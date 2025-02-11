برنامج اختبار أ/ب - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
هل المنتج متعاون فعال في العمليات التجارية؟ تشمل المحركات الرئيسية لرضا المستخدم في منتجات اختبار A/B "التقارير والتحليلات"، و"إمكانات الاختبار متعدد المتغيرات"، و"الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي". يتم تحديد هذه العوامل من خلال خوارزمية تختار السمات التي من المرجح أن تتنبأ برضا المستخدم ضمن هذه الفئة.
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Eppo
geteppo.com
تجري شركة Eppo اختبارات A/B موثوقة ومعتمدة على مستودعات البيانات. دقة إحصائية عالمية المستوى، وإدارة الميزات، وتقارير التجارب - كل ذلك في أداة واحدة.
Adalysis
adalysis.com
Adalys هي أداة متميزة لمحترفي الدفع لكل نقرة (PPC) تساعدك على توفير الوقت وتحسين الحسابات الكبيرة دون بذل أي جهد! نحن نراقب حساباتك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ونزودك بالبيانات المهمة حتى لا تفوتك أي فرص أبدًا ويمكنك الرد فورًا على أي مشكلات قبل أن تتطور أكثر. قم بزيادة إنتاجيتك إلى الحد الأقصى، واحصل على النتائج المرجوة من حملاتك، وتحكم في حسابك! قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا على موقعنا.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسات تساعد العلامات التجارية على تعزيز مبيعاتها والاحتفاظ بالعملاء وتحسين القيمة الدائمة للعملاء. تتضمن أبرز الميزات أداة إنشاء البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام مع خيارات السحب والإفلات، وأدوات التقسيم لتخصيص رسائلك للمستخدمين، وإنشاء نماذج مختلفة لالتقاط الأغراض. وباعتبارها مجموعة أدوات بريد إلكتروني ذكية، يمكن للشركات استخدام Kasplo لتحقيق أفضل استفادة من منصة التسويق هذه الفعالة من حيث التكلفة والعائد على الاستثمار.
Taplytics
taplytics.com
تختار فرق التطوير الحديثة Taplytics لزيادة عائد الاستثمار على الميزات التي تصدرها. نحن نقدم حلول اختبار AB عبر الأنظمة الأساسية وميزة Flag Flag التي تعمل على تعزيز التجارب داخل التطبيقات ومواقع الويب الرائدة اليوم. تعمل شركة Taplytics على دعم التحول الرقمي للمؤسسات. نحن نعمل مع علامات تجارية مثل Lookout وGrubhub وCrate&Barrel لتحقيق المزيد من الإيرادات من خلال تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
Convertful
convertful.com
Convertful هو برنامج التقاط العملاء المحتملين الأعلى تقييمًا لتحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مبيعات بريد إلكتروني جديدة.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.
Nosto
nosto.com
تجربة التجارة الذكية Nosto هي منصة تجربة التجارة الذكية (CXP) التي توفر للعلامات التجارية وتجار التجزئة أدوات مصممة بشكل بديهي لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت من خلال إدارة تجربة التجارة الشاملة. من خلال experience.AI، تساعد Nosto العلامات التجارية على إثراء وتنشيط بيانات العملاء والمنتجات والمحتوى في الوقت الفعلي عبر التخصيص واكتشاف المنتجات والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون لتقديم تجارب تجارية عالية الأداء على نطاق واسع.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy عبارة عن أداة سحب وإسقاط بدون تعليمات برمجية لإنشاء تجارب الويب وتحسينها. تدفقات الاشتراك في اختبار A/B بسهولة، ومسارات العملاء المحتملين، وتأهيل العملاء، والمزيد. يمنحك Upflowy كل ما تحتاجه لبناء قصة تستحق التفاعل معها ببضع نقرات فقط.
AdOptics
adoptics.com
توفر AdOptics خدمة تحسين التحويل التي تعمل على مستوى الإعلان. المكون الرئيسي للخدمة هو اختبار A/B التلقائي لبرنامج إعلانات Google.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify عبارة عن منصة تخصيص شاملة مُدارة بالكامل تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال إشراك عملائها في تجارب مخصصة. في السنوات الأربع الماضية، حققت أكثر من 1000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ أكثر من 2.5 مليار دولار من الإيرادات الإضافية مع فريق ومنصة Yieldify كاملة الخدمات. مع Yieldify، يمكنك منح كل زائر تجربة موقع الويب المناسبة، في الوقت المناسب، بغض النظر عن مكان وجودهم في مسار التحويل الخاص بك.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
مجموعة أدوات التحليلات عبارة عن برنامج لتحليلات الويب تم تصميمه لأتمتة إعداد مهام Google Analytics اليومية وتدقيقها وصيانتها وتحليلها لتحليل الحملات التسويقية عبر الإنترنت وتحسينها.
SplitMetrics
splitmetrics.com
نظام بيئي من المنتجات والخدمات لتحسين إعلانات Apple Search، وإطلاق التطبيق، واختبار A/B، وASO، ونمو التطبيقات المُدارة بالكامل.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
Landingi
landingi.com
تقدم المنصة حلولاً متعددة لدعم المسوقين في كل خطوة من خطوات إنشاء الحملة التسويقية باستخدام الصفحات المقصودة: بدءًا من التصميم ومرورًا بإطلاق الحملة والتكامل والتحسين وحتى التحويل. تحتوي منصة Landingi على محرر سحب وإسقاط بديهي بشكل لا يصدق ومثالي للبكسل حيث يمكنك تصميم صفحات مقصودة جميلة وصفحات جوال ومسارات مبيعات دون عناء. مع أكثر من 400 قالب جاهز للاستخدام مصمم خصيصًا ليناسب مختلف الصناعات ويخدم أهداف الحملات التسويقية، تصبح عملية إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل سلسة وموفرة للوقت. تقدم Landingi أكثر من 150 عملية تكامل لأتمتة سير عمل العميل، وتعزيز فعالية التسويق، وفي النهاية، الوصول إلى الأهداف بشكل أسرع.
Squeezely
squeezely.tech
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها من خلال تحويل تفاعلات العملاء إلى تجارب مخصصة، بطريقة يمكن للجميع القيام بها. يساعد برنامج Squeezely CDP الشركات على تعزيز التخصيص على نطاق واسع في ثلاث خطوات بسيطة: جمع - جمع البيانات من جميع المصادر في مكان واحد. تحويل - تحويل البيانات إلى شرائح وإجراءات، على سبيل المثال. جماهيرنا الذكية وتوصياتنا بشأن المنتجات. الاستفادة - سيتم توفير تجارب مخصصة عبر موقع الويب الخاص بك والتسويق عبر البريد الإلكتروني والحملات الإعلانية. نقاط القوة التكامل السريع - ستكون جاهزًا للعمل في أي وقت من الأوقات توفر البيانات في الوقت الفعلي - بدون تأخيرات التخصيص على نطاق واسع - نهج آلي وثيق الصلة بكل عميل على حدة تكنولوجيا التعلم الآلي المتقدمة - لضمان أفضل أداء دعم ممتاز - نحن نحن هنا لمساعدتك على طول الطريق لتحقيق أهدافك، شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بنا: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
AutoOptimize
autooptimize.ai
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك من خلال اختبارات A/B الآلية. يوفر لك AutoOptimize 50 نموذجًا من اختبارات A/B عالية الأداء والتي ثبت أنها تزيد معدل التحويل بنسبة تصل إلى 30% خلال 90 يومًا.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبسرعة أكبر منذ الاستحواذ على Webtrends Optimize في أغسطس 2018 من قبل شركة Accelerate Group Ltd ومقرها المملكة المتحدة. كل ما نقوم به يركز على تحقيق عائد على استثمارات العميل. ويتم قياس ذلك والإبلاغ عنه في كل اختبار نقوم به. لدينا مجموعة كاملة من أدوات وميزات الاختبار والتحليل والتخصيص. بما في ذلك اختبار AB وABN وMVT وSplit ومحركات الدليل الاجتماعي وتوصيات المنتج وتراكبات نوايا الخروج ومجموعة من الأدوات الأخرى. يتوفر الاختبار من جانب العميل أو الخادم ومجموعة مختارة من مجموعات تطوير البرامج (SDK) لتحسين تطبيقات الهاتف المحمول.
Optibase
optibase.io
Optibase هو تطبيق اختبار A/B النهائي لـ Webflow. يسمح لك بتحسين معدلات التحويل على موقع Webflow الخاص بك من خلال اختبار A/B الدقيق. يمكنك اختبار إصدارات مختلفة من موقع الويب الخاص بك، بدءًا من النسخ وحتى التصميم وحتى الصفحات بأكملها، والعثور على الإصدارات الأفضل أداءً. فهو يوفر إمكانات اختبار مقسمة لتعزيز نمو الأعمال، مما يسمح لك باختبار تغييرات أكبر في التصميم عن طريق تقسيم حركة المرور الخاصة بك وتحليل الأداء. يوفر Optibase اختبارًا متعدد المتغيرات للعثور على المجموعة المثالية من العناصر على موقع الويب الخاص بك. يمكنك إنشاء مجموعات غير محدودة وتتبع أدائها. يتكامل التطبيق بسلاسة مع Webflow، مما يسمح لك بإعداد تتبع التحويل لأي عنصر على موقعك، بدءًا من النقرات وحتى عمليات إرسال النماذج. تم تصميم Optibase بحيث لا يستخدم أي تعليمات برمجية ومتوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). لا يسبب أي وميض أو يؤثر على أداء موقع الويب. يوفر موقع الويب موارد متنوعة مثل الأدلة ومكتبة أفكار اختبار A/B والآلات الحاسبة لمساعدتك في إتقان اختبار A/B لموقع Webflow الخاص بك.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely عبارة عن منصة مبتكرة موجهة نحو الاكتشاف لتطبيقات الهاتف المحمول والويب التي تجمع بين تحليلات البيانات الضخمة والنمذجة التنبؤية. باستخدام Maxymizely، ستتمكن من تحسين عائد الاستثمار لتطبيقك، وزيادة مشاركة المستخدم والقيمة الدائمة، وتحديد شرائح الاستهداف الأكثر نجاحًا لحملاتك التسويقية، وتقليل أوجه القصور في تطبيقك. يمكنك اليوم الاشتراك في منصتنا التحليلية والبدء في مراقبة بيانات المستخدم الخاصة بك في الوقت الفعلي. يوجد أكثر من 40 تقريرًا تحليليًا رائعًا يمكنه الكشف عن الاتجاهات المهمة بين مستخدمي تطبيقك. من خلال العرض التجريبي المجاني المباشر، يمكنك الاطلاع على تقارير النظام وميزاته. تعد تحليلات Maxymizely 3D فكرة جديدة تمامًا لتقييم المستخدم. باستخدام سمات المستخدم وسلوك المستخدم السابق كأجزاء أساسية، يمكن لخوارزميات Maxymizely "تسجيل" المستخدم وإظهار مجموعات المستخدمين ذوي الجودة العالية (تمامًا مثل المستخدمين ذوي الجودة المتوسطة والمنخفضة). مثل هذا التحليل لا يمكن الاستغناء عنه لاكتشاف جمهورك المستهدف. يعد اختبار Maxymizely A/B واختبار المتغيرات المتعددة جانبًا آخر من وظائفنا المتعددة الأطراف. فرصك لا حدود لها من حيث عدد الاختلافات والأفكار التي سيتم تجسيدها على موقع الويب الخاص بك من خلال اختباراتنا. في نهاية حملة الاختبار، يعرض نظامنا إحصائيات حول المتغيرات الأكثر قابلية للتحويل. وبالتالي، يمكنك تأكيد أو دحض الأفكار التي قمت باختبارها بأرقام حقيقية.
