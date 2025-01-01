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401 (ك) البرمجيات
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401 (ك) البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية

يمكّن برنامج 401(k) المؤسسات من تقديم وإدارة خطط التقاعد لموظفيها مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تُستخدم هذه المنصات لتصميم خطة التقاعد الخاصة بالشركة، وتحديد خيارات الاستثمار، وتأهيل الموظفين، وإدارة المساهمات، وتتبع مشاركة الموظفين من خلال لوحة معلومات إدارية. كما أنها توفر واجهة للموظفين لإدارة مساهماتهم، واتخاذ قرارات الاستثمار، والتعامل مع الإجراءات مثل عمليات التمديد والقروض والتوزيعات. على عكس خطط التقاعد، التي يمولها صاحب العمل وتوفر فائدة شهرية مضمونة عند التقاعد، تتضمن خطط 401 (ك) مساهمات الموظفين وتسمح للموظفين بالتحكم في استثماراتهم.

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Betterment

Betterment

betterment.com

تطبيق Betterment يوفر حلاً لمديري الأعمال لإدارة خطط 401(k) بشكل بسيط، مع دعم إداري، إدارة استثمارات، وتوجيه مالي مخصص.

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

تطبيق Human Interest يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة خطط التقاعد 401(k) بسهولة، مع تقديم خدمات أوتوماتيكية للدعم والتوافق.

Tantify

Tantify

tantify.com

تطبيق Tantify يمكن المهنيين العقاريين من تحسين قوائمهم عبر التدريج الافتراضي والتصوير الفوتوغرافي، مما يعزز جاذبية العقارات ويسهل عملية البيع.

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell هي منصة رقمية لإدارة خطط التقاعد والتوفير في العمل، توفر أدوات سهلة الاستخدام لأصحاب العمل والموظفين لتحسين الادخار والمشاركة.

Guideline

Guideline

guideline.com

تساعد تطبيق Guideline الشركات الصغيرة في تقديم خطط تقاعد 401(k) للموظفين بطريقة أسهل وأكثر تكلفة.

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