برامج 3PL - التطبيقات الأكثر شعبية - أوغندا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتعامل برنامج الخدمات اللوجستية التابع لجهة خارجية (3PL) مع وظائف سلسلة التوريد الخارجية مثل النقل والتخزين. بالنسبة للشركات التي ليس لديها مستودعات أو أساطيل خاصة بها، يمكن لمقدمي خدمات 3PL إدارة هذه الخدمات نيابة عنهم. يسمح هذا البرنامج لمقدمي خدمات 3PL بتخطيط وجدولة والإشراف على عمليات سلسلة التوريد لعملائهم، الذين لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى النظام لضمان قدر أكبر من الشفافية. في حين أن بعض حلول برمجيات 3PL مصممة خصيصًا للاستعانة بمصادر خارجية، يمكن استخدام البعض الآخر من قبل مقدمي خدمات 3PL والشركات التي تدير سلسلة التوريد الخاصة بها داخليًا. يعمل برنامج 3PL، المتكامل ضمن مجموعة إدارة سلسلة التوريد الأوسع للشركة، جنبًا إلى جنب مع إدارة النقل وأنظمة إدارة المستودعات. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور التجارة الإلكترونية، تحتاج برامج 3PL بشكل متزايد إلى التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية.
إرسال تطبيق جديد
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastramp HQ قبل اتخاذ أي قرارات بشأن حل إدارة المخزون وطلبك متعدد القنوات. نحن ملتزمون بتحقيق قفزة عملاقة للعلامة التجارية! الميزات الرئيسية - مصمم للعلامة التجارية الصغيرة ولكن المتنامية مع قنوات مبيعات متعددة - ميزات قوية لإدارة المخزون والطلب - يدير المركز المركزي دورة الحياة بأكملها بدءًا من أمر الشراء في المصنع وحتى إدارة المرتجعات. - تتميز إدارة علاقات العملاء التي تتمحور حول الطلب بدمج الاتصالات بين موظفي العلامة التجارية والبائعين ومندوبي المبيعات و3PL/المستودع والعملاء. - هيكل تسعير بسيط (بدون رسوم مخفية) التكامل: ERPs - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) التكامل: التجارة الإلكترونية والجملة - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - تكاملات جور: المحاسبة ونقاط البيع - Xero - Quickbooks Online - تكاملات Quickbooks لسطح المكتب: الشحن والتنفيذ - ShipStation - تكاملات 2Ship: شركاء 3PL - Logiwa - AMS Fulfillment - NRI Fulfillment - Verde Fulfillment
Zenventory
zenventory.com
سوف يمنحك Zenventory المزيد من المال مقابل أموالك أكثر من أي حل آخر في السوق. تقوم هذه المنصة سهلة الاستخدام بإدارة المخزون بسلاسة وتلبية الطلبات والتعامل مع الشحن. تشتمل كل خطة على عدد غير محدود من المستخدمين - ما مدى روعة ذلك؟ اجمع التجارة الإلكترونية والمحاسبة والمستودعات والشحن تحت سقف واحد من خلال حلولنا متعددة الاستخدامات. قم بتصميم Zenventory ليناسب احتياجاتك الفريدة، بدعم من فريق الدعم سريع الاستجابة لدينا. أفضل جزء؟ يتم تضمين المساعدة التقنية في جميع الاشتراكات. دعونا نبسط عملك معًا!
OneRail
onerail.com
OneRail هو حل رائد متعدد القنوات يجمع بين أفضل البرامج في فئتها والخدمات اللوجستية كخدمة لتوفير الاعتمادية والسرعة لمساعدة الشركات على الوفاء بوعود التسليم الخاصة بها. من خلال شبكة متصلة في الوقت الفعلي تضم 12 مليون سائق، تقوم OneRail بمطابقة السيارة المناسبة للتسليم المناسب بحيث تخفض العلامات التجارية النفقات وتزيد القدرة على توسيع نطاق أعمالها بسرعة. يتميز نهج الأشخاص بالإضافة إلى النظام الأساسي بفريق استثناءات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة ويحافظ على معدل تسليم في الوقت المحدد بنسبة 99%. تم اختيار OneRail مؤخرًا في قائمة أفضل أماكن العمل لعام 2023 الصادرة عن مجلة Inc.، واحتلت المرتبة رقم 23 في قائمة Forbes لأفضل أصحاب العمل في الشركات الناشئة في أمريكا والمرتبة 48 في قائمة Inc. 5000. لمعرفة المزيد حول OneRail، تفضل بزيارة OneRail.com.
