل مع الموافقات. وغالبًا ما يشتمل على ميزات تتضمن اللوائح والقوانين والسياسات المحلية لمساعدة الشركات على الالتزام بالامتثال وتقليل التكاليف. عادةً ما تستخدمها أقسام الموارد البشرية، وبعض حلول إدارة الغياب المستقلة مناسبة أيضًا للشركات التي ليس لديها قسم تقليدي للموارد البشرية. يمكن أن يكون هذا البرنامج جزءًا من مجموعة متكاملة لإدارة الموارد البشرية أو يعمل كحل مستقل. وكثيرًا ما يتكامل مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية، حيث تعمل أنظمة الموارد البشرية الأساسية غالبًا كمخزن مركزي لبيانات القوى العاملة.
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greytHR
greythr.com
منصة greytHR عبارة عن مجموعة من حلول الموارد البشرية السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). فهو يوفر أدوات إنتاجية لإدارة أفضل للأشخاص وعمليات موارد بشرية أبسط وتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل احترافي. تؤدي بوابة الموظف للمدير والخدمة الذاتية للموظف إلى مشاركة أفضل للموظفين وتوفير الوقت بشكل عام. يتم استخدام برنامج greytHR من قبل أكثر من 20.000 مؤسسة و2 مليون مستخدم في الهند وأكثر من 20 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين. الميزات البارزة: ● الموارد البشرية الأساسية ● برنامج الإعداد ● إدارة دورة حياة الموظف ● إدارة الإجازات والحضور ● إدارة الرواتب (للهند والشرق الأوسط) ● الامتثال بنسبة 100% للموارد البشرية (للهند والشرق الأوسط) ● إدارة الوثائق ● تقارير وتحليلات الموارد البشرية ● الموظف البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول ● عمليات التكامل وREST API. يعد GreytHR أكثر من مجرد برنامج رائع. نحن نفخر بخدمتنا الشغوفة، ومجتمع الموارد البشرية النابض بالحياة، وموارد التعلم المفيدة.
Humaans
humaans.io
Humans عبارة عن قاعدة مبنية على نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتكون الطبقة الأساسية لمجموعة تقنيات الموارد البشرية في المؤسسة. فهو يساعد فرق الموارد البشرية الحديثة في الشركات سريعة النمو على تأهيل موظفيها وإدارتهم وتنميتهم من خلال سير العمل السريع والأتمتة والوصول السريع إلى البيانات. تم تصميم Humans لمعالجة نقاط الألم التي يعاني منها قادة الأعمال الذين سئموا التعامل مع الأنظمة القديمة غير القادرة على تلبية المعايير العالية لموظفي اليوم. تم تصميمه للسرعة، فهو يتميز بدليل للأشخاص الجميلين، وتخزين المستندات، وتتبع الإجازة، وإعداد التقارير المرئية، ويربط الأنظمة الحالية من خلال عمليات تكامل عميقة. من خلال تعزيز حلول Slack وGSuite ونقاط الموارد البشرية، لا يعمل Humans على تبسيط عمليات الموارد البشرية فحسب، بل يجلب أيضًا قيمة للجميع في المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Humans خدماته للفرق البعيدة والموزعة، مما يساعد على زيادة مرونة الشركات بغض النظر عن إعدادها
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا بالأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن نؤمن بتمكين الشركات من تحقيق النمو الهائل من خلال قوة البرمجيات كخدمة (SaaS). مهمتنا هي تقديم حلول تقنية متطورة لا تعمل على تبسيط العمليات التجارية فحسب، بل تبسط العمليات أيضًا، مما يضمن الكفاءة والفعالية في جميع المجالات.
Mirro
mirro.io
يعمل موقع Mirro.io على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع من بناء ثقافات شفافة ومزدهرة في مكان العمل تعزز رفاهية الموظفين وتحسن الاحتفاظ بالمواهب. تساعد منصة إدارة الأداء الخاصة بنا المؤسسات على التغلب على عدم الارتباط المختلط في مكان العمل من خلال تشجيع الشعور بالهدف وتحفيز المشاركة الاجتماعية والانتماء المجتمعي في جميع أنحاء العالم. الفرق والأفراد الذين يستخدمون Mirro هم أكثر سعادة وتفاعلًا وإنتاجية. باعتبارها منصة سهلة الاستخدام واجتماعية للغاية، تقوم Mirro بإجراء أكثر من 5 آلاف تفاعل شهري بين أعضاء الفريق من خلال التقدير والأهداف والأهداف والملاحظات المستمرة ومحادثات الأداء الهادفة. الشركات المبتكرة مثل Tazz وHochland وFree Now وE Co. وnoissue. استخدم Mirro لتمكين فرقهم ورعاية علاقات عمل صحية وقوية.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات لأكثر من 1100 مؤسسة. يتضمن هذا العدد أسماء من أكثر من 20 صناعة - Timex، وABP، وLux Cozi، وDroom، وAmar Ujala، وHaier، وBikanervala، وWeikfield، وBurberry، وHarvest Gold، وStadds، وNippon Steel، وAnnapurna، وNissin، وTravelXp، وCareer Launcher، وPaynearby. على سبيل المثال لا الحصر. أفضل جزء؟ نحن نقدم لمستخدمينا تطبيقًا للهاتف المحمول بدون تكلفة لمساعدتهم على تجربة القوة الحقيقية لأتمتة الموارد البشرية في أي مكان وفي أي وقت. نحن نميز أنفسنا في سوق برامج الموارد البشرية بالوظائف البارزة التالية: ✅ أول صندوق وارد للموارد البشرية مستوحى من Gmail لتوجيه يومك ✅ رؤى مهمة مبتكرة لإنجاز العمل في الوقت المناسب ✅ مربع بحث عالمي بديهي لتتبع أي معلومات والوصول إليها نظام لا يَعِد فحسب، بل يُظهر لك في الواقع عائد استثماره الحقيقي. نظرًا لكوننا أول إدارة HCM تتخذ إجراءات في الوقت الفعلي بشأن جميع مهام الموارد البشرية، مما يمنع الأعمال المتراكمة من خلال تذكيرات دقيقة، فإننا نجهزك لتحقيق النجاح من خلال أتمتة جميع المهام التشغيلية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة موقعنا على الانترنت- https://hrone.cloud/
Worknice
worknice.com
برنامج مبهج للموارد البشرية - تم تصميمه وتصنيعه ودعمه بنسبة 100% في أستراليا. استفد من منصة الموارد البشرية المرنة والبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية لديك وهيكلة البيانات لتحقيق أشياء عظيمة. تفتخر Worknice بتجربة مستخدم رائدة في السوق عبر الموارد البشرية الأساسية؛ عملية تأهيل مبسطة، والمستندات الذكية والامتثال، وإدارة تغيير الموظفين، وتكامل كشوف المرتبات، والإجازات، والمراجعات، والاستطلاعات. تم تصميمه لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع ظهور تحديات جديدة.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموارد البشرية والرضا وثقافة الشركة المزدهرة من خلال حل شامل وسهل الإعداد للتغلب على تعقيدات الموارد البشرية.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense عبارة عن منصة لإدارة الحضور والاتصال الجماهيري تعتمد على النصوص وتم تصميمها للعاملين في الخطوط الأمامية في مجالات التصنيع والبناء والتخزين والخدمات اللوجستية. -تقليل عدم الاتصال وعدم الحضور بنسبة تصل إلى 70% عن طريق إزالة القلق من العملية -تقليل التغيب بنسبة تصل إلى 20% من خلال إظهار نقاط الموظف وسجل الحضور قبل الإبلاغ عن الغياب. -ترجمات في 29 لغة والعد في ازدياد!