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد في الصناعة. - حدد وإدارة القنوات ومواقع الويب التي تريد أن تظهر إعلاناتك عليها وتحكم عن كثب في ميزانيتك. - افهم تمامًا كيفية أداء حملتك الإعلانية من خلال مجموعة التقارير المتعمقة لدينا، مما يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ. خدمة مُدارة بالكامل نحن نوفر لك الوقت والمال من خلال إدارة كل جانب من جوانب حملتك الإعلانية نيابةً عنك، بدءًا من إنشاء إعلانات جذابة وحتى استهداف أماكن عرضها ووصولاً إلى توفير البيانات التي تحتاجها لمعرفة أداء حملتك. سيضمن مديرو الحملات الإعلانية الرقمية الخبراء لدينا باستمرار تحسين حملتك لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار (ROI). الخدمة الذاتية باستخدام منصتنا المبتكرة للخدمة الذاتية، يمكنك إدارة حملتك الإعلانية بنفسك. يمكنك ببساطة إنشاء إعلاناتك الخاصة من البداية أو استخدام أحد نماذج الإعلانات العديدة لدينا، واختيار كيفية استهدافها، وتحديد القنوات والمواقع التي تريد ظهور الإعلانات عليها، والاطلاع على النتائج في قسم التقارير. أيًا كان الخيار الذي تختاره، فسوف تحصل على كل ما تحتاجه لتحقيق نتائج أفضل من حملتك الإعلانية عبر الإنترنت.
Personyze
personyze.com
Personyze عبارة عن مجموعة أدوات تخصيص شاملة توفر كل ما تحتاجه لإنشاء تجارب جذابة على موقع الويب الخاص بك وعبر القنوات، باستخدام مزيج قوي من الاستهداف السلوكي والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والبث المخصص عبر البريد الإلكتروني. يعمل Personyze على أي موقع ويب بغض النظر عن النظام الأساسي ويمكنه التكامل مع أي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وأي حل بريد إلكتروني تابع لجهة خارجية وأي حل تحليلي، ويأتي مزودًا بتكامل Google Analytics والتحليلات الداخلية المبتكرة. المكون الأول في Personyze هو أداة الاستهداف الديناميكي، والتي تسمح لك بتحديد تقسيم الزائرين واستخدام سحر Personyze لتظهر لهم أي محتوى يمكنك تخيله، بدءًا من التعديلات المرئية البسيطة على الموقع إلى رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة أو النوافذ المنبثقة أو اللافتات ، مستهدفة باستخدام أي سلوك أو متغير مستخدم متاح تقنيًا، بما في ذلك السلوكيات على الموقع، ومصدر الإحالة، والصفحة المقصودة، وبيانات إدارة علاقات العملاء المتكاملة، والاهتمامات المعروفة، والمزيد. المكون الثاني هو توصيات المنتج/المحتوى الديناميكية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي يتم عرضها في أي مكان على موقعك أو في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، باستخدام أدوات العرض القابلة للتخصيص بالكامل. باستخدام خوارزمية تناسب أي موقف، يمكنك الجمع بين البيانات الفردية والجماعية لتقديم توصيات مثل الأكثر شيوعًا من اهتمامات المستخدم، وعرضه مرة أخرى، وشرائه مرة أخرى، وعربة التسوق المهجورة (البريد الإلكتروني أو في الموقع)، وتجديد مخزونك، وأحدث محتوى بواسطة المؤلفون المفضلون، والمزيد. اجمع هذا مع القدرة على إرسال قطرات بريد إلكتروني مستهدفة مع توصيات المحتوى/المنتج، والتحليلات الداخلية التفصيلية، وإعداد التقارير، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، واختبار A/B، وسيكون لديك حل كامل للتخصيص.
ABlyft
ablyft.com
ABlyft عبارة عن منصة اختبار A/B مصممة للمطورين. تم تصميم الوظائف خصيصًا للمستخدمين والوكالات ذوي الخبرة - بسرعة صاروخية ومرونة فائقة. إذا كنت معتادًا على إجراء اختبار A/B في JavaScript وCSS، فهذه هي أداتك! يعرف أي شخص تعامل بالفعل مع تجارب الويب أنه لا يمكن إنشاء معظم التجارب ذات الصلة باستخدام
Ptengine
ptengine.com
Ptengine عبارة عن منصة تسويق وتحليلات كاملة. نحن نساعدك على فهم المستخدمين حقًا واتخاذ الإجراءات من خلال تخصيص المحتوى وإجراء اختبارات أ/ب. إنه مجاني للبدء وجاهز للبدء في بضع دقائق.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تخصيص موقع الويب وتحسين معدل التحويل. فهو يوفر للمسوقين مساحة متعددة الوظائف لاختبار تجارب مواقع الويب الخاصة بهم وتحسينها وتخصيصها. تمتلك المنصة القدرة على تشغيل عدد غير محدود من الاختلافات، وبالتالي تسهيل الاختبار السريع للمفاهيم والأفكار الجديدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنه يقدم أيضًا حلولاً لمشكلة الكاتب من خلال تقديم اقتراحات النسخ. إن أعظم قوة في Intellimize هي قدرته على تقديم تخصيصات 1:1 باستخدام تحسين الذكاء الاصطناعي. يعرض اختلافات فريدة من مواقع الويب لكل زائر بناءً على سلوكه وتفضيلاته الفردية، وبالتالي تخصيص تجربة المستخدم دون الحاجة إلى بيانات الطرف الأول أو طرف ثالث. تدعم منصة Intellimize مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، SaaS والتجارة الإلكترونية. . ويمكن استخدامه لاختبار A/B، وتحسين الصفحة المقصودة، والتخصيص المحدد لعمليات التجارة الإلكترونية وعمليات SaaS. توفر ميزة تحليلات الأنظمة الأساسية رؤى حول تأثيرات تجارب الشخص على قطاعات مختلفة، مما يساعد المستخدمين على فهم تأثير قراراتهم الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر قدرتها على التكامل بسلاسة مع أدوات التسويق والتحليلات المختلفة. بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تقدم Intellimize خدمات احترافية وفريقًا لنجاح العملاء وتأهيلًا موجهًا. يعد فريق الخدمات الاحترافية امتدادًا لقدرات الأنظمة الأساسية ويتضمن خبراء CRO استراتيجيين وتحليليين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف التحسين الخاصة بهم.
Kameleoon
kameleoon.com
تتيح Kameleoon للعلامات التجارية تحسين منتجاتها وتفاعلاتها الرقمية، مما يوفر حلاً فريدًا للتحسين يجمع بين تجربة الويب وتجربة الميزات وميزات التخصيص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة متماسكة، تلبي احتياجات الاختبار لجميع الفرق. تم تصميم Kameleoon لدعم مديري المنتجات والمسوقين والمطورين باحتياجاتهم المختلفة في مجال التجارب وإدارة الميزات، وهو يتناسب مع أي مجموعة تقنية، مع أكثر من 50 عملية تكامل ولديه القدرة على إجراء أي تكامل مخصص. باعتبارها منصة موحدة، تعمل Kameleoon على تمكين الفرق من إنشاء التجارب، مما يسمح لهم باستخدام البيانات المستندة إلى الويب للاستهداف والتحليلات والتنشيط في الاختبارات من جانب الخادم، كل ذلك دون الحاجة إلى مطور. متوافق مع HIPAA وGDPR وCCPA، Kameleoon مناسب تمامًا للصناعات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتأمين. تستخدم أكثر من 1000 شركة متوسطة الحجم ومؤسسية بالفعل منصة Kameleoon الغنية بالميزات والآمنة للاعتماد على بيانات تجريبية عالية الدقة. الفرق في Toyota وProvidence وDirect Line Group وCanada Goose وLoblaw وCerebral تستخدم Kameleoon. قم بزيارة www.kameleoon.com لمعرفة المزيد.
Testeum
testeum.com
تحسين الاحتفاظ بالمستخدمين وتجربة المستخدم وسهولة الاستخدام من تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك. احصل على اختبار المستخدم من شبكة عالمية من المتحمسين المتحمسين. قم بتحسين تطبيق الويب أو الهاتف المحمول الخاص بك للحصول على أداء لا تشوبه شائبة.
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين التحويلات. إنها تعتزم إعادة تعريف كيفية تنقل العملاء عبر مواقع الويب الخاصة بهم من خلال خدمة البحث كخدمة التي لا تترك أي جهد دون أن تقلبه. زيادة الملاءمة عبر الوسائط من خلال البحث المخصص.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr هي شركة رائدة عالميًا في مجال التخصيص السلوكي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وخصوصية المستخدم لتمكين الشركات من زيادة معدلات التحويل والإيرادات، وجمع المزيد من العملاء المحتملين، وإعادة استهداف الزائرين بتوصيات مخصصة أثناء تجربة التسوق وبعدها.
WayMore
waymore.io
WayMore عبارة عن منصة سحابية تسويقية مبتكرة ومتعددة القنوات، والتي تتكون من العديد من الأدوات المختلفة، والتي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق. تعتمد التكنولوجيا العالية للمنصة على جمع البيانات والتحليلات والأتمتة والتسويق الرقمي. WayMore مخصص لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو الحجم. التصميم البسيط للمنصة يجعل تجربة المستخدم سهلة للغاية. كيف؟ * ضع عملائك في مركز النهج الشامل. * توحيد كافة مصادر البيانات الخاصة بك. قم بتحليل البيانات بقوة الذكاء الاصطناعي لفهم جمهورك بشكل أفضل. * قم بتقسيم جمهورك إلى شرائح صغيرة لزيادة معدل المشاركة إلى الحد الأقصى. * التواصل مع كل شريحة من الجمهور بالقناة المناسبة، وفي اللحظة المناسبة، وبالمحتوى المناسب. * تنفيذ الأتمتة لتجنب المهام اليدوية. لماذا؟ * تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. * توفير الوقت والجهد.
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai عبارة عن منصة محبوبة لتخصيص مواقع الويب بدون تعليمات برمجية ومنصة اختبار A/B بين المسوقين. فهو يتفوق في التعرف على محتوى موقع الويب وتكييفه لكل زائر، مما يؤدي إلى مضاعفة معدلات التحويل بشكل فعال. الميزة البارزة للمنصة هي قدرتها على تقديم تجارب مخصصة دون الحاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة فنية. باستخدام CustomFit.ai، يمكن للمسوقين تحسين مواقعهم الإلكترونية بسهولة وبدء البث المباشر في غضون دقيقتين، مما يجعلها حلاً سريعًا وفعالًا لتعزيز التحويلات. يعمل CustomFit.ai على تمكين المسوقين من خلال واجهة بديهية ومجموعة ميزات قوية. أصبح إعداد اختبارات A/B، وإنشاء أشكال محتوى ديناميكية، وتتبع مقاييس الأداء في الوقت الفعلي أمرًا بسيطًا، مما يتيح التكرار السريع والتحسين. تضمن إمكانات التخصيص الذكية التي تتمتع بها المنصة حصول زوار موقع الويب على رسائل مخصصة تتوافق مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في التحويلات. يعد CustomFit.ai حلاً يمكن الوصول إليه ويلبي احتياجات المسوقين من جميع مستويات المهارات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تحقيق أقصى قدر من أداء موقع الويب وتحقيق نتائج مؤثرة.
Figpii
figpii.com
FigPii عبارة عن نظام أساسي لتحسين التحويل يسمح لك بتحديد مناطق المشكلات على موقعك واختبار حلولك للتأكد من أنها تزيد التحويلات. يتضمن النظام الأساسي خرائط حرارية ومقاطع فيديو لإعادة تشغيل الجلسة والاستطلاع عبر الإنترنت واختبار AB المزيد من التحويلات. إيرادات أعلى. تجارب أفضل للعملاء. احصل على صورة كاملة لتفاعلات المستخدم، وتخلص من إحباطات العملاء، وأطلق الاختبارات وأطلق العنان لإمكانات الإيرادات غير المستغلة لموقعك على الويب.
DevCycle
devcycle.com
يعمل DevCycle على تمكين فرق التطوير من خلال الإدارة السلسة لنشر التعليمات البرمجية وإصدارات الميزات. يمنح حل إدارة الميزات المرن والمتكامل الخاص بنا، والمصمم خصيصًا للمطورين، الفرق التحكم الكامل في علامات الميزات الخاصة بهم مع منع تراكم الديون التقنية. من خلال منصتنا القابلة للتطوير والفعالة من حيث التكلفة، يمكن للفرق التركيز على ما يهم حقًا - بناء برامج استثنائية - دون التورط في تعقيدات إدارة الميزات. كانت تُعرف سابقًا باسم Taplytics، وقد نشأت في Y Combinator في Silicon Valley كحل لاختبار A/B وتجربة فرق المنتجات والتسويق، وقد تطورنا إلى DevCycle، وهو حل موثوق لإدارة الميزات تستخدمه بعض أكبر العلامات التجارية في العالم. من خلال خدمة ملايين المستخدمين النهائيين وإطلاق مليارات الأحداث، فإننا نتفهم متطلبات العمليات واسعة النطاق.
PostHog
posthog.com
PostHog عبارة عن منصة مفتوحة المصدر ومتكاملة تساعد المهندسين على بناء منتجات أفضل. نحن نمكن فرق البرمجيات من التقاط الأحداث وإجراء التحليلات وتسجيل جلسات المستخدم وإجراء التجارب ونشر ميزات جديدة، كل ذلك في نظام أساسي واحد. - تصميم أفضل: تحليلات قوية للمنتج. تجارب A/B متعددة المتغيرات. تجزئة المستخدمين وأكثر من 50 عملية تكامل. يحتوي PostHog على كل ما تحتاجه لبناء منتجات أفضل. - البناء بشكل أفضل: طرح ميزات جديدة بأمان باستخدام علامات الميزات، وتصحيح الأخطاء في تسجيلات الجلسة، والتخطيط لميزات جديدة من خلال تحليل الارتباط - كل ذلك في PostHog. - التطوير بشكل أفضل: توقع وجود SDK، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وخطوط أنابيب الأحداث، وبناء جملة يشبه SQL للتحليل العميق، ومنصة تطبيقات مفتوحة المصدر. - مقياس أفضل: استضافة متاحة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مدعومة من ClickHouse. كل شيء معتمد من SOC2، وجاهز للائحة العامة لحماية البيانات، ومتوافق مع HIPAA. PostHog قابل للتطوير ليناسب الفرق من أي حجم ويتم تسعيره بناءً على الاستخدام. إنه مفتوح المصدر تمامًا، لذا يمكنك فحص كل سطر من التعليمات البرمجية أو تقديم اقتراحات أو حتى البناء مباشرةً أعلى المنتج لإضافة ميزات وعمليات تكامل جديدة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك Soundcloud وCiti وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino’s وNestle وDeutsche Telekom وAirtel. من خلال مكاتبها في عشرة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Goldman Sachs Asset Management، وB Capital، وSteadview Capital، وMultiples Private Equity، وEight Roads، وF-Prime Capital، وMatrix Partners، وVentureast، وHelion Ventures. وصف المنتج: * التسويق عبر القنوات قم بتقسيم عملائك والتفاعل معهم في الوقت الفعلي عبر قناتهم المفضلة في الوقت المفضل لديهم بناءً على تصرفاتهم وسلوكهم وسماتهم وتفضيلاتهم. يتيح لك MoEngage إشراك عملائك من خلال إحدى عشرة قناة عبر موقع الويب الخاص بك والبريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. * رؤى العملاء قم بإحضار بيانات عملائك إلى MoEngage واستفد من Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي لدينا، للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. قم بتقسيم العملاء وإشراكهم بسهولة من لوحة تحكم واحدة. فقط بضع نقرات، وستكون جاهزًا! * تخصيص الويب والتطبيقات أسعد زوار موقعك على الويب وتطبيقك بمحتوى وعروض وتوصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وإعجاباتهم ومراحل رحلتهم وأسلوب حياتهم. * تنبيهات المعاملات في الوقت الحقيقي يوفر MoEngage Inform بنية تحتية موحدة لإدارة التنبيهات المهمة عبر القنوات والموردين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® هو موقع ويب بدون تعليمات برمجية ومنشئ صفحات مقصودة مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على الاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة. تعمل المنصة، المجهزة بمجموعة أدوات تحويل كاملة، على تبسيط عملية جذب العملاء المحتملين حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك عبر الإنترنت وتنميتها. سواء كنت مسوقًا ماهرًا في مجال التكنولوجيا أو جديدًا تمامًا في تصميم الويب، تساعدك Leadpages على بناء تواجد عبر الإنترنت ستحبه أنت وجمهورك. تعتبر Leadpages شركة رائدة موثوقة منذ عام 2013، ويتم تشغيلها بواسطة فريق من العقول المدبرة لتسويق التحويل بالإضافة إلى فريق الدعم الفني الأكثر ودية على هذا الكوكب. لماذا تختار Leadpages لبناء عملك عبر الإنترنت؟ لأنك تحتاج إلى موقع ويب يناسب عملك وينشط بنفس القدر الذي تفعله. باستخدام Leadpages، يتم تحسين كل صفحة تنشرها بدقة لجمع العملاء المحتملين وإغلاق المبيعات. ليس هناك أي متاعب ولا المهارات التقنية المطلوبة. ما عليك سوى اختيار قالب ذو تصميم احترافي، واستخدام أداة السحب والإسقاط لجعله ملكًا لك، ثم النقر فوق نشر، ثم مشاركته مع العالم.
