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برامج 3PL - التطبيقات الأكثر شعبية - غويانا الفرنسية
يتعامل برنامج الخدمات اللوجستية التابع لجهة خارجية (3PL) مع وظائف سلسلة التوريد الخارجية مثل النقل والتخزين. بالنسبة للشركات التي ليس لديها مستودعات أو أساطيل خاصة بها، يمكن لمقدمي خدمات 3PL إدارة هذه الخدمات نيابة عنهم. يسمح هذا البرنامج لمقدمي خدمات 3PL بتخطيط وجدولة والإشراف على عمليات سلسلة التوريد لعملائهم، الذين لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى النظام لضمان قدر أكبر من الشفافية. في حين أن بعض حلول برمجيات 3PL مصممة خصيصًا للاستعانة بمصادر خارجية، يمكن استخدام البعض الآخر من قبل مقدمي خدمات 3PL والشركات التي تدير سلسلة التوريد الخاصة بها داخليًا. يعمل برنامج 3PL، المتكامل ضمن مجموعة إدارة سلسلة التوريد الأوسع للشركة، جنبًا إلى جنب مع إدارة النقل وأنظمة إدارة المستودعات. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور التجارة الإلكترونية، تحتاج برامج 3PL بشكل متزايد إلى التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي عبارة عن منصة عالمية للوفاء تدعم أكثر من 7000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية مع شبكة عالمية تضم أكثر من 30 مركزًا للوفاء عبر الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا. نقوم بتخزين بضائع تجارنا فعليًا، ثم نختارها ونعبئها ونشحنها في نفس يوم وصول الطلبيات، وفقًا ل...
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
التسعير الذكي لسوق LSP. تم إنشاء Greenscreens.ai للوسطاء و3PLs الذين يرغبون في كسب المزيد من الأعمال بشكل أكثر ربحية!
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان...
FarEye
fareye.com
تعمل منصة FarEye لإدارة التسليم على تحويل عمليات التسليم إلى ميزة تنافسية. تستخدم شركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية مزيج FarEye الفريد من التنسيق والرؤية في الوقت الفعلي وتجارب العملاء ذات العلامات التجارية لتبسيط لوجستيات التسليم المعقدة في الميل الأخ...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon يعيش ويتنفس ويحلم بالنقل والخدمات اللوجستية. تعمل منصة إدارة النقل الخاصة بنا على تشغيل الشبكة الأكثر خبرة من شركات الشحن ووكلاء الشحن والناقلين وتجار التجزئة ومستلمي التحميل في العالم. من خلال مراكز التطبيقات لدينا، يمكنك رقمنة عمليات إدارة النقل الشاملة لديك - بدءًا من الشراء وحتى التس...
Flowspace
flow.space
تعمل مساحة التدفق على تحقيق الأداء المستقل. يوفر برنامج OmniFlow القائم على السحابة الخاص بالشركة رؤية في الوقت الفعلي للمخزون والطلبات ونشاط التنفيذ، مما يؤدي إلى مركزية جميع مصادر الطلبات في لوحة معلومات واحدة. من خلال دمجها ضمن شبكة مرنة تضم أكثر من 150 مركزًا للوفاء على مستوى الدولة، تعمل Flowsp...
uShip
uship.com
تجعل uShip شحن الدراجات النارية والقوارب وغيرها من العناصر الكبيرة سريعًا وبأسعار معقولة من خلال ربطك بشبكة شركات النقل لدينا التي تتنافس على شحنتك.
ShipHero
shiphero.com
تكاليف الشحن السريع للتجارة الإلكترونية أقل مع ShipHero سواء كنت تريد التخلص من صداع إدارة المستودع الخاص بك أو تشغيل المستودع الخاص بك بشكل أفضل وأكثر كفاءة، فإن ShipHero لديها الحل. هل تبحث عن: 99%+ دقة الشحن 30% شحن أسرع 35% تخفيض في تكاليف المستودعات 3X زيادة في الانتقاء | ShipHero
Shipedge
shipedge.com
Shipedge هو حل معياري وقابل للتطوير لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية المعقدة. يعتمد Shipedge بالكامل على الويب ووحداته الرئيسية هي إدارة الطلبات وأنظمة إدارة المستودعات لأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية. نحن نساعد الشركات على إنشاء تنفيذ فعال للطلبات من خلال إدارة مستودع واحد أو عدة مستودعات (شبكات...