BrioHR
briohr.com
الكل في واحد منصة إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد منصة إدارة الموارد البشرية لدينا الشركات على رقمنة جميع وظائف الموارد البشرية على الفور عبر رحلة الموظف الكاملة، كل ذلك في مكان واحد: - اكتساب المواهب: قم بالرقمنة والتعاون في عمليات التوظيف باستخدام ATS (نظام تتبع مقدم الطلب)، ثم قم بإعداد المنضمين الجدد رقميًا بالكامل - مسؤول الموارد البشرية: إدارة الإجازات مدفوعة الأجر، وقاعدة بيانات الموظفين ووثائقهم، وكشوف المرتبات (لسنغافورة وماليزيا، المزيد في المستقبل!)، ومطالبات النفقات، والجداول الزمنية... - إدارة الأداء: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية / الأهداف والأهداف الرئيسية، وإدارة تقييم الأداء، وجمع ردود الفعل 360 درجة...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR هو برنامج موارد بشرية معياري قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2010، ساعدنا الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم على توفير ساعات أسبوعيًا في مهام الموارد البشرية اليومية مثل إدارة الإجازات، وإدارة ملفات الموظفين والتأهيل، وتتبع الوقت، وإدارة الأداء، وتتبع المخالفات، وإدارة الشهادات. اختر الوحدات التي تحتاجها وعدد المستخدمين لنظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الذي يناسب احتياجات عملك وميزانيتك. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 21 يومًا (www.purelyhr.com/trial) أو عرض تجريبي مباشر.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle هو نظام شامل لإدارة القوى العاملة مصمم لجعل إدارة موظفيك الذين لا يعملون في المكاتب والعاملين أمرًا سهلاً وفعالاً. إنه نظام متعدد الأوجه ورفيع المستوى يمكنه التعامل مع تحديات إدارة القوى العاملة المعقدة، على أي نطاق.
Timeular
timeular.com
ألن يكون من الرائع الحصول على جداول زمنية دقيقة مع القليل من الجهد ودون الحاجة إلى التذكير المستمر؟ Timeular يجعل ذلك ممكنًا من خلال تجميع طرق تتبع الوقت الأكثر سهولة في طريقة واحدة. يستخدم أكثر من 10000 فريق في جميع أنحاء العالم Timeular لتحسين التقديرات وتتبع الميزانيات وفواتير ساعات إضافية ومراقبة الربحية وزيادة الإنتاجية. الخصوصية في Timeular هي أكثر من كونها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. على سبيل المثال، يتم تخزين البيانات المتعقبة تلقائيًا محليًا فقط على كمبيوتر المستخدم، ومثال آخر هو أن المديرين لا يمكنهم رؤية بيانات الموظفين في الوقت الفعلي.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic هو مخطط إجازات الموظفين البسيط للغاية الذي يستخدمه أكثر من 150.000 شخص لتنظيم إجازاتهم من العمل. إنها الطريقة عبر الإنترنت والجوال وغير الورقية لإدارة إجازات الموظفين والتي تتخلص من نماذج العطلات وجداول البيانات.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
يعد Vacation Tracker حلاً مبسطًا لإدارة الإجازات يتكامل بسلاسة مع أدوات التعاون الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وGoogle Workspace، أو يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال البريد الإلكتروني للعمل. فهو يبسط عملية تتبع الإجازة مدفوعة الأجر (PTO) ببضع نقرات فقط، مما يعزز الشفافية والرؤية في الوقت الفعلي لفريقك. باستخدام Vacation Tracker، يمكنك إدارة طلبات الإجازات خلال ساعات، وهو مثالي للعاملين بدوام جزئي أو لاحتياجات الجدولة الدقيقة. يدعم النظام زمن التوقف بدلاً من (TOIL)، مما يسمح للموظفين بتجميع الإجازة بناءً على ساعات العمل الإضافية. توفر ميزات مثل المعتمدين البديلين المرونة من خلال تفويض مسؤوليات الموافقة أثناء غياب المدير، بينما تساعد فترات التوقف في التحكم في طلبات الإجازات خلال الأوقات الحرجة. تعمل ميزة الاستحقاق على أتمتة تراكم الإجازات بمرور الوقت، مما يضمن الدقة والسجلات الحديثة. استمتع بالإمكانيات الكاملة لبرنامج Vacation Tracker من خلال نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام، مما يتيح الوصول إلى جميع الوظائف لتحسين تجربة إدارة الإجازات لفريقك بكفاءة وفعالية.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro هو نظام لإدارة الإجازات عبر الإنترنت يدير جميع جوانب إجازات موظفيك. سيقوم النظام تلقائيًا بتتبع أرصدة الإجازات، مما يلغي الحاجة إلى استخدام جداول البيانات أو الورق. يمكن للمديرين التحقق من أرصدة الإجازات لجميع الموظفين والموافقة على طلبات الإجازات ورفضها بسهولة، بينما يمكن للموظفين التقدم بطلب للحصول على إجازة والتحقق من أرصدتهم المتبقية. كما أنه يوفر طريقة لمعرفة من سيغيب بالضبط، مما يساعد على التخطيط خلال فترات الانشغال وتجنب تعارض المواعيد.
