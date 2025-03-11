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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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برنامج اختبار أ/ب - التطبيقات الأكثر شعبية

هل المنتج متعاون فعال في العمليات التجارية؟ تشمل المحركات الرئيسية لرضا المستخدم في منتجات اختبار A/B "التقارير والتحليلات"، و"إمكانات الاختبار متعدد المتغيرات"، و"الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي". يتم تحديد هذه العوامل من خلال خوارزمية تختار السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce هو تطبيق لإنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام، يساعد المسوقين في تحسين تحويل الزوار من خلال أدوات متقدمة مثل كتابة الإعلانات الذكية والتحليلات.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense هي أداة لتحليل أداء مواقع الويب وتحسين تجربة المستخدم من خلال قياس السلوك وتعديل المحتوى.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam هو نظام يمنح المستخدمين القدرة على استضافة ندوات ويب مباشرة مع ميزات مثل الدردشة المباشرة والتحليلات، ويدعم حتى 5000 حاضر.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude هو منصة للتحليلات الرقمية تساعد الشركات على تتبع سلوك المستخدمين في المواقع والتطبيقات وتحسين المنتجات بناءً على رؤى البيانات.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia هي منصة بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي توفر أدوات قوية لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى عبر الإنترنت والتطبيقات.

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog هو منصة مفتوحة المصدر تساعد فرق البرمجيات على تطوير منتجات أفضل من خلال جمع بيانات المستخدم، التحليلات، وإجراء تجارب A/B.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat هو تطبيق لتحليل بيانات المحتوى في الوقت الفعلي، يساعد الناشرين على فهم تفاعل الجمهور مع محتواهم واتخاذ قرارات مستنيرة.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.

UserWise

UserWise

userwise.io

UserWise هو محرك تشغيل مباشر متقدم للألعاب يساعد الاستوديوهات على الاحتفاظ باللاعبين من خلال أدوات تصنيف وتقويم زمني لبث الحملات.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

ليد بيجز هو منشئ صفحات مخصصة يساعد الشركات الصغيرة على تصميم صفحات مهنية بسهولة لجذب العملاء وزيادة التحويلات.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy هو تطبيق يقدم أدوات للتحليل وتحسين تجربة المستخدم وزيادة معدلات التحويل على المواقع الإلكترونية.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert هي أداة متقدمة لإجراء التجارب وتحليل سلوك العملاء، تساعد الشركات في تحسين معدلات التحويل وتجربة المستخدم عبر تقنيات التجزئة والاختبارات.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

تطبيق Fluid Ads يوفر أدوات لإنشاء وإدارة الإعلانات الرقمية، مع خيارات تستهدف الجمهور بدقة وتحليلات للأداء.

VWO

VWO

vwo.com

VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

يقدم Keyspider نتائج بحث دقيقة عبر محرك بحث سحابي، مما يسهل إنشاء بحث مخصص لمواقع الويب دون تكلفة أو وقت إضافي.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

كاسبلو هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الشركات في زيادة المبيعات وتحسين احتفاظ العملاء، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica هي أداة لتحليل تطبيقات الهواتف المحمولة تقدم رؤى حول سلوك المستخدم والأداء والإيرادات والتسويق لتحسين التطبيقات.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.

WayMore

WayMore

waymore.io

وَي مَوَر هو منصة تسويق سحابية شاملة تساعد الأعمال على زيادة المبيعات وتقليل التكاليف من خلال أدوات تحليل البيانات والأتمتة والتسويق الرقمي.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg هي أداة لتحليل سلوك الزوار على موقع الويب باستخدام خرائط الحرارة، تسجيلات الجلسات، واستطلاعات الرأي لتحسين تجربة المستخدم.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Splitbee هو تطبيق لتحليل أداء المواقع الإلكترونية وسلوك المستخدمين، يوفر أدوات تتبع وتحليل لمساعدتك في تحسين استراتيجياتك.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku هو حل لتحليل سلوك الزوار يوفر أدوات لتحليل التفاعل، تحسين تجربة المستخدم، وزيادة معدلات التحويل على المواقع.

Landingi

Landingi

landingi.com

Landingi هي منصة لإنشاء صفحات مقصودة تسهل تصميمها واختبارها وتحسينها باستخدام محرر سحب وإفلات وقوالب جاهزة. تدعم التكامل مع تطبيقات أخرى.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

تطبيق Workbooks هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يعتمد على السحابة، يدمج المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في منصة واحدة.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty هو تطبيق لتحسين تجربة المستخدم عبر اختبارات A/B والتخصيص، يساعد الشركات في زيادة الإيرادات وتحليل أداء الحملات بشكل فعال.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

FlagSmith هي خدمة لإدارة أعلام الميزات وتكوينات بعيدة، تدعم تطبيقات الويب والجوال والخادم وتتيح استهداف المستخدم وتحديثات في الوقت الحقيقي.

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

مجموعة أدوات Analytics هو برنامج لتحليل الويب يمكّن الشركات من أتمتة مهام Google Analytics وتحليل سلوك المستخدم في الحملات التسويقية عبر الإنترنت.

