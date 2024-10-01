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401 (ك) البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت كيتس ونيفيس
يمكّن برنامج 401(k) المؤسسات من تقديم وإدارة خطط التقاعد لموظفيها مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تُستخدم هذه المنصات لتصميم خطة التقاعد الخاصة بالشركة، وتحديد خيارات الاستثمار، وتأهيل الموظفين، وإدارة المساهمات، وتتبع مشاركة الموظفين من خلال لوحة معلومات إدارية. كما أنها توفر واجهة للموظفين لإدارة مساهماتهم، واتخاذ قرارات الاستثمار، والتعامل مع الإجراءات مثل عمليات التمديد والقروض والتوزيعات. على عكس خطط التقاعد، التي يمولها صاحب العمل وتوفر فائدة شهرية مضمونة عند التقاعد، تتضمن خطط 401 (ك) مساهمات الموظفين وتسمح للموظفين بالتحكم في استثماراتهم.
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Betterment
betterment.com
إدارة 401 (ك) أمر صعب. ولهذا السبب فإن برنامج Betterment at Work يجعل من السهل على أصحاب العمل تقديم خطة 401 (ك) عالية الجودة. بدءًا من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار وتصميم الخطط المخصصة وعمليات تكامل كشوف المرتبات المبسطة - نحن نقوم بالأعمال الثقيلة حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. امنح موظفيك...
Human Interest
humaninterest.com
شركة Human Interest Inc. هي شركة تقدم خدمات كاملة وبأسعار معقولة 401 (ك) و403 (ب) تسعى إلى تسهيل قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمساعدة موظفيها على الاستثمار من أجل التقاعد. تأسست شركة Human Interest عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وهي تساعد الموظفين في جميع مجالات العمل في الوصو...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell هو نوع جديد تمامًا من منصات التقاعد الرقمية التي تعمل على تغيير طريقة تقديم الخطط وإدارتها لصالح المستشارين وأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
Guideline
guideline.com
تجعل خطط 401 (k) كاملة الخدمة من Guideline من الأسهل والأكثر تكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة أن تقدم لموظفيها مزايا التقاعد التي يستحقونها.
Tantify
tantify.com
Tantify هي شركة عرض مسرحي افتراضية توفر عروضًا رائعة ومنصة سهلة الاستخدام.