Planleave
planleave.com
الطريقة الأكثر بساطة وسهولة لإدارة إجازات فريقك من خلال الأتمتة باستخدام أدواتك الحالية وسير العمل. أفضل تجربة مستخدم لتتبع PTO وتتبع الإجازات دون الحاجة إلى التعلم. لا توجد تجربة مستخدم أفضل في عرض إدارة الإجازات.
Keeple
keeple.com
في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تصبح إدارة الإجازات والغياب سريعًا صداعًا مملاً للموظفين والمديرين وقسم الموارد البشرية. Keeple عبارة عن حزمة برامج حديثة لإدارة الإجازات والغياب تسمح لك بإدارة جميع أنواع الإجازات بكفاءة: الإجازات، والإجازات المرضية، والإجازات الخاصة، وإجازة الأبوة، وما إلى ذلك. تم تصميم بيئة العمل الخاصة بها لجميع الموظفين، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى عملائنا، السماح بتجربة موظف سلسة وفعالة.
Leavetrack
leavetrackapp.com
يسمح Leavetrack للشركات الصغيرة والمتنامية بالتغلب على غياب الموظفين وPTO والعطلات. من خلال توفير التخصيص العميق، سيعمل تطبيق Leavetrack على إزالة عبء إدارة إجازات الموظفين يدويًا وتوفير الرؤية عبر مؤسستك. يسمح Leavetrack بأنواع الإجازات القابلة للتخصيص عبر مواقع متعددة؛ استيراد العطلات الرسمية لأكثر من 150 موقعًا ومستويات موافقة متعددة.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack هو تطبيق ويب وسطح مكتب للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تتضمن المنصة الموارد البشرية (إدارة الإجازات، وكشوف المرتبات، والاجتماعات، وما إلى ذلك)، وإدارة المشاريع (إدارة المهام، وتطبيق التعقب لتثبيت وتشغيل المشاريع، واجتماعات المشروع، ومستندات المشروع، وما إلى ذلك)، والمبيعات (تتبع العملاء المحتملين، وجهات الاتصال، والمستندات، وما إلى ذلك) )، ووحدة التسويق (قوالب البريد الإلكتروني، والحملات، وما إلى ذلك) القابلة للتخصيص.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR عبارة عن منصة برمجيات ذكية وحديثة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للحضور وضبط الوقت وكشوف المرتبات وإدارة بيانات الموظفين. أخبرنا بما تحتاجه وسنتولى الباقي. الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتاجها في أي وقت وفي أي مكان. تساعد شركة SunFish DataOn Philippines, Inc. وGreatDay HR الشركات على أتمتة عمليات الموارد البشرية لديها من خلال منصاتها الحديثة لنظام معلومات الموارد البشرية وكشوف المرتبات منذ عام 1999.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة لإدارة أكثر من 400000 شخص. تم اعتماد Breathe والتوصية به من قبل شبكة تضم أكثر من 600 شريك. تشمل المنظمات التي تستخدم Breathe AgeUK وHuel وThe Wildlife Trust وScrub Daddy وDryrobe وRSPCA والمزيد. تشمل الميزات ما يلي: تتضمن ميزات المنتج ما يلي: - إدارة العطلات والإجازات - مراقبة المرض والغياب - إدارة الأداء - إدارة النفقات - جدولة الموظفين - تتبع الوقت - قاعدة بيانات الموظفين وتحليلاتهم - تخزين غير محدود للمستندات - روتا والوقت والحضور ابدأ النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 14 يومًا اليوم وشاهد كيف يمكن لمنتجات Breathe البديهية أن تساعدك أنت وعملك.