ShipMonk
shipmonk.com
تعمل ShipMonk بمبدأ توجيهي فريد: مساعدة العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على التوسع من خلال حلول التنفيذ المعتمدة على التكنولوجيا والتي تمكن رواد الأعمال من تقليل الضغط والنمو بشكل أكبر. لدينا أكثر من 2000 عضو في الفريق عبر 12 منشأة حديثة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأوروبا. نحن المزود ا...
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل بالشاحنات. Rose Rocket هو نظام إدارة النقل (TMS) الشامل الأعلى تقييمًا والحائز على جوائز والذي يساعد الآلاف من شركات النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية (الوسطاء وشركات النقل والشاحنين) على تبسيط أعمالهم وأتمتتها. Rose Rocket هو برنامج إدارة النقل (TMS) المفضل ...
Airhouse
airhouse.io
Airhouse هي شركة تقدم خدمات الوفاء والخدمات اللوجستية لعلامات DTC عالية النمو. نحن ندير شبكة عالمية من المستودعات عالية الأداء المتصلة بتكنولوجيا قوية. التوسع بكفاءة أكبر العلامات التجارية في العالم.
Zenventory
zenventory.com
سوف يمنحك Zenventory المزيد من المال مقابل أموالك أكثر من أي حل آخر في السوق. تقوم هذه المنصة سهلة الاستخدام بإدارة المخزون بسلاسة وتلبية الطلبات والتعامل مع الشحن. تشتمل كل خطة على عدد غير محدود من المستخدمين - ما مدى روعة ذلك؟ اجمع التجارة الإلكترونية والمحاسبة والمستودعات والشحن تحت سقف واحد من خ...
OneRail
onerail.com
OneRail هو حل رائد متعدد القنوات يجمع بين أفضل البرامج في فئتها والخدمات اللوجستية كخدمة لتوفير الاعتمادية والسرعة لمساعدة الشركات على الوفاء بوعود التسليم الخاصة بها. من خلال شبكة متصلة في الوقت الفعلي تضم 12 مليون سائق، تقوم OneRail بمطابقة السيارة المناسبة للتسليم المناسب بحيث تخفض العلامات التجا...
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت توحد شركات الشحن والنقل والمستودعات والمحتاجين إلى خدماتهم. منصة توفيق لتبادل الخدمات اللوجستية في الوقت الفعلي تتيح الحجز السريع بين الشركات والأعمال الورقية المتكاملة والوصول غير المحدود إلى أي جهاز.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote عبارة عن منصة تخزين ذكية توفر حلولاً مرنة ومُدارة بالكامل للشركات سريعة النمو.
It's here
itshere.com
بالتأكيد يا أمير. فيما يلي استجابة محدثة تتضمن رؤية سلسلة التوريد وتحسينها: إنها هنا، التسليم هي شركة برمجيات رائدة متخصصة في تكنولوجيا سلسلة التوريد. نحن نقدم منصة شاملة ومتكاملة مصممة لتبسيط العمليات لشركات التجارة الإلكترونية وشركات 3PL والموزعين والمشاركين في توصيل الميل الأخير. تشمل حلولنا إدار...
Fulfillrite
fulfillrite.com
الاسم الأكثر ثقة في تحقيق الطلب. عزز رضا العملاء ووسع نطاق أعمالك بشكل أسرع مع شريك لوجستي يبدو وكأنه امتداد لفريقك. تشمل الخدمات الشحن في نفس اليوم، وتتبع الطلبات والمخزون في الوقت الفعلي، وخدمة عملاء مخصصة، وخصومات على أساس الحجم.
FreightPOP
freightpop.com
يجعل FreightPOP الخدمات اللوجستية بسيطة من خلال تسجيل دخول واحد لجميع إدارة النقل، بما في ذلك إدارة الشحن الداخلي والخارجي عبر الطرود والشحن LTL وTL والمحيطات والجو الدولي. يوفر FreightPOP تكاملًا سلسًا في مجموعتك التقنية الحالية (ERP وWMS وCRM) وهو قابل للتكوين بدرجة كبيرة ليناسب سير العمل والعمليا...
Shipwell
shipwell.com
تعد منصة TMS الخاصة بـ Shipwell بمثابة حل شامل لإدارة النقل يساعد الشركات بجميع أحجامها على تبسيط عمليات الشحن الخاصة بها وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. باستخدام نظام TMS من Shipwell، يمكن للشركات إدارة جميع وسائل النقل الخاصة بها، بما في ذلك النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والجو والمحيطات، في منصة...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastr...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام ...