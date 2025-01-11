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برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
تعمل برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد على تحويل المخططات الرقمية إلى أشياء مادية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث تعمل كوسيط لترجمة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد إلى بيانات قابلة للطباعة. يتضمن ذلك تشريح النماذج المعقدة إلى أقسام يمكن التحكم فيها، مما يمكّن الطابعة من إنشاء الكائنات طبقة بعد طبقة بدقة. تتضمن الميزات الجديرة بالملاحظة في برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء هياكل دعم للعناصر البارزة التي قد تتحدى قدرات الطابعة وحدها. بالإضافة إلى ذلك، توفر أنماط التعبئة القابلة للتخصيص مجموعة مختارة من التصميمات لملء المساحة الداخلية للكائن، مما يمنح التحكم في قوة وصلابة الطباعة النهائية. تعمل هذه الإمكانات على تحسين جودة ومتانة الكائنات المطبوعة. يتكامل البرنامج بسلاسة مع العديد من أدوات التصميم ثلاثية الأبعاد، مما يبسط عملية نقل التصميمات. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوافق والدقة، فهو يوفر خيارات لإعدادات المواد ومعايرة الطابعة. علاوة على ذلك، تتيح وظائف المعاينة والمحاكاة التحديد الاستباقي للمشكلات المحتملة قبل بدء عملية الطباعة، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة ونتائج أفضل.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad هو تصميم ثلاثي الأبعاد بسيط عبر الإنترنت وأداة طباعة ثلاثية الأبعاد للجماهير. سواء كنت مصممًا، أو هاويًا، أو مدرسًا، أو طفلاً، يمكنك استخدام Tinkercad لصنع الألعاب، والنماذج الأولية، والديكور المنزلي، ونماذج Minecraft، والمجوهرات - القائمة لا حصر لها حقًا!
Onshape
onshape.com
تعمل Onshape على تمكين الشركات الأكثر ابتكارًا من تصميم منتجات أفضل بشكل أسرع. Onshape هو الحل الوحيد لتطوير المنتجات السحابية الأصلية الذي يدمج CAD وإدارة البيانات والتحليلات في نظام أساسي واحد. يعد Onshape، الرائد في مجال CAD وPDM السحابي الأصلي، النظام الوحيد الذي تم تصميمه للاستفادة الكاملة من جميع المزايا التي توفرها السحابة. يعمل Onshape على التخلص من مشكلات التحكم في الإصدار وفقدان البيانات الشائعة في التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) القائم على الملفات، مما يمكّن الفرق من تسريع وقت التسويق وإسعاد عملائهم. تعد Onshape اليوم منصة تطوير منتجات CAD/PDM الأسرع نموًا في العالم، حيث تنمو بمعدل 7 أضعاف معدل صناعة CAD بشكل عام. مع وجود أكثر من 4 ملايين مستخدم حول العالم، تعتمد الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم على Onshape لتبسيط عملية تطوير منتجاتها وتحسينها. تأسست Onshape في عام 2012، واستحوذت عليها PTC في نوفمبر 2019 وستعمل كوحدة أعمال SaaS داخل الشركة.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint هي واجهة الويب السريعة للطابعة ثلاثية الأبعاد.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv هو نظام التشغيل للتصنيع المخصص الذي يجعل الحصول على الأجزاء الميكانيكية وتوريدها أسرع وأسهل وأكثر كفاءة. يقوم نظامنا الذكي، المدعوم بمواهب العمليات الأفضل في فئتها، بتنسيق شبكة من الشركاء الذين تم فحصهم وإدارتهم بدرجة عالية في جميع أنحاء العالم من أجل تصنيع سريع وعالي الجودة، بدءًا من عرض الأسعار وحتى التسليم. حتى الآن، قامت Fictiv بتصنيع أكثر من 20 مليون قطعة غيار للشركات في المراحل المبكرة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء، مما ساعدها على الابتكار بسرعة وإيصال المنتجات إلى السوق بشكل أسرع.
SelfCAD
selfcad.com
المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يقوم برنامج SelfCAD بنفس الشيء بالنسبة لصناعة التصميم بمساعدة الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد، كما فعلت Wix في صناعة تصميم الويب وفعلته Canva في صناعة التصميم الجرافيكي. الأسواق المستهدفة مستخدمو النماذج ثلاثية الأبعاد المتوسطة، B2C، ومؤسسو B2B2C آرون بروير - المؤسس والرئيس جورج واينبرجر الرئيس التنفيذي
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
Jiga
jiga.io
يعد الحصول على الأجزاء المصنعة عملية يدوية للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً. ومع التواصل المستمر مع الموردين عبر رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، تصبح سلاسل التوريد غير فعالة وبطيئة وعرضة للأخطاء. تعمل شركة Jiga على جعل عملية تحديد مصادر الأجزاء سريعة وخالية من المتاعب. باستخدام Jiga يمكنك: - العثور على الموردين المناسبين الذين تم فحصهم - التواصل معهم مباشرة - القضاء على الاحتكاك عند الاقتباس والطلب - تتبع عروض الأسعار والأجزاء والمراجعات والطلبات تشمل خدمات التصنيع المدعومة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والصفائح المعدنية، وقولبة الحقن، وثنائي الفينيل متعدد الكلور المخصص و أكثر.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways هي المنصة الرائدة التي تعيد تعريف إنشاء المنتجات من خلال خدمات التصميم والتصنيع والبيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
BuildBee
buildbee.com
برنامج شرائح وتحكم قائم على السحابة مع بيئة ترميز كتل متكاملة، وميزات النمذجة الأساسية مثل مولد قطع ملفات تعريف الارتباط ومولد الليثوفان، وسير عمل مبسط. يحتوي على ميزات رائعة مثل أداة إصلاح تلقائية للملفات المعطلة، وأداة تقسيم لتقسيم النماذج الكبيرة إلى أجزاء قابلة للطباعة (مع موصلات يتم إنشاؤها تلقائيًا)، وعارض g-code مفصل، وتعليقات كاميرا الفيديو المباشرة وقائمة انتظار المهام. ويستخدم التعلم الآلي لتقديم إرشادات حول "قابلية الطباعة" لكل نموذج. سير العمل بسيط للغاية وسهل التعلم ولكن لا يزال لديه خيار التحكم التفصيلي في الإعدادات. إنه يوفر نتائج طباعة جيدة جدًا ومتسقة ويعمل مع معظم طابعات FFF وبعض SLA. إنه مثالي للاستخدام المنزلي أو التعليمي أو المؤسسي مع أدوات إدارة الأسطول والمجموعات وخيار الاتصال عن بعد أو الاتصال بسطح المكتب تمامًا. قم بإعداد طابعتك مرة واحدة، ثم قم بتشغيلها ومراقبتها عن بُعد من تطبيق Android أو في أي متصفح.