Calamari
calamari.io
كالاماري يساعدك في إدارة الإجازات وتتبع الحضور. يقوم بأتمتة حساب PTO. طرق عديدة لتسجيل الدخول/الخروج. متكامل مع Google Apps وSlack وJira وOffice 365
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة بسيطة وبديهية تسمح لك بتحسين جميع عملياتك اليدوية ورقمنتها. حل كامل للموارد البشرية يعمل على أتمتة وتبسيط وتبسيط العمليات الإدارية من خلال توفير المعلومات والرؤى لمساعدة الشركات على تحسين إدارتها وخفض التكاليف.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بسرعة، والتكامل مع العديد من لوحات الوظائف المجانية والمتميزة، وقنوات التواصل الاجتماعي. بمجرد وصول المرشحين، يمكن للقائمين بالتوظيف التعاون مع مديري التوظيف لفحصهم وإجراء مقابلات معهم، ومشاركة التعليقات، وترك ملاحظات لبعضهم البعض، وأخيرًا، توظيف العروض وطرحها لأفضل المرشحين. يمكّن Freshteam أيضًا فريق الموارد البشرية من تعيين موظفين جدد حتى قبل اليوم الأول - سواء كان ذلك عن طريق ملء النماذج أو التوقيع على المستندات أو توزيع الكتيبات، يمكن لـ Freshteam القيام بذلك ببضع نقرات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لك أيضًا بإنشاء قائمة مهام الإعداد وتعيينها للأشخاص المعنيين. يمكنك جمع كل المعلومات الضرورية وإنشاء ملفات تعريف للموظفين (والتي تتجسد في دليل)، وإدارة أذونات الوصول إلى معلومات الموظف ومستنداته، وما إلى ذلك. ويهتم برنامج الموارد البشرية أيضًا بشكل كامل بإجازات الموظف والخدمة الذاتية للموظفين والمديرين للموظفين لرفع الطلبات، وسير عمل موافقة المدير، وتقارير الإجازات للفرق والمؤسسة بأكملها والتي تعطي نظرة سريعة على الإجازات القادمة، واتجاهات التغيب، والمزيد. تتيح لك تطبيقات Android وiOS تنفيذ الإجراءات المهمة أثناء التنقل. Freshteam هو جزء من عائلة منتجات Freshworks، التي تشمل منتجاتها برنامج Freshdesk لدعم العملاء، وبرنامج Freshservice لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج Freshsales CRM، وما إلى ذلك - مع أكثر من 150000 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Cisco، وHonda، وChargebee، وThe Atlantic، وJCDecaaux، و فارمايسي.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع النشاط، وتتبع عنوان URL والتطبيق، ومقاييس تحليلات القوى العاملة، وكشوف المرتبات والفواتير التلقائية، والجدولة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومراقبة الموقع، والجداول الزمنية. متوفر لأنظمة التشغيل Mac وWindows وLinux وChrome وiOS وAndroid. مهمتنا هي مساعدة الجميع على قضاء يومهم الأكثر إنتاجية في العمل. ويعني هذا الالتزام إعطاء الأولوية للأداء الأقصى دون المساس ببيئة عمل مُرضية للجميع. استمتع بتجربة التأثير التحويلي لـ Hubstaff على كفاءة مؤسستنا ونجاحها. وإليك كيف أصبح Hubstaff أصلاً لا يقدر بثمن لأعمال عملائنا: - تعزيز الإنتاجية: حقق زيادة ملحوظة في الإنتاجية بنسبة 5٪ من خلال أتمتة عمليات PTO بسلاسة. - التخصيص الاستراتيجي للموارد: أدى تنفيذ Hubstaff إلى توفير عدد موظفين يعادل 10 موظفين، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. - فوز الأعمال وتحسين النتيجة النهائية: له دور فعال في الفوز بفرص عمل جديدة وتحسين النتيجة المالية بشكل كبير. - عدم التوقف عن العمل: استمتع بعمليات متواصلة دون توقف، مما يضمن سير عمل مستمر وسلس. - عمليات فعالة لكشوف المرتبات والموارد البشرية: تبسيط جميع عمليات كشوف المرتبات والموارد البشرية، مما يقلل من النفقات الإدارية ويضمن الدقة. - توفير تكاليف المشاريع: تحقيق وفورات كبيرة تتراوح بين 10% إلى 25% في مختلف المشاريع، مما يعزز الربحية الإجمالية. - تعزيز قيمة العملاء: تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 30% في القيمة المقدمة للعملاء، مما أدى إلى رفع معايير الخدمة. - تحسين المهام: تم تحقيق وفورات في التكاليف بنسبة 25% من خلال التخلص من المهام الضائعة وتحسين الاستخدام العام للموارد. - تخفيض تكاليف التوظيف: خفض تكاليف التوظيف بنسبة 25%، وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعيينات السيئة وتحسين عمليات التوظيف. - الاحتفاظ بالموظفين: يزود أصحاب الأداء المتميز بالبيانات التي يحتاجونها للترقيات بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالموظفين. لقد أثبتت Hubstaff أنها أداة محورية في سعي عملائنا لتحقيق التميز، وتحقيق نتائج ملموسة عبر مختلف العمليات التجارية. احتضن مستقبل العمل مع Hubstaff!