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت توحد شركات الشحن والنقل والمستودعات والمحتاجين إلى خدماتهم. منصة توفيق لتبادل الخدمات اللوجستية في الوقت الفعلي تتيح الحجز السريع بين الشركات والأعمال الورقية المتكاملة والوصول غير المحدود إلى أي جهاز.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote عبارة عن منصة تخزين ذكية توفر حلولاً مرنة ومُدارة بالكامل للشركات سريعة النمو.
It's here
itshere.com
بالتأكيد يا أمير. فيما يلي استجابة محدثة تتضمن رؤية سلسلة التوريد وتحسينها: إنها هنا، التسليم هي شركة برمجيات رائدة متخصصة في تكنولوجيا سلسلة التوريد. نحن نقدم منصة شاملة ومتكاملة مصممة لتبسيط العمليات لشركات التجارة الإلكترونية وشركات 3PL والموزعين والمشاركين في توصيل الميل الأخير. تشمل حلولنا إدارة المستودعات المتقدمة، وتحسين التسليم، وإدارة التوزيع، ورؤية سلسلة التوريد، وجدولة المواعيد الآلية. من خلال عمليات التكامل السلسة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، تعمل منصتنا على تحسين الكفاءة وتحسين عمليات سلسلة التوريد وتقليل التكاليف لعملائنا.
Fulfillrite
fulfillrite.com
الاسم الأكثر ثقة في تحقيق الطلب. عزز رضا العملاء ووسع نطاق أعمالك بشكل أسرع مع شريك لوجستي يبدو وكأنه امتداد لفريقك. تشمل الخدمات الشحن في نفس اليوم، وتتبع الطلبات والمخزون في الوقت الفعلي، وخدمة عملاء مخصصة، وخصومات على أساس الحجم.
FreightPOP
freightpop.com
يجعل FreightPOP الخدمات اللوجستية بسيطة من خلال تسجيل دخول واحد لجميع إدارة النقل، بما في ذلك إدارة الشحن الداخلي والخارجي عبر الطرود والشحن LTL وTL والمحيطات والجو الدولي. يوفر FreightPOP تكاملًا سلسًا في مجموعتك التقنية الحالية (ERP وWMS وCRM) وهو قابل للتكوين بدرجة كبيرة ليناسب سير العمل والعمليات الحالية لديك دون الحاجة إلى أشهر من الإعداد. من خلال الاتصال بأكثر من 300 شركة نقل، وERP، وWMS، وأسواق الأسعار، يمكن تحقيق الحصول على أفضل الأسعار وتحسين عمليات الشحن بسهولة. دعم العملاء الأفضل في فئته - متاح من خلال الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف. موثوق به من قبل مستخدمين مثل Forever21، وNewEgg، وToshiba، وأكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.
