الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج 3PL - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة

يتعامل برنامج الخدمات اللوجستية التابع لجهة خارجية (3PL) مع وظائف سلسلة التوريد الخارجية مثل النقل والتخزين. بالنسبة للشركات التي ليس لديها مستودعات أو أساطيل خاصة بها، يمكن لمقدمي خدمات 3PL إدارة هذه الخدمات نيابة عنهم. يسمح هذا البرنامج لمقدمي خدمات 3PL بتخطيط وجدولة والإشراف على عمليات سلسلة التوريد لعملائهم، الذين لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى النظام لضمان قدر أكبر من الشفافية. في حين أن بعض حلول برمجيات 3PL مصممة خصيصًا للاستعانة بمصادر خارجية، يمكن استخدام البعض الآخر من قبل مقدمي خدمات 3PL والشركات التي تدير سلسلة التوريد الخاصة بها داخليًا. يعمل برنامج 3PL، المتكامل ضمن مجموعة إدارة سلسلة التوريد الأوسع للشركة، جنبًا إلى جنب مع إدارة النقل وأنظمة إدارة المستودعات. بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور التجارة الإلكترونية، تحتاج برامج 3PL بشكل متزايد إلى التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية.