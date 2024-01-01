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برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي
تعمل برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد على تحويل المخططات الرقمية إلى أشياء مادية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث تعمل كوسيط لترجمة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد إلى بيانات قابلة للطباعة. يتضمن ذلك تشريح النماذج المعقدة إلى أقسام يمكن التحكم فيها، مما يمكّن الطابعة من إنشاء الكائنات طبقة بعد طبقة بدقة. تتضمن الميزات الجديرة بالملاحظة في برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء هياكل دعم للعناصر البارزة التي قد تتحدى قدرات الطابعة وحدها. بالإضافة إلى ذلك، توفر أنماط التعبئة القابلة للتخصيص مجموعة مختارة من التصميمات لملء المساحة الداخلية للكائن، مما يمنح التحكم في قوة وصلابة الطباعة النهائية. تعمل هذه الإمكانات على تحسين جودة ومتانة الكائنات المطبوعة. يتكامل البرنامج بسلاسة مع العديد من أدوات التصميم ثلاثية الأبعاد، مما يبسط عملية نقل التصميمات. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوافق والدقة، فهو يوفر خيارات لإعدادات المواد ومعايرة الطابعة. علاوة على ذلك، تتيح وظائف المعاينة والمحاكاة التحديد الاستباقي للمشكلات المحتملة قبل بدء عملية الطباعة، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة ونتائج أفضل.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad هو تصميم ثلاثي الأبعاد بسيط عبر الإنترنت وأداة طباعة ثلاثية الأبعاد للجماهير. سواء كنت مصممًا، أو هاويًا، أو مدرسًا، أو طفلاً، يمكنك استخدام Tinkercad لصنع الألعاب، والنماذج الأولية، والديكور المنزلي، ونماذج Minecraft، والمجوهرات - القائمة لا حصر لها حقًا!
Onshape
onshape.com
تعمل Onshape على تمكين الشركات الأكثر ابتكارًا من تصميم منتجات أفضل بشكل أسرع. Onshape هو الحل الوحيد لتطوير المنتجات السحابية الأصلية الذي يدمج CAD وإدارة البيانات والتحليلات في نظام أساسي واحد. يعد Onshape، الرائد في مجال CAD وPDM السحابي الأصلي، النظام الوحيد الذي تم تصميمه للاستفادة الكاملة من ج...
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint هي واجهة الويب السريعة للطابعة ثلاثية الأبعاد.
SelfCAD
selfcad.com
المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطب...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways هي المنصة الرائدة التي تعيد تعريف إنشاء المنتجات من خلال خدمات التصميم والتصنيع والبيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
Jiga
jiga.io
يعد الحصول على الأجزاء المصنعة عملية يدوية للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً. ومع التواصل المستمر مع الموردين عبر رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، تصبح سلاسل التوريد غير فعالة وبطيئة وعرضة للأخطاء. تعمل شركة Jiga على جعل عملية تحديد مصادر الأجزاء سريعة وخالية من المتاعب. باستخدام Jiga يمكنك: - الع...
BuildBee
buildbee.com
برنامج شرائح وتحكم قائم على السحابة مع بيئة ترميز كتل متكاملة، وميزات النمذجة الأساسية مثل مولد قطع ملفات تعريف الارتباط ومولد الليثوفان، وسير عمل مبسط. يحتوي على ميزات رائعة مثل أداة إصلاح تلقائية للملفات المعطلة، وأداة تقسيم لتقسيم النماذج الكبيرة إلى أجزاء قابلة للطباعة (مع موصلات يتم إنشاؤها تلق...
Fictiv
fictiv.com
Fictiv هو نظام التشغيل للتصنيع المخصص الذي يجعل الحصول على الأجزاء الميكانيكية وتوريدها أسرع وأسهل وأكثر كفاءة. يقوم نظامنا الذكي، المدعوم بمواهب العمليات الأفضل في فئتها، بتنسيق شبكة من الشركاء الذين تم فحصهم وإدارتهم بدرجة عالية في جميع أنحاء العالم من أجل تصنيع سريع وعالي الجودة، بدءًا من عرض الأ...