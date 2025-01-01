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تعمل برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد على تحويل المخططات الرقمية إلى أشياء مادية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث تعمل كوسيط لترجمة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد إلى بيانات قابلة للطباعة. يتضمن ذلك تشريح النماذج المعقدة إلى أقسام يمكن التحكم فيها، مما يمكّن الطابعة من إنشاء الكائنات طبقة بعد طبقة بدقة. تتضمن الميزات الجديرة بالملاحظة في برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء هياكل دعم للعناصر البارزة التي قد تتحدى قدرات الطابعة وحدها. بالإضافة إلى ذلك، توفر أنماط التعبئة القابلة للتخصيص مجموعة مختارة من التصميمات لملء المساحة الداخلية للكائن، مما يمنح التحكم في قوة وصلابة الطباعة النهائية. تعمل هذه الإمكانات على تحسين جودة ومتانة الكائنات المطبوعة. يتكامل البرنامج بسلاسة مع العديد من أدوات التصميم ثلاثية الأبعاد، مما يبسط عملية نقل التصميمات. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوافق والدقة، فهو يوفر خيارات لإعدادات المواد ومعايرة الطابعة. علاوة على ذلك، تتيح وظائف المعاينة والمحاكاة التحديد الاستباقي للمشكلات المحتملة قبل بدء عملية الطباعة، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة ونتائج أفضل.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad هي أداة تصميم ثلاثية الأبعاد على الإنترنت تسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بسيطة للطباعة، مع ميزات لتحرير ملفات STL وتصميم الدوائر.
Onshape
onshape.com
Onshape هو حل لتطوير المنتجات قائم على السحابة يجمع أدوات CAD وإدارة البيانات، مما يمكّن الفرق من تصميم المنتجات بشكل أسرع وبأقل مشاكل في التحكم في النسخ.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint هو واجهة ويب مفتوحة المصدر لإدارة ومراقبة الطابعات ثلاثية الأبعاد عن بُعد.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD هو برنامج ويب للنمذجة ثلاثية الأبعاد، يوفر أدوات متكاملة لإنشاء وتحويل النماذج للطباعة، سهل الاستخدام ومتوفر على جميع الأجهزة.
BuildBee
buildbee.com
تطبيق BuildBee هو برنامج سحابي للتحكم في الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتضمن بيئة برمجة كود مبسطة وأدوات لتوليد النماذج ونظام لمراقبة الطباعة عن بُعد.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways تطبيق يمكّن المستخدمين من تصميم، إنتاج، وبيع المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد من خلال تحميل تصاميمهم واستخدام خدمات التصنيع.
Jiga
jiga.io
تطبيق Jiga يسهل عملية الحصول على قطع التصنيع من خلال التواصل المباشر مع الموردين وتبسيط عروض الأسعار والطلبات.
Altair One
altairone.com
Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv هو نظام تشغيل للتصنيع المخصص يساعد الشركات في تأمين الأجزاء الميكانيكية بسرعة وكفاءة عبر شبكة من الموردين المدارة عالميًا.
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