Howuku
howuku.com
Howuku هو حل لتحليل السلوك يساعد الشركات الناشئة على الحصول على تعليقات ورؤى قيمة للعملاء من خلال خرائط الحرارة واختبار AB والاستطلاعات. فهو يساعد المسوقين في قياس سلوك العملاء من خلال التمثيل المرئي للمكان الذي يقومون فيه بالنقر والتمرير على موقع الويب. يتيح اختبار A/B للفرق تحسين التفاعل مع المحتوى وتحديد الصفحات ذات الأداء الضعيف. يمكن لأصحاب المنتجات الحصول على تعليقات في الوقت الفعلي، ومقارنة قوة الجذب على أجهزة متعددة، وتحديد شرائح المستخدمين الرئيسية، ومراقبة انتباه المستخدم من أجل استراتيجية تسويق محسنة.
GrowthBook
growthbook.io
يعد GrowthBook هو النظام الأساسي الأكثر شيوعًا للتجريب مفتوح المصدر وميزة الإبلاغ عن الميزات. تم إنشاء GrowthBook في عام 2021، وهو عبارة عن منصة حديثة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تعمل مع احتياجاتك الفريدة وهياكل البيانات الخاصة بك. احصل على كل قوة النظام الأساسي الداخلي المخصص دون الحاجة إلى إنشائه بنفسك. يتميز GrowthBook بأدوات تطوير البرامج (SDK) عالية الأداء في معظم اللغات الشائعة لعلامات الميزات، وتم تصميمه بحيث لا يكون في مسار العرض الحرج. تستخدم منصة اختبار A/B الخاصة بنا مستودع البيانات الموجود لديك، ويمكن تخصيصها بالكامل لتناسب احتياجات البيانات الخاصة بك. نحن ندعم أدوات تتبع الأحداث الأكثر شيوعًا، بالإضافة إلى الدعم المخصص لمعظم مستودعات البيانات - حتى أننا ندعم Mixpanel وGoogle Analytics. لا يوجد صندوق أسود! احصل على شفافية كاملة في بياناتك، واعرض الاستعلامات، وحتى قم بالتصدير إلى دفاتر ملاحظات Jupyter.
Flagsmith
flagsmith.com
ميزة العلم وخدمة التكوين عن بعد. أطلق الميزات بثقة؛ إدارة علامات الميزات عبر تطبيقات الويب والجوال والخادم. استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستضافة لدينا، أو انشرها على السحابة الخاصة بك، أو قم بتشغيلها محليًا.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Proof
useproof.com
لقد ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يؤدي إلى بناء ثقة الزائر، وخلق حالة من الإلحاح، وزيادة التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.
ClickFunnels
clickfunnels.com
تعد Clickfunnels واحدة من منصات مسارات المبيعات عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات مبيعات جميلة بسرعة وسهولة تحول الزوار إلى عملاء محتملين وعملاء يدفعون. ليست هناك حاجة إلى خبرة في مجال التكنولوجيا أو التصميم أو الترميز. المئات من قوالب التوصيل والتشغيل في متناول يدك. أو قم بتخصيص مسارات التحويل الخاصة بك. يأتي Clickfunnels مزودًا بالتدريب والبرامج التعليمية وتطبيقات الجهات الخارجية السلسة والبريد الإلكتروني وتكامل الدفع. قام المستخدمون ببناء مسارات تحويل عاملة في أقل من 10 دقائق!
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل تحقيق الدخل من تفاعل الجمهور ومقاييس الولاء حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن المحتوى لنشره والترويج له على مواقع الويب الخاصة بهم. . وفي أغسطس 2010، تم فصل الشركة عن Betaworks ككيان منفصل. لقد تم الإشادة بـ Chartbeat وانتقاده كبديل لبرنامج Google Analytics للبيانات في الوقت الفعلي.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
Apptimize
apptimize.com
تساعد شركة Apptimize، إحدى شركات Airship، العلامات التجارية على التكرار السريع لتقديم تجارب مستخدم مذهلة عبر جميع قنواتها الرقمية من خلال اختبار A/B وإدارة إصدار الميزات باستخدام عدسة الهاتف المحمول أولاً. نظرًا لأن Apptimize يأتي من الهاتف المحمول، فإننا في وضع يسمح لنا بالتحرك بسرعة والتغلب على التحديات الهندسية الكبيرة والتفكير في تجارب المستخدم مع وضع المستخدمين الفريدين في الاعتبار. مستخدمونا مبتكرون وذكيون للغاية. نحن نسمح لهم بالابتكار بسرعة وسهولة وبتكلفة زهيدة عن طريق إزالة الحواجز والمخاطر حتى يتمكنوا من إنشاء تطبيقات أفضل لمستخدميهم. نعتقد أن التجريب هو المفتاح لاكتشاف الحقيقة. في Apptimize، نتساءل باستمرار عن معتقداتنا ونحب تلقي التعليقات.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica عبارة عن أداة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول وبأسعار معقولة وموثوقة (نعم، هذا ممكن) توفر تحليلاً شاملاً لسلوك مستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، والإيرادات داخل التطبيق، وحملات الاستحواذ على الهاتف المحمول، وبيانات الأعطال. تم إطلاقه في عام 2013، وهو يتيح لأكثر من 60 ألف تطبيق للهاتف المحمول مثل Azur Games، وMETRO، وBurger King، وBrave Stars في جميع أنحاء العالم العثور على رؤى قابلة للتنفيذ وزيادة إيرادات تطبيقاتهم إلى الحد الأقصى. يتم استخدام AppMetrica من قبل فرق اكتساب المستخدمين ومديري المنتجات ومديري الإيرادات وخبراء التحليلات في العديد من الصناعات. لماذا التبديل إلى AppMetrica: - أنت بحاجة إلى المزيد من الوظائف من أداة تحليلات المنتج الحالية، مثل مسارات التحويل والتجزئة والبيانات على مستوى المستخدم. - أنت تعمل على توسيع حملات اكتساب المستخدمين لديك إلى ما هو أبعد من إعلانات Google وتحتاج إلى برنامج MMP. - تحليلات منتجك الحالي أو MMP باهظة الثمن. - أنت غارق في البيانات وتريد الحصول على طريقة سهلة للعثور على رؤى حول نمو تطبيقك. - أنت تقدر الدعم عالي الجودة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بعد كل شيء، لا حاجة للتبديل، يمكنك استخدام AppMetrica كمصدر بديل للحقيقة. ببساطة قم بإنشاء حساب مجاني. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://appmetrica.com
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. تستخدم المنصة التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات وتوفر رؤى لتسريع العمل في الوقت الفعلي.
Algolia
algolia.com
Algolia هي منصة البحث والاكتشاف الشاملة الوحيدة في العالم للذكاء الاصطناعي. ابتكر مهندسونا استخدامًا رائعًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء بحث واكتشاف أفضل بشكل كبير. تجمع تقنية NeuralSearch الخاصة بنا بين معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المتجهات ومطابقة الكلمات الرئيسية في واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. تدعم Algolia 1.75 تريليون طلب بحث سنويًا أو أكثر من 30 مليار أسبوعيًا، مما يتيح لأكثر من 17000 عميل في أكثر من 150 دولة إنشاء تجارب بحث واكتشاف سريعة وذات صلة للمستخدمين داخل التطبيق و/أو الزوار عبر الإنترنت (باستخدام أي ويب أو جهاز محمول أو صوتي) - من خلال عرض المحتوى المطلوب على الفور وعلى نطاق واسع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.algolia.com.
WebinarJam
home.webinarjam.com
قم بزيادة مبيعاتك وحضورك من خلال نظام الندوات عبر الإنترنت الوحيد الذي ينتج حدث بث مباشر كامل من التسجيل إلى إعادة التشغيل. يحتوي WebinarJam على المزيد من الميزات، ولا يوجد تنزيلات، وهو التحسين الأكثر دراماتيكية للبث المباشر، وبث الأحداث، وبث الندوات عبر الإنترنت الذي تم إصداره للجمهور على الإطلاق. موثوق به من قبل أكثر من 50.000 عميل.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق والمبيعات الرقمية، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل - إنشاء وتقديم قيمة لجمهورك. * الإنشاء بسهولة: قم بإشراك جمهورك من خلال مواقع الويب ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت الجذابة. يمكنك تقديم عضويات تحويلية أو دورات عبر الإنترنت وإدارة جدولك الزمني وفواتيرك من خلال أدوات متكاملة. * السوق بدقة: قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام تقنيات التقاط العملاء المحتملين المتقدمة، ورعاية العملاء المتوقعين من خلال الحملات ومسارات التحويل المستهدفة. قم بتوصيل عروضك بشكل فعال عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، وقم بمعالجة المدفوعات من خلال عمليات الدفع القابلة للتخصيص. * توسيع نطاق رؤيتك: استخدم العلامات المتقدمة والرسائل السلوكية لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك. قم بأتمتة نموك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام التحليلات المتعمقة.
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
Convert.com
convert.com
برنامج اختبار A/B Convert.com - الحل الأفضل للوكالات وشركات التجارة الإلكترونية التي تركز على تحسين معدل التحويل باستخدام برنامج اختبار A/B أو برنامج اختبار متعدد المتغيرات أو برنامج اختبار مقسم.
Justuno
justuno.com
تتضمن مجموعة أدوات التحويل من Justuno التقاط العملاء المحتملين (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني)، وعروض الخروج، والتخلي عن عربة التسوق، واللافتات، وتوصيات المنتجات، والمزيد لإنشاء رحلة تحويل نهائية تقدم الرسالة الصحيحة إلى المتسوق المناسب في الوقت المناسب. - جمع المزيد من البيانات الصفرية وبيانات الطرف الأول ودفعها إلى أدوات التسويق الحالية لديك (لدينا أكثر من 100 عملية تكامل والعدد في ازدياد) - التقاط العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الرائدة في الصناعة (في خطوتين، النقر على النص، والمزيد) لتحقيق النمو الأمثل - أكثر من 80 قاعدة استهداف متقدمة بما في ذلك الاستهداف الجغرافي (وصولاً إلى الرمز البريدي)، ونية الخروج، ومحتويات سلة التسوق، ومصدر حركة المرور، والمزيد - تشغيل اختبارات A/B لتحسين الحملات - استخدم توصيات المنتج في أي مكان على موقعك بما في ذلك عمليات البيع الإضافية، عمليات البيع المتبادل، والأكثر مبيعًا، والتصفحات الحديثة، والمزيد - قم بالوصول إلى مكتبة النماذج المعدة مسبقًا لأكثر من 200 تصميم من الشركاء الرائدين في الصناعة ومن أنفسنا للبدء على الفور. هل تبحث عن المزيد؟ - زيادة متوسط قيمة الطلب: من خلال لافتات الشحن الديناميكية، والتوصيات داخل عربة التسوق/الخروج، والمزيد - مراقبة الأداء في الوقت الفعلي: تكشف لوحة معلومات تحليلات Justuno عن رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على حملاتك في أفضل حالاتها - تنمية قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: تتيح لك عمليات تكامل Justuno مع الرسائل القصيرة وESPs الرائدة في الصناعة دفع اشتراكات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة في وقت واحد إلى منصاتك بالإضافة إلى إنشاء نماذج عملاء محتملين من خطوتين، واستخدام عمليات الاشتراك في النقر للنص على الهاتف المحمول، والمزيد - إنشاء هاتف محمول تجارب ودية: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب للجوال الخاص بك من خلال عروض ترويجية محسنة للجوال تلتزم بأفضل ممارسات Google - عائد استثمار محسّن للوسائط المدفوعة: تعمل ميزات Justuno's Audience Sync على مزامنة قوائم المشتركين لديك كل ساعة لإعادة الاستهداف والتنقيب المحدث لتحقيق أقصى قدر من أداء الحملة - الحقول المخفية: جمع معلومات إضافية من الزائرين مثل معلومات UTM، وعنوان IP، وعنوان URL الأول الذي تم الوصول إليه، ورمز القسيمة المستخدم، وما إلى ذلك). ادمج هذا مع عمليات الاشتراك للحصول على أقصى قدر من التخصيص في التدفقات الآلية. - هل تبحث عن حل لمتجرك مقطوعة الرأس؟ يدعم Justuno مواقع الويب بدون رأس للعلامات التجارية التي تحتاج إلى إنشاء تجربة أمامية نهائية. اتصل بنا للحصول على التفاصيل!
Plerdy
plerdy.com
أدوات اختبار Plerdy CRO وSEO وA/B - مجموعة شاملة لتعزيز التحويل وتحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء متجرك عبر الإنترنت. 🚀 أداة اختبار A/B نقدم لك أداة اختبار A/B المجانية من Plerdy - المصممة بدقة للتجارة الإلكترونية والشركات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تضخيم تجربة المستخدم والتحويلات. يمكنك إعداد اختبارات A/B وتنفيذها وتحليلها بسهولة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. شاهد النتائج في الوقت الفعلي واستخلص رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين موقع الويب الخاص بك. 🌟 حالات الاستخدام - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 أطلق العنان للإمكانات الكاملة لموقع الويب الخاص بك مع Plerdy. من تحليل مصدر حركة المرور، وتتبع عمق التمرير إلى تحديد العناصر الأكثر تفاعلية على موقعك، ومشكلات سهولة الاستخدام - Plerdy هو الحل الشامل. 🔥 الخرائط الحرارية قم بتمكين إستراتيجيتك باستخدام خرائط الحرارة الديناميكية من Plerdy. التقط سلوكيات المستخدم في الوقت الفعلي، بما في ذلك عمق التمرير، وتحريك المؤشر، واختيار النص، والمزيد. قم بتقسيم البيانات حسب مصادر حركة المرور أو الأجهزة واتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز سهولة الاستخدام والمشاركة. 💬 النماذج المنبثقة وNPS تستفيد من نماذج Plerdy المنبثقة متعددة الاستخدامات لالتقاط التعليقات أو إعلام العملاء أو جمع العملاء المحتملين. مع أكثر من 25 خيارًا للتخصيص، يمكنك تخصيص رسائلك لتناسب شرائح محددة من الجمهور وتحسين التفاعل. 🔍 مدقق تحسين محركات البحث (SEO) قم بتعزيز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك دون أي تأثير لتحميل الموقع. يوفر Plerdy's SEO Checker تحليلًا آليًا يوميًا وتقارير تفصيلية ورؤى استنادًا إلى خوارزمية فهرس Google للجوال أولاً لتحسين رؤية موقعك وأدائه. 🎥 إعادة تشغيل الجلسة تعمق في أنماط تنقل المستخدم من خلال إعادة تشغيل جلسة Plerdy. قم بتقسيم التسجيلات حسب قنوات المرور أو الأجهزة، ووضع علامات على مقاطع الفيديو، واكتشاف الرؤى المخفية لتحسين رحلة المستخدم. 📊 معدل التحويل والأحداث لا تفوت أي حدث باستخدام التتبع الآلي من Plerdy. أنشئ مسارات تحويل، وقم بتحليل نقاط انسحاب المستخدم، وقم بتحسين الرحلة لتعزيز التحويلات. 💼 أداء المبيعات (تتبع التجارة الإلكترونية) عزز إستراتيجية التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال رؤى أداء مبيعات Plerdy. قم بتحليل تفاعلات المنتج، واكشف عن العناصر غير العاملة، وصمم عروضك لتعظيم المبيعات والربحية. 🛠 التخصيص والتكامل يمكن تخصيص Plerdy بسهولة ويتكامل بسلاسة مع نظامك البيئي الحالي، مما يضمن عملية تحسين سلسة وفعالة. انطلق في رحلة من التحسينات السلسة والأداء المرتفع مع Plerdy. إن طريقك إلى التحويلات المحسنة وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث لا يبعد سوى نقرة واحدة. الاستكشاف والتجربة والتفوق! ✨
UserWise
userwise.io
يعد UserWise هو محرك البث المباشر الأكثر تقدمًا المتاح للألعاب، مما يسمح للاستوديوهات بالاحتفاظ بلاعبيها مدى الحياة. يضع برنامج UserWise القوة بين يديك من خلال أدوات التجزئة المتقدمة، وتقويم Liveops البديهي، ومنشئ الحملات المرئية، والأطر القابلة للتخصيص.
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