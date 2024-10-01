برنامج اختبار أ/ب - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الجنوبية

GrowthBook

growthbook.io

يعد GrowthBook هو النظام الأساسي الأكثر شيوعًا للتجريب مفتوح المصدر وميزة الإبلاغ عن الميزات. تم إنشاء GrowthBook في عام 2021، وهو عبارة عن منصة حديثة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تعمل مع احتياجاتك الفريدة وهياكل البيانات الخاصة بك. احصل على كل قوة النظام الأساسي الداخلي المخصص دون الحاجة إلى إنشائه ب...