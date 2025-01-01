برنامج اختبار أ/ب - التطبيقات الأكثر شعبية

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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هو تطبيق لإنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام، يساعد المسوقين في تحسين تحويل الزوار من خلال أدوات متقدمة مثل كتابة الإعلانات الذكية والتحليلات.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense هي أداة لتحليل أداء مواقع الويب وتحسين تجربة المستخدم من خلال قياس السلوك وتعديل المحتوى.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam هو نظام يمنح المستخدمين القدرة على استضافة ندوات ويب مباشرة مع ميزات مثل الدردشة المباشرة والتحليلات، ويدعم حتى 5000 حاضر.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude هو منصة للتحليلات الرقمية تساعد الشركات على تتبع سلوك المستخدمين في المواقع والتطبيقات وتحسين المنتجات بناءً على رؤى البيانات.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.
PostHog
posthog.com
PostHog هو منصة مفتوحة المصدر تساعد فرق البرمجيات على تطوير منتجات أفضل من خلال جمع بيانات المستخدم، التحليلات، وإجراء تجارب A/B.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هو تطبيق لتحليل بيانات المحتوى في الوقت الفعلي، يساعد الناشرين على فهم تفاعل الجمهور مع محتواهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
UserWise
userwise.io
UserWise هو محرك تشغيل مباشر متقدم للألعاب يساعد الاستوديوهات على الاحتفاظ باللاعبين من خلال أدوات تصنيف وتقويم زمني لبث الحملات.
Leadpages
leadpages.com
ليد بيجز هو منشئ صفحات مخصصة يساعد الشركات الصغيرة على تصميم صفحات مهنية بسهولة لجذب العملاء وزيادة التحويلات.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy هو تطبيق يقدم أدوات للتحليل وتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل على المواقع الإلكترونية.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert هي أداة متقدمة لإجراء التجارب وتحليل سلوك العملاء، تساعد الشركات في تحسين معدلات التحويل وتجربة المستخدم عبر تقنيات التجزئة والاختبارات.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
Fluid Ads
fluidads.com
تطبيق Fluid Ads يوفر أدوات لإنشاء وإدارة الإعلانات الرقمية، مع خيارات تستهدف الجمهور بدقة وتحليلات للأداء.
VWO
vwo.com
VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.
Keyspider
keyspider.io
يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.
Kasplo
kasplo.com
كاسبلو هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الشركات في زيادة المبيعات وتحسين احتفاظ العملاء، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica هي أداة لتحليل تطبيقات الهواتف المحمولة تقدم رؤى حول سلوك المستخدم والأداء والإيرادات والتسويق لتحسين التطبيقات.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
WayMore
waymore.io
وَي مَوَر هو منصة تسويق سحابية شاملة تساعد الأعمال على زيادة المبيعات وتقليل التكاليف من خلال أدوات تحليل البيانات والأتمتة والتسويق الرقمي.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg هي أداة لتحليل سلوك الزوار على موقع الويب باستخدام خرائط الحرارة، تسجيلات الجلسات، واستطلاعات الرأي لتحسين تجربة المستخدم.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee هو تطبيق لتحليل أداء المواقع الإلكترونية وسلوك المستخدمين، يوفر أدوات تتبع وتحليل لمساعدتك في تحسين استراتيجياتك.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل سلوك الزوار يوفر أدوات لتحليل التفاعل، تحسين تجربة المستخدم، وزيادة معدلات التحويل على المواقع.
Landingi
landingi.com
Landingi هي منصة لإنشاء صفحات مقصودة تسهل تصميمها واختبارها وتحسينها باستخدام محرر سحب وإفلات وقوالب جاهزة. تدعم التكامل مع تطبيقات أخرى.
Workbooks
workbooks.com
تطبيق Workbooks هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يعتمد على السحابة، يدمج المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في منصة واحدة.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty هو تطبيق لتحسين تجربة المستخدم عبر اختبارات A/B والتخصيص، يساعد الشركات في زيادة الإيرادات وتحليل أداء الحملات بشكل فعال.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.
Flagsmith
flagsmith.com
FlagSmith هي خدمة لإدارة أعلام الميزات وتكوينات بعيدة، تدعم تطبيقات الويب والجوال والخادم وتتيح استهداف المستخدم وتحديثات في الوقت الحقيقي.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
مجموعة أدوات Analytics هو برنامج لتحليل الويب يمكّن الشركات من أتمتة مهام Google Analytics وتحليل سلوك المستخدم في الحملات التسويقية عبر الإنترنت.
Eppo
geteppo.com
Eppo هو تطبيق لاختبار A/B من مستودع البيانات، يجمع بين الصرامة الإحصائية وإدارة الميزات لتحسين تجربة اتخاذ القرارات بناءً على البيانات.
