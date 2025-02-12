401 (ك) البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية - جنوب السودان

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يمكّن برنامج 401(k) المؤسسات من تقديم وإدارة خطط التقاعد لموظفيها مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تُستخدم هذه المنصات لتصميم خطة التقاعد الخاصة بالشركة، وتحديد خيارات الاستثمار، وتأهيل الموظفين، وإدارة المساهمات، وتتبع مشاركة الموظفين من خلال لوحة معلومات إدارية. كما أنها توفر واجهة للموظفين لإدارة مساهماتهم، واتخاذ قرارات الاستثمار، والتعامل مع الإجراءات مثل عمليات التمديد والقروض والتوزيعات. على عكس خطط التقاعد، التي يمولها صاحب العمل وتوفر فائدة شهرية مضمونة عند التقاعد، تتضمن خطط 401 (ك) مساهمات الموظفين وتسمح للموظفين بالتحكم في استثماراتهم.
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Betterment
betterment.com
إدارة 401 (ك) صعبة. لهذا السبب يجعل أفضل في العمل أمرًا بسيطًا لأصحاب العمل لتقديم جودة عالية 401 (ك). من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار ، وتصميم الخطة المصممة وتكامل كشوف المرتبات المبسطة - نقوم بالرفع الثقيل حتى لا تضطر إلى ذلك. امنح موظفيك إمكانية إمكانية الوصول إلى حل مدخرات استثمار واقية سهلة الاستخدام وقوية من خلال المحافظ القابلة للتخصيص في العمل ، والتوجيه المالي الشخصي ، والقدرة على الارتباط بالحسابات الخارجية ومختلف بناء الثروة ، والتوفير ، وأدوات الاستثمار-جميعها يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا. مع تحسين العمل ، يمكن أيضًا تعزيز 401 (K) من خلال ميزات جديدة مثل تقديم مطابقة 401 (ك) على مدفوعات القروض الطلابية بالإضافة فوائد*. من خلال هذا المزيج الحديث المتمثل في 401 (ك) ومزايا العافية المالية ، بالإضافة إلى التعليم والأدوات التي يمكن الوصول إليها ، يمكن أن يساعدك أفضل في العمل في جذب الموظفين السعداء والاحتفاظ بهم مع توفير الفوائد التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم المالية. *يتم توفير إدارة القروض الطلابية عن طريق تحسين العمل ("SLM") بالشراكة مع العجلة Spinwheel. 529 حسابات وخططهم يتم الاحتفاظ بها وإدارتها من قبل مسؤولي البرنامج والمديرين خارج أفضل. SLM ، 529s ، وخدمات التدريب المالي متوفرة فقط كجزء من عرض مجمل مع أفضل 401 (ك) في الخطة المحترفة أو الرائدة ؛ تنطبق الرسوم الإضافية للاستخدام في الخطة المحترفة ، والخدمات غير المتوفرة في الخطة الأساسية.
Guideline
guideline.com
تجعل خطط 401 (k) كاملة الخدمة من Guideline من الأسهل والأكثر تكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة أن تقدم لموظفيها مزايا التقاعد التي يستحقونها.
Human Interest
humaninterest.com
شركة Human Interest Inc. هي شركة تقدم خدمات كاملة وبأسعار معقولة 401 (ك) و403 (ب) تسعى إلى تسهيل قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمساعدة موظفيها على الاستثمار من أجل التقاعد. تأسست شركة Human Interest عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وهي تساعد الموظفين في جميع مجالات العمل في الوصول إلى مزايا التقاعد والطريق إلى الاستقلال المالي. يهدف الحل الذي نقدمه إلى تمكين الشركات من تقديم 401 (ك) عالية الجودة كجزء من حزمة المزايا التنافسية دون وضع عبء إداري كبير على الموارد البشرية. يمكن لأصحاب العمل إعداد وإدارة خطة 401(ك) عبر الإنترنت بالكامل، وتسهيل إدارة استحقاقات التقاعد للموظفين. * متاح للمشاركين المؤهلين الذين يحصلون على دخل قدره 60 ألف دولار أو أقل ويساهمون بما لا يقل عن 8% من كل راتب في خطة مؤهلة على مدى 12 شهرًا. تقديم النموذج للمطالبة بالجائزة. الحد الأدنى للجائزة هو 100 دولار والحد الأقصى هو 250 دولار. راجع المتطلبات الإضافية (humaninterest.com/legal/cashback-terms) وتفاصيل البرنامج (humaninterest.com/solutions/kickstart). تتم إدارة هذا البرنامج وتقديمه من قبل جهة حفظ السجلات، شركة Human Interest Inc.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell هو نوع جديد تمامًا من منصات التقاعد الرقمية التي تعمل على تغيير طريقة تقديم الخطط وإدارتها لصالح المستشارين وأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
Tantify
tantify.com
Tantify هي شركة مقرها الولايات المتحدة وتتمتع بخبرة تزيد عن 7 سنوات في مجال التسويق الرقمي. وهي متخصصة في تزويد المتخصصين في مجال العقارات بخدمات التسويق المرئي من الدرجة الأولى. تتمثل مهمة Tantify في تحويل التسويق العقاري الرقمي من خلال نهج شامل لبناء عروض مسرحية افتراضية متميزة وخدمات عرض ثلاثية الأبعاد. تشمل خدمات Tantify ما يلي: * التدريج الافتراضي: يمكنك تحويل الصور الفارغة إلى صور متطورة، أو استبدال الأثاث القديم، أو تجديد أو بناء العقارات من الصفر، أو تنظيم جولات ثلاثية الأبعاد غامرة تمامًا. *العرض المعماري ثلاثي الأبعاد: تتيح خدمات العرض ثلاثي الأبعاد عالية الجودة لمحترفي العقارات عرض عقاراتهم بطريقة مذهلة وواقعية، مما يسهل على المشترين تصور المساحة. * تصوير العقارات: يقوم مصوروه المهرة بالتقاط جمال العقار وإبراز أفضل ميزاته وخلق جو جذاب للمشترين المحتملين. * تصوير الفيديو: يقدم خدمات الفيديو العقارية لعرض عقار متحرك وتوفير تجربة غامرة للمشترين المحتملين. تفتخر Tantify بتوفير منصة سهلة الاستخدام تجعل عملية الطلب سلسة وبسيطة. يسعد فريق الدعم الخاص بها بمساعدتك على البدء في العرض المسرحي الافتراضي، ويتيح برنامج الولاء للعملاء زيادة الخصم الشخصي الخاص بهم ومتابعة العروض الخاصة.
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