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم تجربة توظيف مستقبلية من خلال نظام تتبع مقدم الطلب من Keka.
PayFit
payfit.com
PayFit عبارة عن منصة سحابية متكاملة لكشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية، تقدم لك أفضل ما في الاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات واستخدام برامج الرواتب، في حل واحد. إنه حل آلي يوفر الكثير من الوقت ويزيل الأخطاء المتعلقة بكشوف المرتبات؛ يقوم تلقائيًا بإنشاء كشوف مرتبات موظفيك في التواريخ التي اخترتها ويتعامل مع HMRC RTI وتقديمات المعاشات التقاعدية نيابة عنك. يضمن فريق نجاح العملاء في PayFit الإعداد السلس على المنصة ويتلقى العملاء دعمًا مخصصًا من خبراء كشوف المرتبات. تتولى PayFit أيضًا إدارة الإجازات والنفقات. يمكن للموظفين الوصول إلى البوابة الخاصة بهم لعرض/تنزيل كشوف الرواتب وتقديم الإجازات والنفقات للموافقة عليها.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوانين الضرائب، فإن نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR يخدم الجميع بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى عملاء المؤسسات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS هو البرنامج الرائد لكشوف المرتبات للموارد البشرية في الهند. قم بأتمتة حسابات الرواتب وPF وTDS من خلال نظام كشوف مرتبات الموارد البشرية سهل الاستخدام. الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية الآن!
Bizneo
bizneo.com
برامج الموارد البشرية البسيطة. للشركات المتطلبة. بغض النظر عن حجم شركتك الكبيرة أو الصغيرة، ستأخذ Bizneo HR إدارة المواهب الخاصة بك إلى المستوى التالي.
Skello
skello.io
Skello هي شركة أوروبية لها مهمة واحدة: إعادة اختراع العمل المتناوب من خلال حل تعاوني يمكّن الفريق بأكمله من التوقع والتنظيم والتواصل بشكل أفضل. باختصار، Skello هو حل لإدارة القوى العاملة لأماكن العمل القائمة على الورديات والذي يمكّن الفرق من معالجة متاعب الجدولة المعقدة. بالنسبة للمديرين، يعمل Skello على تحسين تنظيم العمل من خلال مساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات في إدارة تكاليف موظفيهم. بالنسبة للموظفين، تسهل الأداة التواصل السهل والمفتوح وتبسط الحياة اليومية. طموح Skello هو أن يكون الحل الأول لفرق العمل المتغيرة في أوروبا. ولتحقيق ذلك، جمعت Skello جولة تمويل من الفئة B بقيمة 40 مليون يورو من صناديق الخبراء في هذا المجال (Partech وAglaé Ventures وXAnge) من أجل تحقيق قيمة أكبر لعملائنا من خلال ميزات جديدة وفتح أسواق جديدة تتجاوز نطاق خدماتنا. الصناعات التاريخية مثل الضيافة وتجارة التجزئة والصحة.
Papershift
papershift.com
يساعدك Papershift على إدارة وأتمتة تخطيط دوران الموظفين وإدارة الإجازات وتتبع وقت الموظفين على السحابة. مع أكثر من 200.000 مستخدم، يعد Papershift أكثر برامج تخطيط القوى العاملة شهرة في أوروبا.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon عبارة عن منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات للحصول على تجربة إجازة سلسة وأكثر تعاطفاً للموظفين. مرحبًا بكم في العصر الحديث لإجازة الموظفين. اترك برنامج الإدارة الذي يعمل على أتمتة تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات لفرق الأشخاص وموظفيهم.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
قم بتبسيط إدارة الموارد البشرية الخاصة بك مع HealthBoxHR. تتيح لك منصتنا إدارة كشوف المرتبات والإجازات المرضية والجداول الزمنية والمزيد، كل ذلك في مكان واحد مناسب. انضم إلى أكثر من مليون مستخدم راضٍ وشاهد كيف يمكن أن يساعدك HealthBoxHR في توفير الوقت وتقليل التكاليف وتحسين عمليات الموارد البشرية لديك.
Leave Dates
leavedates.com
يعد برنامج Leave Dates هو المخطط النهائي لإجازات الموظفين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يعمل على تبسيط عمليات إدارة الإجازات بأقل قدر من الضجة، وتوفير الوقت وتحسين ثقافة المكتب بضربة واحدة.
Trackabi
trackabi.com
يعد Trackabi برنامجًا ممتازًا لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL وجدولة إجازات الموظفين وتتبع مسار GPR وإعداد تقرير الوقت وتخطيط المشروع وتقديره وإعداد الفواتير وإدارة الدفع. يركز Trackabi على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجعل Trackabi تتبع الوقت فعالاً وجذابًا بفضل أسلوب اللعب الخاص به. يمكن للمستخدمين كسب الإنجازات ونقاط الكارما عندما يصلون إلى أهداف محددة يحددها المدير. نقاط قوة المنتج: - يمكن لـ Trackabi Desktop Timer لنظام التشغيل Windows وLinux وmacOS تسجيل وقت العمل تلقائيًا وإعداد إحصائيات نشاط المستخدم اليومية. يمكنه اكتشاف وقت الخمول والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL للمتصفح وتسجيل التطبيقات المستخدمة والتمييز بين تطبيقات العمل والترفيه. — يمكن لتطبيق Trackabi للهاتف المحمول تتبع الوقت وتسجيل مسارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). ويتضمن أيضًا قسمًا لجدول الإجازة، وقسمًا مناسبًا للرؤى للتحكم في نشاط المستخدمين الآخرين وعرض لقطات الشاشة الخاصة بهم والبيانات الأخرى. — التلعيب في تتبع الوقت: الإنجازات ونقاط الكارما لزيادة التحفيز وزيادة المشاركة. — جداول زمنية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة: يمكن تحرير الجداول الزمنية مثل جداول البيانات في Excel وتقديم العديد من خيارات التخصيص (البيانات المراد عرضها، والحقول الإلزامية، والحقول المخصصة الإضافية، وما إلى ذلك). - إدارة إجازات الموظفين متكاملة مع الجداول الزمنية: تقويم أيام الإجازة الشخصية لكل موظف وجدول إجازات مشترك مع عملية الطلب/الموافقة. يمكن تضمين إجازات الموظفين في الجداول الزمنية ليسهل على المديرين التأكد من اكتمال البيانات. - تقارير زمنية قابلة للتخصيص: يمكن إنشاء تقارير الوقت من جدول زمني بناءً على إعدادات المستخدم ومشاركتها من خلال روابط خارجية أو تصديرها إلى Excel أو PDF. — الفواتير والمدفوعات: يمكن إنشاء الفواتير من التقارير أو بشكل مستقل وإرسالها إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني. يتيح النظام إدخال دفعات العميل وتتبع الإجماليات والفواتير المتأخرة. — خطط المشروع وتقديراته: تسمح خطط المشروع المقسمة حسب المعالم والمهام والمهام الفرعية بتقدير الوقت والميزانية من القاعدة إلى القمة. يمكن مطابقة المبالغ المقدرة مع البيانات الحية من الجداول الزمنية للموظفين. — أدوار وصول المستخدم: يدعم النظام أدوار وصول المستخدم المتقدمة بناءً على الامتيازات القابلة للتحرير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل مستخدم الوصول إلى العديد من حسابات الشركة — الانضمام إلى شركة كموظف وإنشاء حساب شركته باستخدام نفس اسم المستخدم. - وصول العميل: يمكن دعوة العملاء للوصول إلى تقارير الوقت الموفر والفواتير والجداول الزمنية المتعلقة بمشاريعهم. فهو يساعد العميل على مراقبة الوقت الذي يقضيه المقاول والتحكم في النفقات. - استيراد التزامات Git: يعد استيراد الالتزامات من Git وتحويلها إلى إدخالات زمنية ميزة ممتازة لمطوري البرامج. يمكن تحويل التزامات Git مع التعليقات إلى إدخالات الجدول الزمني. — لوحات معلوماتية: تعرض لوحة المعلومات الشاملة ملخصات وقت العمل وأيام غياب الموظف وتنبيهات حول تقارير الوقت المفقودة (وقت أقل من المتوقع). — رؤى بيانات الشركة: نظرة عامة تفصيلية على النشاط اليومي لكل موظف توضح وقت العمل، والوقت المضاف إلى الجدول الزمني، والتطبيقات المستخدمة، ولقطات الشاشة، ووقت الخمول، ومسارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وما إلى ذلك.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • LMS • التفوق على أقرانك من خلال تنفيذ استراتيجياتك وتحقيق مقاييسك الرئيسية بشكل فعال عبر 🎯الاستراتيجيات والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية - اتخذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً في عالم الأعمال المرن هذا من خلال إنشاء تقارير في الوقت الفعلي ولوحات تحكم مؤشرات الأداء الرئيسية بنقرة زر واحدة - 🙂 قم بإشراك وتحفيز موظفيك وفرقك من خلال نظام المكافآت، وتسجيلات الوصول الأسبوعية، ولقاءات فردية، والتصنيفات الداخلية - احصل على نظرة عامة شاملة لمشاريعك عبر المشروع سهل التطبيق والفعال (بما في ذلك مخطط جانت ) وإدارة المهام (بما في ذلك كانبان)؛ إنشاء فواتير المشروع بسهولة - 💡 تبادل الأفكار والتخطيط عبر ألواح المعلومات والقوالب الخاصة بنا - تتبع العملاء المتوقعين وتحويلهم إلى مبيعات وعملاء عبر وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بنا - سد فجوات المهارات لدى أعضاء فريقك عبر مركز التعلم 💡؛ قم بتحميل محتوى الملف / الفيديو الخاص بك لتمكين النمو الشخصي ونمو الشركة وسهولة الإعداد - تتبع حضور الموظفين وقياس كفاءة المشاريع والنتائج والمهام الرئيسية لكل سجل زمني - تتيح نماذج السحب والإفلات والاستطلاعات سهولة جمع البيانات والمعلومات والتحليلات - FlowyTeam هو الأنسب للمؤسسات التي تضم ما بين 5 إلى 1000 موظف - يدعم FlowyTeam ويخدم أكثر من 1000 مؤسسة في أكثر من 90🌏 دولة - يتوفر برنامج FlowyTeam باللغات التالية: الإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والصينية ، العربية، البهاسا، الإندونيسية، الفيتنامية، التايلاندية، الفارسية، اليونانية، التركية، الروسية، الهندية، الكورية، اليابانية، السلوفينية، السلوفاكية، الصربية، الكرواتية، البولندية، المجرية، التشيكية، الأوكرانية، الرومانية، البلغارية - عملائنا المذهلون لدينا هم Roche، ADDX، buddyboss، Turknet، Runcloud، pandai.org، Liebherr، وغيرها الكثير...flowyteam.com أنت بحاجة إلى تدريب OKR: يوصي FlowyTeam بمعهد OKR - okrinstitute.org
Craze
crazehq.com
الكل في واحد للموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة. يستخدم المؤسسون الطموحون برنامج Craze لإدارة شركاتهم دون أي ضغوط. نحن نعتني تلقائيًا بالموارد البشرية وكشوف المرتبات والامتثال حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.
Onfolk
onfolk.com
كشوف المرتبات في المملكة المتحدة، آلية لتوفير الوقت. الطريقة البسيطة والفعالة والخالية من الأخطاء لدفع رواتب فريقك. دفع الرواتب في دقائق، وتسعير بسيط، ودعم الخبراء.
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة في تحسين جميع مجالات عملك ويكون بمثابة تمييز رئيسي بينك وبين منافسيك. أينما يتواجد موظفوك، سواء كانوا يعملون عن بعد أو من المكتب، يساعدك Time Champ على تحديد المكان الذي يقضون فيه وقتهم خلال يوم العمل، مما يسمح لك بالتأكد من قضاء وقتهم بشكل منتج. يساعد Time Champ أيضًا الشركات على قياس إنتاجية الفرق بشكل فعال في لحظة باستخدام لوحة معلومات شاملة. في لمحة يمكنك معرفة عدد أعضاء الفريق الذين يعملون، وعدد الغائبين أو المتأخرين، ومن هم الموظفون الأكثر أو الأقل إنتاجية في شاشة واحدة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتعزيز الأداء ومكاسب الإنتاجية. يقوم Time Champ بجمع العديد من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ويقدمها في مخططات وتقارير تحليلية مصممة بشكل جميل. بفضل القدرة على التعمق في مجالات المشكلات، يجعل Time Champ الحياة أسهل بكثير في التحليل وإيجاد حلول للمشكلات بسرعة.