Squeezely
squeezely.tech
تطبيق Squeezely يساعد الأعمال على زيادة التحويل من خلال تخصيص تجارب العملاء باستخدام بيانات مستخلصة من مصادر متعددة.
AutoOptimize
autooptimize.ai
تطبيق AutoOptimize يقدم 50 اختبار A/B جاهز لزيادة معدل التحويل حتى 30% خلال 90 يوماً.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle هو تطبيق لإدارة أعلام الميزات، يساعد المطورين في التحكم بإصدارات البرامج وتحسينها بسرعة وكفاءة عبر منصات متعددة.
Personizely
personizely.net
شخصية هي أداة تسويق لتحسين التحويل في المواقع الإلكترونية، مع ميزات لجمع معلومات الزوار وتصميم نوافذ منبثقة مستهدفة وزيادة قيمة الطلب.
AdOptics
adoptics.com
تقدم AdOptics خدمة تحسين التحويل تعمل على مستوى الإعلانات، مع التركيز على اختبارات A/B آلية لإعلانات Google.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy هي أداة بدون كود تتيح إنشاء وتحسين تجارب الويب من خلال واجهة سحب وإفلات، تشمل اختبارات A/B وتدفقات مخصصة.
Convert.com
convert.com
Convert.com هو برنامج لاختبار A/B والتحسين، يتيح للمستخدمين إجراء تجارب على المواقع لزيادة معدلات التحويل وتحليل سلوك المستخدم.
Testeum
testeum.com
Testeum هو تطبيق لتحسين اختبار أداء تطبيقات الويب والهاتف المحمول، يقدم اختبارات مرئية وتحليلات تفصيلية لدعم المطورين.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk هي أداة لتحسين التحويلات، تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تقديم نوافذ منبثقة مخصصة، اختبار A/B، وتخصيص المواقع لزيادة المبيعات.
Monetate
monetate.com
Monetate هو تطبيق يهدف إلى تخصيص تجارب المستخدم عبر الإنترنت، باستخدام أدوات متقدمة لتحسين تفاعل العملاء وزيادة معدلات التحويل.
Optibase
optibase.io
تطبيق Optibase هو أداة لاختبار A/B لموقع Webflow، تساعد في تحسين معدلات التحويل عبر اختبار نسخ وتصاميم مختلفة.
Ptengine
ptengine.com
تساعد Ptengine الشركات على فهم مستخدميها من خلال التحليلات المتقدمة، وتخصيص المحتوى، وإجراء اختبارات A/B لتحسين موقع الويب.
Taplytics
taplytics.com
Taplytics هو منصة لتحليل تطبيقات الهواتف المحمولة تقدم اختبارات A/B وتحليلات سلوك المستخدم، مما يساعد المطورين على تحسين التطبيقات وزيادة العائد.
Nosto
nosto.com
Nosto هي منصة تفاعلية تدير تجربة التجارة الإلكترونية من خلال تخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم لزيادة الإيرادات وتحسين رضا العملاء.
SplitMetrics
splitmetrics.com
SplitMetrics هي منصة لتحسين تطبيقات iOS، بما في ذلك إدارة إعلانات البحث، واختبار A/B، وتحليل الكلمات الرئيسية لتعزيز رؤية الأداء وزيادة التنزيلات.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المواقع وتحسين معدلات التحويل، تدعم اختبار A/B وتقدم رؤى تحليلية لتجارب المستخدم.
Justuno
justuno.com
Justuno هو تطبيق لتحسين التحويل، يوفر أدوات لجمع البيانات، حملات تسويقية مستهدفة، وتحليلات، مع دعم للتكامل مع أنظمة خارجية.
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook هي منصة مختصة في تجريب الميزات وإدارتها، تدعم A/B testing وتوفر أدوات لتخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم.
Apptimize
apptimize.com
Apptimize هو منصة لتحسين تجارب المستخدم عبر تطبيقات الهواتف والويب، تدعم اختبار A/B وإدارة الميزات لتعزيز التفاعل والتحويل.
Statsig
statsig.com
Statsig هي منصة لإجراء التجارب وتحسين المنتجات، تساعد الفرق على إدارة وتشغيل التجارب وتحليل بيانات المستخدم لتحسين التطبيقات.
SiteSpect
sitespect.com
موقع SiteSpect هو منصة لاختبار A/B وتحسين أداء المواقع، تمكن المستخدمين من إجراء اختبارات وتخصيص تجربة العملاء دون الحاجة لبرمجة.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely هو تطبيق لتحليل البيانات وتحسين أداء التطبيقات والمواقع عبر اختبارات A/B وتحليل سلوك المستخدم لزيادة التفاعل والعائد.
Personyze
personyze.com
تطبيق Personyze يُساعد الشركات في تخصيص التجارب الرقمية عبر المواقع وقنوات الاتصال المختلفة باستخدام أدوات استهداف سلوكية وتوصيات مبنية على الذكاء الاصطناعي.
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