Shipwell
shipwell.com
تعد منصة TMS الخاصة بـ Shipwell بمثابة حل شامل لإدارة النقل يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات الشحن الخاصة بها وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. باستخدام نظام TMS من Shipwell، يمكن للشركات إدارة جميع وسائل النقل الخاصة بها، بما في ذلك النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والجو والمحيطات، في منصة واحدة، مما يوفر رؤية موحدة لسلسلة التوريد الخاصة بها. توفر منصة TMS الخاصة بـ Shipwell مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك: إدارة شركات النقل: إدارة شركات النقل واختيارها بسهولة من شبكة شاملة من شركات النقل بناءً على أسعارها وقدرتها ومستويات الخدمة. تحسين المسار: تحسين مسارات الشحن بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، مثل التكلفة ووقت العبور ومتطلبات التسليم. رؤية الشحنة: احصل على رؤية فورية لشحناتك، من الاستلام إلى التسليم، وتتبع الشحنات عبر جميع وسائل النقل. تدقيق الشحن ودفعه: قم بأتمتة عملية تدقيق فواتير الشحن والدفع، مما يضمن إعداد فواتير دقيقة وتقليل مخاطر الشحن الزائد. التقارير والتحليلات: يمكنك الوصول إلى التقارير والتحليلات الشاملة لمراقبة الإنفاق على النقل وأداء شركة النقل والمقاييس الرئيسية الأخرى. كما أن منصة TMS الخاصة بشركة Shipwell قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يسمح للشركات بتخصيص النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتها المحددة والتكامل مع أنظمتها الحالية، مثل WMS وERP. باستخدام منصة TMS الخاصة بـ Shipwell، يمكن للشركات: تحسين الكفاءة: أتمتة العمليات اليدوية وتقليل الأخطاء وتحسين المسارات، مما يؤدي إلى عمليات شحن أسرع وأكثر كفاءة. تقليل التكاليف: تحسين اختيار شركة النقل وتقليل أخطاء الشحن وأتمتة تدقيق الشحن والدفع، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف النقل. تعزيز الرؤية: احصل على رؤية في الوقت الفعلي لجميع الشحنات، عبر جميع وسائل النقل، مما يوفر قدرًا أكبر من التحكم والشفافية عبر سلسلة التوريد
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل بالشاحنات. Rose Rocket هو نظام إدارة النقل (TMS) الشامل الأعلى تقييمًا والحائز على جوائز والذي يساعد الآلاف من شركات النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية (الوسطاء وشركات النقل والشاحنين) على تبسيط أعمالهم وأتمتتها. Rose Rocket هو برنامج إدارة النقل (TMS) المفضل لدى Unigroup وUnited Van Lines وGulf Relay وCanada Cartage وMayflower وآلاف آخرين لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات وكفاءة الطلب، والحصول على أفضل الأسعار لعملائهم، والتوزيع بسلاسة، وزيادة مسار ELD إلى أقصى حد وتتبع الرؤية، وتقليل الوقت اللازم للصرف، والتكامل بشكل آمن مع عمليات تكامل سير العمل الحالية.