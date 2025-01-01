برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية

يشمل برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد البرامج المصممة لإنشاء نماذج أساسية ثلاثية الأبعاد للأشياء أو الشخصيات. تتضمن هذه الأدوات غالبًا ميزات إضافية مثل الرسم ثلاثي الأبعاد لإضافة القوام والإضاءة والألوان، مما يتيح إنشاء نماذج مفصلة وواقعية. بمجرد اكتمال النماذج، يمكن تحويلها إلى رسوم متحركة وإعادتها إلى الحياة باستخدام أدوات العرض والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. تعتمد صناعات مثل التلفزيون والسينما والألعاب والتسويق والواقع الافتراضي بشكل متزايد على هذه الأدوات ثلاثية الأبعاد لمشاريعها. يمكن لمصممي الجرافيك استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد غير معروضة مباشرةً لمواقع الويب ولقطات الوسائط. ومع ذلك، لا يتم تصنيف البرامج المصممة خصيصًا لتصميم المباني المعمارية أو الهندسة المدنية أو غيرها من الوظائف المتعلقة بالتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) ضمن برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد.
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Vectary
vectary.com
Vectary هو تطبيق على الإنترنت لتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد وتجارب واقع معزز بسهولة، مع دعم للتعاون ومكتبة واسعة من الأصول.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SolidWorks هو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد يمكّن المهندسين والمصممين من إنشاء وتصميم ومحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD هو برنامج تصميم ثلاثي الأبعاد عبر الإنترنت يساعد المستخدمين على إنشاء وتعديل نماذج ثلاثية الأبعاد وطباعتها بسهولة.
Artflow
artflow.ai
Artflow هو تطبيق رسم رقمي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من إنشاء محتوى بصري بسهولة وتخصيصه.
Coohom
coohom.com
COOHOM هو تطبيق لتصميم المساحات الداخلية ثلاثية الأبعاد، يساعد المستخدمين على إنشاء تصاميم دقيقة وخطط أرضية بسهولة وسرعة.
KAEDIM
kaedim3d.com
كايديم هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مما يساعد في تطوير الأصول ثلاثية الأبعاد للصناعات المختلفة.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me هي منصة لإنشاء صور رمزية ثلاثية الأبعاد تستخدم لتمثيل المستخدمين في تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي المختلفة.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX هو منصة مجانية على الإنترنت للتعاون في تصميم مشاريع ثلاثية الأبعاد، تتيح إنشاء تجارب AR وVR بسهولة ودون حاجة لبرمجة.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab هو تطبيق للنحت ثلاثي الأبعاد مخصص للواقع الافتراضي، يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج رقمية تفصيلية بواجهة تفاعلية.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على تصميم المساحات من خلال عرض 3D للخزف مع إمكانية دمج الشعارات وحفظ التصاميم.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io هو منصة لتخطيط اللوجستيات بمواقع البناء، تسمح بمحاكاة 4D، دمج الجداول الزمنية والنماذج، وتسهيل التعاون بين الفرق.
Quixel
quixel.com
Quixel هي أداة لتصميم القوام والنماذج ثلاثية الأبعاد، تجمع بين تمكين الفنانين وتسهيل عملية تطوير المحتوى الرقمي في بيئات واقعية.
Modsy
modsy.com
تطبيق Modsy يوفر خدمات تصميم داخلي عبر الإنترنت، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصميمات ثلاثية الأبعاد مخصصة للمستخدمين.
Imagine.io
imagine.io
تطبيق Imagine.io يمكن المستخدمين من إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد واقعي بسهولة عبر المتصفح، مما يساعد في تحسين صور المنتجات وزيادة معدلات التحويل.
Avataar
avataar.ai
Avataar هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة للمنتجات، مما يسهل عملية الإنتاج ويعزز استراتيجيات التسويق.
VREE Labs
vree.ai
تطبيق VREE Labs يحول صور المنتجات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسهولة للاستخدام في التجارة الرقمية، موفراً الوقت والجهد والتكاليف.
Trendspek
trendspek.com
تطبيق Trendspek هو منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول، تحول البيانات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها عبر المتصفح لإجراء فحوصات مرئية دقيقة.
Sibe
sibe.io
Sibe هو منصة سحابية لمشاهدة ومشاركة والتعليق على تصاميم ثلاثية الأبعاد بشكل آمن، تدعم جميع صيغ الملفات ثلاثية الأبعاد.
Prontto
prontto.co
تطبيق برونتو يوفر تصاميم احترافية خلال 24 ساعة، بدلاً من الفرق الداخلية والمستقلين، مع إمكانية دفع حسب الاستخدام ودعوة عدد غير محدود من الأعضاء.
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