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برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد
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برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد على تحويل المخططات الرقمية إلى أشياء مادية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث تعمل كوسيط لترجمة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد إلى بيانات قابلة للطباعة. يتضمن ذلك تشريح النماذج المعقدة إلى أقسام يمكن التحكم فيها، مما يمكّن الطابعة من إنشاء الكائنات طبقة بعد طبقة بدقة. تتضمن الميزات الجديرة بالملاحظة في برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء هياكل دعم للعناصر البارزة التي قد تتحدى قدرات الطابعة وحدها. بالإضافة إلى ذلك، توفر أنماط التعبئة القابلة للتخصيص مجموعة مختارة من التصميمات لملء المساحة الداخلية للكائن، مما يمنح التحكم في قوة وصلابة الطباعة النهائية. تعمل هذه الإمكانات على تحسين جودة ومتانة الكائنات المطبوعة. يتكامل البرنامج بسلاسة مع العديد من أدوات التصميم ثلاثية الأبعاد، مما يبسط عملية نقل التصميمات. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوافق والدقة، فهو يوفر خيارات لإعدادات المواد ومعايرة الطابعة. علاوة على ذلك، تتيح وظائف المعاينة والمحاكاة التحديد الاستباقي للمشكلات المحتملة قبل بدء عملية الطباعة، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة ونتائج أفضل.

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Tinkercad

Tinkercad

tinkercad.com

Tinkercad هي أداة تصميم ثلاثية الأبعاد على الإنترنت تسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بسيطة للطباعة، مع ميزات لتحرير ملفات STL وتصميم الدوائر.

Onshape

Onshape

onshape.com

Onshape هو حل لتطوير المنتجات قائم على السحابة يجمع أدوات CAD وإدارة البيانات، مما يمكّن الفرق من تصميم المنتجات بشكل أسرع وبأقل مشاكل في التحكم في النسخ.

OctoPrint

OctoPrint

octoprint.org

OctoPrint هو واجهة ويب مفتوحة المصدر لإدارة ومراقبة الطابعات ثلاثية الأبعاد عن بُعد.

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

SelfCAD هو برنامج ويب للنمذجة ثلاثية الأبعاد، يوفر أدوات متكاملة لإنشاء وتحويل النماذج للطباعة، سهل الاستخدام ومتوفر على جميع الأجهزة.

BuildBee

BuildBee

buildbee.com

تطبيق BuildBee هو برنامج سحابي للتحكم في الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتضمن بيئة برمجة كود مبسطة وأدوات لتوليد النماذج ونظام لمراقبة الطباعة عن بُعد.

Shapeways

Shapeways

shapeways.com

Shapeways تطبيق يمكّن المستخدمين من تصميم، إنتاج، وبيع المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد من خلال تحميل تصاميمهم واستخدام خدمات التصنيع.

Jiga

Jiga

jiga.io

تطبيق Jiga يسهل عملية الحصول على قطع التصنيع من خلال التواصل المباشر مع الموردين وتبسيط عروض الأسعار والطلبات.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.

Fictiv

Fictiv

fictiv.com

Fictiv هو نظام تشغيل للتصنيع المخصص يساعد الشركات في تأمين الأجزاء الميكانيكية بسرعة وكفاءة عبر شبكة من الموردين المدارة عالميًا.

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برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog