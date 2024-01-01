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برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر البهاما
تعمل برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد على تحويل المخططات الرقمية إلى أشياء مادية باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث تعمل كوسيط لترجمة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد إلى بيانات قابلة للطباعة. يتضمن ذلك تشريح النماذج المعقدة إلى أقسام يمكن التحكم فيها، مما يمكّن الطابعة من إنشاء الكائنات طبقة تلو الأخرى بدقة. تتضمن الميزات الجديرة بالملاحظة في برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد إنشاء هياكل دعم للعناصر البارزة التي قد تتحدى قدرات الطابعة وحدها. بالإضافة إلى ذلك، توفر أنماط التعبئة القابلة للتخصيص مجموعة مختارة من التصميمات لملء المساحة الداخلية للكائن، مما يمنح التحكم في قوة وصلابة الطباعة النهائية. تعمل هذه الإمكانات على تحسين جودة ومتانة الكائنات المطبوعة. يتكامل البرنامج بسلاسة مع العديد من أدوات التصميم ثلاثية الأبعاد، مما يبسط عملية نقل التصميمات. وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوافق والدقة، فهو يوفر خيارات لإعدادات المواد ومعايرة الطابعة. علاوة على ذلك، تتيح وظائف المعاينة والمحاكاة التحديد الاستباقي للمشكلات المحتملة قبل بدء عملية الطباعة، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة ونتائج أفضل.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad هو تطبيق مجاني وسهل الاستخدام للتصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والبرمجة.
Onshape
onshape.com
تسجيل الدخول / تسجيل الدخول إلى Onshape - نظام CAD الحديث الذي تستخدمه آلاف الشركات حول العالم.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint هي واجهة الويب السريعة للطابعة ثلاثية الأبعاد.
SelfCAD
selfcad.com
المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطب...
Jiga
jiga.io
قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.
Altair One
altairone.com
يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.
BuildBee
buildbee.com
برنامج شرائح وتحكم قائم على السحابة مع بيئة ترميز كتل متكاملة، وميزات النمذجة الأساسية مثل مولد قطع ملفات تعريف الارتباط ومولد الليثوفان، وسير عمل مبسط. يحتوي على ميزات رائعة مثل أداة إصلاح تلقائية للملفات المعطلة، وأداة تقسيم لتقسيم النماذج الكبيرة إلى أجزاء قابلة للطباعة (مع موصلات يتم إنشاؤها تلق...
Fictiv
fictiv.com
Fictiv هو نظام التشغيل للتصنيع المخصص الذي يجعل الحصول على الأجزاء الميكانيكية وتوريدها أسرع وأسهل وأكثر كفاءة. يقوم نظامنا الذكي، المدعوم بمواهب العمليات الأفضل في فئتها، بتنسيق شبكة من الشركاء الذين تم فحصهم وإدارتهم بدرجة عالية في جميع أنحاء العالم من أجل تصنيع سريع وعالي الجودة، بدءًا من عرض الأ...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways هي المنصة الرائدة التي تعيد تعريف إنشاء المنتجات من خلال خدمات التصميم والتصنيع والبيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.