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo هو تطبيق لاختبار A/B من مستودع البيانات، يجمع بين الصرامة الإحصائية وإدارة الميزات لتحسين تجربة اتخاذ القرارات بناءً على البيانات.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

تطبيق Squeezely يساعد الأعمال على زيادة التحويل من خلال تخصيص تجارب العملاء باستخدام بيانات مستخلصة من مصادر متعددة.

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

تطبيق AutoOptimize يقدم 50 اختبار A/B جاهز لزيادة معدل التحويل حتى 30% خلال 90 يوماً.

DevCycle

DevCycle

devcycle.com

DevCycle هو تطبيق لإدارة أعلام الميزات، يساعد المطورين في التحكم بإصدارات البرامج وتحسينها بسرعة وكفاءة عبر منصات متعددة.

Personizely

Personizely

personizely.net

شخصية هي أداة تسويق لتحسين التحويل في المواقع الإلكترونية، مع ميزات لجمع معلومات الزوار وتصميم نوافذ منبثقة مستهدفة وزيادة قيمة الطلب.

AdOptics

AdOptics

adoptics.com

تقدم AdOptics خدمة تحسين التحويل تعمل على مستوى الإعلانات، مع التركيز على اختبارات A/B آلية لإعلانات Google.

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

Upflowy هي أداة بدون كود تتيح إنشاء وتحسين تجارب الويب من خلال واجهة سحب وإفلات، تشمل اختبارات A/B وتدفقات مخصصة.

Convert.com

Convert.com

convert.com

Convert.com هو برنامج لاختبار A/B والتحسين، يتيح للمستخدمين إجراء تجارب على المواقع لزيادة معدلات التحويل وتحليل سلوك المستخدم.

Testeum

Testeum

testeum.com

Testeum هو تطبيق لتحسين اختبار أداء تطبيقات الويب والهاتف المحمول، يقدم اختبارات مرئية وتحليلات تفصيلية لدعم المطورين.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate هو تطبيق يهدف إلى تخصيص تجارب المستخدم عبر الإنترنت، باستخدام أدوات متقدمة لتحسين تفاعل العملاء وزيادة معدلات التحويل.

Optibase

Optibase

optibase.io

تطبيق Optibase هو أداة لاختبار A/B لموقع Webflow، تساعد في تحسين معدلات التحويل عبر اختبار نسخ وتصاميم مختلفة.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

تساعد Ptengine الشركات على فهم مستخدميها من خلال التحليلات المتقدمة، وتخصيص المحتوى، وإجراء اختبارات A/B لتحسين موقع الويب.

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk هي أداة لتحسين التحويلات، تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تقديم نوافذ منبثقة مخصصة، اختبار A/B، وتخصيص المواقع لزيادة المبيعات.

Taplytics

Taplytics

taplytics.com

Taplytics هو منصة لتحليل تطبيقات الهواتف المحمولة تقدم اختبارات A/B وتحليلات سلوك المستخدم، مما يساعد المطورين على تحسين التطبيقات وزيادة العائد.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto هي منصة تفاعلية تدير تجربة التجارة الإلكترونية من خلال تخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم لزيادة الإيرادات وتحسين رضا العملاء.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics هي منصة لتحسين تطبيقات iOS، بما في ذلك إدارة إعلانات البحث، واختبار A/B، وتحليل الكلمات الرئيسية لتعزيز رؤية الأداء وزيادة التنزيلات.

Intellimize

Intellimize

intellimize.com

Intellimize هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المواقع وتحسين معدلات التحويل، تدعم اختبار A/B وتقدم رؤى تحليلية لتجارب المستخدم.

Justuno

Justuno

justuno.com

Justuno هو تطبيق لتحسين التحويل، يوفر أدوات لجمع البيانات، حملات تسويقية مستهدفة، وتحليلات، مع دعم للتكامل مع أنظمة خارجية.

GrowthBook

GrowthBook

growthbook.io

GrowthBook هي منصة مختصة في تجريب الميزات وإدارتها، تدعم A/B testing وتوفر أدوات لتخصيص البيانات وتحليل سلوك المستخدم.

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

Apptimize هو منصة لتحسين تجارب المستخدم عبر تطبيقات الهواتف والويب، تدعم اختبار A/B وإدارة الميزات لتعزيز التفاعل والتحويل.

Statsig

Statsig

statsig.com

Statsig هي منصة لإجراء التجارب وتحسين المنتجات، تساعد الفرق على إدارة وتشغيل التجارب وتحليل بيانات المستخدم لتحسين التطبيقات.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

موقع SiteSpect هو منصة لاختبار A/B وتحسين أداء المواقع، تمكن المستخدمين من إجراء اختبارات وتخصيص تجربة العملاء دون الحاجة لبرمجة.

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely هو تطبيق لتحليل البيانات وتحسين أداء التطبيقات والمواقع عبر اختبارات A/B وتحليل سلوك المستخدم لزيادة التفاعل والعائد.

Personyze

Personyze

personyze.com

تطبيق Personyze يُساعد الشركات في تخصيص التجارب الرقمية عبر المواقع وقنوات الاتصال المختلفة باستخدام أدوات استهداف سلوكية وتوصيات مبنية على الذكاء الاصطناعي.

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