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge هو حل معياري وقابل للتطوير لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة. يعتمد Shipedge بالكامل على الويب ووحداته الرئيسية هي إدارة الطلبات وأنظمة إدارة المستودعات لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية. نحن نساعد الشركات على إنشاء تنفيذ فعال للطلبات من خلال إدارة مستودع واحد أو عدة مستودعات (شبكات التنفيذ). تشمل الوحدات الأخرى عمليات الإرجاع والاستبدال، والشحن متعدد شركات النقل، وإدارة التوريد، والتكامل متعدد القنوات، وتوجيه الطلبات، وفواتير 3PL، وتطبيقات Mobile WMS وغير ذلك الكثير. يقوم حل إدارة الطلبات (OMS) الخاص بـ Shipedge بربط جميع مصادر المخزون الممكنة بالعديد من قنوات البيع عبر الإنترنت. تقوم Shipedge بتوجيه الطلبات إلى أفضل موقع للمخزون، مع الاختيار بين الشحن من المتجر أو الاستلام أو مراكز التنفيذ أو المستودعات الشريكة، بما في ذلك إدارة عمليات النقل بين مراكز التوزيع الخاصة بك. وتشمل الوحدات الأخرى إدارة الموردين، والتنبؤ بالمخزون. تعمل Shipedge على تقليل تكاليف المخزون والشحن، مع تحسين تجربة العملاء الخاصة بك. تم تصميم نظام إدارة المستودعات (WMS) الشامل من Shipedge لمراكز تنفيذ التجارة الإلكترونية التي تدير عمليات متعددة المستأجرين. وهي تشمل تقنية الباركود، وتطبيقات الهاتف المحمول للهواتف الذكية، وإدارة المشاريع، وخوارزميات التعبئة والتغليف، والإرجاع والاستبدال الشاملين، ومتجر أسعار الشحن، والتحكم في الكمية/الرقم التسلسلي/انتهاء الصلاحية وغير ذلك الكثير. تستخدم Shipedge تقنيات الويب واللاسلكية المتطورة لتبسيط وتبسيط العمليات والقضاء على الأخطاء وتحسين استخدام المساحة وتقليل تكاليف العمالة. Shipedge هو حل OMS وWMS الأكثر شمولاً لتبسيط وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse هي شركة تقدم خدمات الوفاء والخدمات اللوجستية لعلامات DTC عالية النمو. نحن ندير شبكة عالمية من المستودعات عالية الأداء المتصلة بتكنولوجيا قوية. التوسع بكفاءة أكبر العلامات التجارية في العالم.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام نسبة الطلب المثالي™ كمؤشر أداء رئيسي قياسي، تتمثل أهدافنا في زيادة الكفاءة والربحية ورضا العملاء لكل طلب. وللقيام بذلك، أنشأت Etail Solutions ترسانة كبيرة من الأدوات، المصممة خصيصًا لإدارة علاقات البيانات المتعددة الأطراف في عالم الإنترنت: • تتميز منصة التكامل الخاصة بنا بقدرتها على التعامل مع بروتوكولات متعددة (واجهات برمجة التطبيقات/تبادل البيانات الإلكترونية/ الملفات المسطحة، وما إلى ذلك)، وتجميع البيانات وتطبيعها عبر المصادر، ودمج نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك بسلاسة في شبكة متكاملة تتحكم فيها وتراقبها وتديرها من منصة مركزية واحدة، كل ذلك مع توفير تكامل المعاملات و التكامل إلى أنظمة السجلات الأساسية الخاصة بك للحفاظ على بياناتك المالية والمخزون وجميع البيانات الأخرى محدثة. • توفر لك إمكانات إدارة الكتالوج والمخزون لدينا تحكمًا لا مثيل له لإدارة كيفية بيع المخزون وتخصيصه ونشره وتحسينه، عبر جميع قنوات البيع وأنواع قنوات البيع، بالإضافة إلى إدارة وتخطيط وضع مخزونك وتلبيته بكفاءة عبر شبكة متعددة شبكة تحقيق الموقع. يأتي ذلك من القدرة على ربط كل قائمة عبر جميع القنوات عبر الإنترنت وكل مصدر لتوافر المخزون بوحدة SKU رئيسية واحدة في وحدة القياس الأساسية لكل عنصر تبيعه. • نظام إدارة الطلبات الخاص بنا عبارة عن منصة كاملة لإدارة الطلبات الموزعة (DOM) وسيعمل على تحسين كل طلب عبر: • أي طريقة (المخزون المملوك أو المملوك للمورد، DC الخاص بك، الموزع، البيع بالتجزئة أو الشاحن المنسدل أو حتى عبر- الإرساء) • أي مواقع أو أنواع مواقع - 3PLs، والموزعون، ووحدات تحكم المجال المتعددة وحتى عبر أنظمة تسجيل متعددة. • أي تعبئة (كرتونة) - تحسين أحجام الصناديق أو الكميات أو حتى النطاقات لتقليل تكاليف الشحن. • أي شركات النقل ومستويات الخدمة، مما يوفر لك المال على كل طلب. كلما كانت شبكة تلبية الطلبات الخاصة بك أكثر اتساعًا، كلما تمكنا من توفير المزيد من الأموال. • تخطيط المخزون متعدد المواقع - تقليل تكاليف التنفيذ والتحمل من خلال فهم الطلب المثالي بواسطة SKU حسب موقع التنفيذ. قم بتجميع الطلب بسهولة عبر جميع القنوات وفهم السرعة الحقيقية حسب الموقع لوحدة SKU، استنادًا إلى المخزون الذي كان ينبغي شحنه من كل موقع، وليس ما تم شحنه من كل موقع. • يمكن لرؤى وتحليلات الطلب المثالية لدينا محاكاة أفضل سيناريو لجميع عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك وتمنحك بيانات حول كيفية تحقيق ذلك في الحياة الواقعية لكل طلب! سيساعدك الطلب المثالي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية تقليل صافي الدخل المفقود وكيفية تعظيم الأرباح من التجارة الإلكترونية لشركتك - بدءًا من عمليات سلسلة التوريد وحتى إدارة المخزون وتلبية الطلبات والتسليم. • وأكثر من ذلك بكثير - إدارة معلومات المنتج (PIM) متعددة القنوات، وضوابط التسعير العالمية مع العملات المتعددة، وتكامل ERP وWMS، وإدارة دورة حياة القائمة، وإعادة التسعير التنافسية والآلية، وضوابط التصنيف، وأتمتة الوظائف والضوابط والمزيد... لدى Etail Solutions نمت على مر السنين من خلال حل مشكلة التجارة الواقعية المعقدة تلو الأخرى. نحن نبني كل ميزة ووظيفة لتحسين قدرة عملائنا على النمو والتوسع بشكل مربح، مع مهمة إنشاء بيئة تجارية مثالية لكل عميل من عملائنا! نجاح العميل: بعد تواجده على منصتنا لمدة عام واحد فقط، بلغ متوسط معدل نمو العملاء 138%. بعد تواجدهم على المنصة لمدة عامين، ارتفع متوسط معدل نمو العملاء بنسبة 70% أخرى مقارنة بنهاية العام الأول. عند مقارنتها ببداية عامهم الأول، بلغ متوسط معدل نمو العملاء 282% في أول عامين.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon يعيش ويتنفس ويحلم بالنقل والخدمات اللوجستية. تعمل منصة إدارة النقل الخاصة بنا على تشغيل الشبكة الأكثر خبرة من شركات الشحن ووكلاء الشحن والناقلين وتجار التجزئة ومستلمي التحميل في العالم. من خلال مراكز التطبيقات لدينا، يمكنك رقمنة عمليات إدارة النقل الشاملة لديك - بدءًا من الشراء وحتى التسوية - وكل شيء بينهما. انضم إلى شبكة الخدمات اللوجستية الأكثر شمولاً والتي تضم أكثر من 1300 شركة شحن متصلة، وأكثر من 145000 شركة نقل، وأكثر من 100 بائع تجزئة.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان بمرونة ونطاق فائقين دون عمليات ترحيل مؤلمة للمنصة.
Flowspace
flow.space
تعمل مساحة التدفق على تحقيق الأداء المستقل. يوفر برنامج OmniFlow القائم على السحابة الخاص بالشركة رؤية في الوقت الفعلي للمخزون والطلبات ونشاط التنفيذ، مما يؤدي إلى مركزية جميع مصادر الطلبات في لوحة معلومات واحدة. من خلال دمجها ضمن شبكة مرنة تضم أكثر من 150 مركزًا للوفاء على مستوى الدولة، تعمل Flowspace على تمكين العلامات التجارية من توفير تلبية فعالة وموثوقة عبر القنوات، بشكل مربح وعلى نطاق واسع.
uShip
uship.com
تجعل uShip شحن الدراجات النارية والقوارب وغيرها من العناصر الكبيرة سريعًا وبأسعار معقولة من خلال ربطك بشبكة شركات النقل لدينا التي تتنافس على شحنتك.
FarEye
fareye.com
تعمل منصة FarEye لإدارة التسليم على تحويل عمليات التسليم إلى ميزة تنافسية. تستخدم شركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية مزيج FarEye الفريد من التنسيق والرؤية في الوقت الفعلي وتجارب العملاء ذات العلامات التجارية لتبسيط لوجستيات التسليم المعقدة في الميل الأخير. تتيح منصة FarEye للشركات زيادة ولاء العملاء ورضاهم، وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. منتجات FarEye موجهة إلى المجالات الرئيسية في رحلة التسليم من الطلب إلى الباب لتنفيذ عملية التسليم في الميل الأخير بكفاءة، مما يضمن تجربة سلسة للمستهلك: الشحن: مقابلة العملاء أينما كانوا، وتقديم مجموعة مرنة من خيارات التسليم. قم بتحسين عمليات التسليم التي تدعم شركات النقل المتعددة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وأداء التسليم في الوقت المحدد. التتبع: توفير رؤية فورية لمستوى الشحن طوال رحلة الطلب إلى التسليم، وتجنب التأخير والاضطرابات. المسار: اجعل عمليات التسليم أكثر ربحية من خلال تخطيط وجدولة المسار الديناميكي القائم على القيود. التنفيذ: تسريع عمليات التوزيع والسائق، مما يؤدي إلى عمليات أسرع في مركز التسليم أو المستودع. الخبرة: تقديم تجربة عملاء مميزة ومتميزة طوال عملية ما قبل الشراء وما بعده - بدءًا من تتبع الطلب والجدولة، وحتى إشعارات التسليم والإرجاع والاستبدال. توفر منصة FarEye للعلامات التجارية وشركات الشحن وشركات النقل السرعة والمرونة وقابلية التوسع المطلوبة لتلبية متطلبات العمل والالتزام بتدابير الاستدامة ومعالجة الاضطرابات بثقة وثقة. توفر تقنية FarEye الشفافية والقدرة على التكيف لتبسيط التعقيدات الهائلة للوجستيات الميل الأخير أثناء تسليم الطرود الخاصة بك في الوقت المحدد وفي كل مرة. يجب على كل شركة تعتبر نفسها تتمحور حول العملاء أن تتحول إلى شركة توزيع وخدمات لوجستية. ولهذا السبب فإن القادة في جميع أنحاء العالم مثل Dominoz وGordon Food Services وTata Steel وHilti وBluedart وHelofresh وأكثر من 150 علامة تجارية يثقون بشركة FarEye في عمليات الميل الأخير وتجربة توصيل العملاء.
ShipMonk
shipmonk.com
تعمل ShipMonk بمبدأ توجيهي فريد: مساعدة العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على التوسع من خلال حلول التنفيذ المعتمدة على التكنولوجيا والتي تمكن رواد الأعمال من تقليل الضغط والنمو بشكل أكبر. لدينا أكثر من 2000 عضو في الفريق عبر 12 منشأة حديثة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأوروبا. نحن المزود اللوجستي الأسرع نموًا في أمريكا (3PL) لخدمات DTC وB2B وتلبية احتياجات البيع بالتجزئة، ومتخصصون في تسهيل النمو المستدام لعلامات التجارة الإلكترونية من جميع الأحجام والقطاعات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.shipmonk.com
ShipHero
shiphero.com
تكاليف الشحن السريع للتجارة الإلكترونية أقل مع ShipHero سواء كنت تريد التخلص من صداع إدارة المستودع الخاص بك أو تشغيل المستودع الخاص بك بشكل أفضل وأكثر كفاءة، فإن ShipHero لديها الحل. هل تبحث عن: 99%+ دقة الشحن 30% شحن أسرع 35% تخفيض في تكاليف المستودعات 3X زيادة في الانتقاء | ShipHero
ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي عبارة عن منصة عالمية للوفاء تدعم أكثر من 7000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية مع شبكة عالمية تضم أكثر من 30 مركزًا للوفاء عبر الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا. نقوم بتخزين بضائع تجارنا فعليًا، ثم نختارها ونعبئها ونشحنها في نفس يوم وصول الطلبيات، وفقًا لمواصفاتها الفريدة. تسمح منصة التنفيذ الخاصة بنا للعلامات التجارية بإدارة الطلبات وتعديلها وتخصيصها، وتتبع مستويات المخزون في الوقت الفعلي عبر أي موقع، وتلقي إشعارات إعادة الطلب، وتحقيق تجارب أفضل للمتسوقين عبر القنوات المتعددة. يدعم ShipBob مجموعة من الميزات المخصصة بما في ذلك: تلبية الطلبات عبر الحدود، والشحن المحايد للكربون، وتوسيع B2B، وتغطية 100% للتسليم خلال يومين، وتجارب فتح الصناديق المخصصة.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
التسعير الذكي لسوق LSP. تم إنشاء Greenscreens.ai للوسطاء و3PLs الذين يرغبون في كسب المزيد من الأعمال بشكل أكثر ربحية!
© 2025 WebCatalog, Inc.