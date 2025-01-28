401 (ك) البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يمكّن برنامج 401(k) المؤسسات من تقديم وإدارة خطط التقاعد لموظفيها مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تُستخدم هذه المنصات لتصميم خطة التقاعد الخاصة بالشركة، وتحديد خيارات الاستثمار، وتأهيل الموظفين، وإدارة المساهمات، وتتبع مشاركة الموظفين من خلال لوحة معلومات إدارية. كما أنها توفر واجهة للموظفين لإدارة مساهماتهم، واتخاذ قرارات الاستثمار، والتعامل مع الإجراءات مثل عمليات التمديد والقروض والتوزيعات. على عكس خطط التقاعد، التي يمولها صاحب العمل وتوفر فائدة شهرية مضمونة عند التقاعد، تتضمن خطط 401 (ك) مساهمات الموظفين وتسمح للموظفين بالتحكم في استثماراتهم.
إرسال تطبيق جديد
Betterment
betterment.com
إدارة 401 (ك) أمر صعب. ولهذا السبب فإن برنامج Betterment at Work يجعل من السهل على أصحاب العمل تقديم خطة 401 (ك) عالية الجودة. بدءًا من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار وتصميم الخطط المخصصة وعمليات تكامل كشوف المرتبات المبسطة - نحن نقوم بالأعمال الثقيلة حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. امنح موظفيك إمكانية الوصول إلى حل قوي وسهل الاستخدام للاستثمار والادخار للتقاعد من خلال محافظ Betterment at Work القابلة للتخصيص، والتوجيه المالي المخصص، والقدرة على الارتباط بالحسابات الخارجية والعديد من الأدوات التكميلية لبناء الثروة والمدخرات والاستثمار - كل ذلك يمكن الوصول إليه من خلال التطبيق المحمول لدينا. من خلال التحسين في العمل، يمكن أيضًا تحسين خطة 401(ك) الخاصة بك بميزات جديدة مثل تقديم مباراة 401(ك) على دفعات قروض الطلاب بالإضافة إلى مزايا مالية إضافية مثل إدارة قروض الطلاب، وتوفير التعليم 529 والتدريب المالي 1:1 فوائد*. مع هذا المزيج الحديث من 401 (ك) ومزايا الرفاهية المالية، بالإضافة إلى التعليم والأدوات التي يمكن الوصول إليها، يمكن أن يساعدك برنامج Betterment at Work في جذب الموظفين السعداء والاحتفاظ بهم مع توفير المزايا التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم المالية. *يتم توفير إدارة قروض الطلاب من خلال Betterment at Work ("SLM") بالشراكة مع Spinwheel. يتم الاحتفاظ بـ 529 حسابًا وخططها وإدارتها بواسطة مسؤولي ومديري البرامج خارج Betterment. تتوفر خدمات SLM و529s والتدريب المالي فقط كجزء من عرض مجمع مع Betterment 401(k) في الخطة الاحترافية أو الرئيسية؛ تنطبق رسوم إضافية على الاستخدام في الخطة Pro، والخدمات غير متوفرة في الخطة الأساسية.
Guideline
guideline.com
تجعل خطط 401 (k) كاملة الخدمة من Guideline من الأسهل والأكثر تكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة أن تقدم لموظفيها مزايا التقاعد التي يستحقونها.
Human Interest
humaninterest.com
شركة Human Interest Inc. هي شركة تقدم خدمات كاملة وبأسعار معقولة 401 (ك) و403 (ب) تسعى إلى تسهيل قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمساعدة موظفيها على الاستثمار من أجل التقاعد. تأسست شركة Human Interest عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وهي تساعد الموظفين في جميع مجالات العمل في الوصول إلى مزايا التقاعد والطريق إلى الاستقلال المالي. يهدف الحل الذي نقدمه إلى تمكين الشركات من تقديم 401 (ك) عالية الجودة كجزء من حزمة المزايا التنافسية دون وضع عبء إداري كبير على الموارد البشرية. يمكن لأصحاب العمل إعداد وإدارة خطة 401(ك) عبر الإنترنت بالكامل، وتسهيل إدارة استحقاقات التقاعد للموظفين. * متاح للمشاركين المؤهلين الذين يحصلون على دخل قدره 60 ألف دولار أو أقل ويساهمون بما لا يقل عن 8% من كل راتب في خطة مؤهلة على مدى 12 شهرًا. تقديم النموذج للمطالبة بالجائزة. الحد الأدنى للجائزة هو 100 دولار والحد الأقصى هو 250 دولار. راجع المتطلبات الإضافية (humaninterest.com/legal/cashback-terms) وتفاصيل البرنامج (humaninterest.com/solutions/kickstart). تتم إدارة هذا البرنامج وتقديمه من قبل جهة حفظ السجلات، شركة Human Interest Inc.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell هو نوع جديد تمامًا من منصات التقاعد الرقمية التي تعمل على تغيير طريقة تقديم الخطط وإدارتها لصالح المستشارين وأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
Tantify
tantify.com
Tantify هي شركة مقرها الولايات المتحدة وتتمتع بخبرة تزيد عن 7 سنوات في مجال التسويق الرقمي. وهي متخصصة في تزويد المتخصصين في مجال العقارات بخدمات التسويق المرئي من الدرجة الأولى. تتمثل مهمة Tantify في تحويل التسويق العقاري الرقمي من خلال نهج شامل لبناء عروض مسرحية افتراضية متميزة وخدمات عرض ثلاثية الأبعاد. تشمل خدمات Tantify ما يلي: * التدريج الافتراضي: يمكنك تحويل الصور الفارغة إلى صور متطورة، أو استبدال الأثاث القديم، أو تجديد أو بناء العقارات من الصفر، أو تنظيم جولات ثلاثية الأبعاد غامرة تمامًا. *العرض المعماري ثلاثي الأبعاد: تتيح خدمات العرض ثلاثي الأبعاد عالية الجودة لمحترفي العقارات عرض عقاراتهم بطريقة مذهلة وواقعية، مما يسهل على المشترين تصور المساحة. * تصوير العقارات: يقوم مصوروه المهرة بالتقاط جمال العقار وإبراز أفضل ميزاته وخلق جو جذاب للمشترين المحتملين. * تصوير الفيديو: يقدم خدمات الفيديو العقارية لعرض عقار متحرك وتوفير تجربة غامرة للمشترين المحتملين. تفتخر Tantify بتوفير منصة سهلة الاستخدام تجعل عملية الطلب سلسة وبسيطة. يسعد فريق الدعم الخاص بها بمساعدتك على البدء في العرض المسرحي الافتراضي، ويتيح برنامج الولاء للعملاء زيادة الخصم الشخصي الخاص بهم ومتابعة العروض الخاصة.
© 2025 WebCatalog, Inc.