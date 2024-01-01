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برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد - التطبيقات الأكثر شعبية - كرواتيا
يشمل برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد البرامج المصممة لإنشاء نماذج أساسية ثلاثية الأبعاد للأشياء أو الشخصيات. تتضمن هذه الأدوات غالبًا ميزات إضافية مثل الرسم ثلاثي الأبعاد لإضافة القوام والإضاءة والألوان، مما يتيح إنشاء نماذج مفصلة وواقعية. بمجرد اكتمال النماذج، يمكن تحويلها إلى رسوم متحركة وإعادتها إلى الحياة باستخدام أدوات العرض والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد. تعتمد صناعات مثل التلفزيون والسينما والألعاب والتسويق والواقع الافتراضي بشكل متزايد على هذه الأدوات ثلاثية الأبعاد لمشاريعها. يمكن لمصممي الجرافيك استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد غير معروضة مباشرةً لمواقع الويب ولقطات الوسائط. ومع ذلك، لا يتم تصنيف البرامج المصممة خصيصًا لتصميم المباني المعمارية أو الهندسة المدنية أو غيرها من الوظائف المتعلقة بالتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) ضمن برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد.
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Vectary
vectary.com
قم ببناء تجارب غامرة لموقع التجارة الإلكترونية باستخدام Vectary Web AR Viewer و3D Product Configurator. انشر المحتوى ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز على أي موقع ويب، وعلى جميع منصات الأجهزة المحمولة - iOS وAndroid. اسمح لزوار موقع الويب بمعاينة المنتج في الواقع المعزز بنقرة واحدة - ليست هناك حاجة إلى ت...
Artflow
artflow.ai
يتيح Artflow للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي بمساعدة الذكاء الاصطناعي. نحن نؤمن بقوة بالعمل التحرري للإبداع ونريد السماح لأي شخص بصنع إبداعاته ومشاركتها مع العالم، والتجربة في بيئة إيجابية والتعبير عن أنفسهم من خلال هذه الوسيلة الجديدة.
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد. تم تطويره مع التركيز على الألعاب والواقع المعزز/الواقع الافتراضي والتجارة الإلكترونية وصناعات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو يساعد في تقديم أصول ثلاثية الأبعاد جاهزة للإنتاج من الصور الفوتوغرافية. تعمل ا...
Coohom
coohom.com
برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
SelfCAD
selfcad.com
المشكلة: من الصعب تعلم البرامج ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الاحترافي، في حين أن البرامج ذات المستوى الأولي بطيئة ومحدودة. وكلاهما يتطلب برامج متعددة لإنجاز مهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر الحل SelfCAD إمكانات على المستوى الاحترافي، كما أنه سهل التعلم وسريع ولا يتطلب أي برامج إضافية لإنجاز مهمة الطب...
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me عبارة عن منصة أفاتار متعددة الألعاب لـ metaverse. يتيح لك إنشاء صورة رمزية ثلاثية الأبعاد مع صورة شخصية واستخدامها في أكثر من 600 تطبيق ولعبة متوافقة. يمكنك استكشاف عوالم افتراضية في VRChat، أو الانضمام إلى الاجتماعات في MeetinVR، أو البث إلى معجبيك باستخدام LIV - كل ذلك باستخدام الص...
Modsy
modsy.com
قم بتحويل المساحة الخاصة بك باستخدام خدمات التصميم الداخلي عبر الإنترنت من Modsy. العمل مع مصممي الديكور الداخلي ذوي الخبرة. مراجعات غير محدودة. ابدأ اليوم.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX هي أقوى منصة مجانية للتعاون في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد، متاحة عبر الإنترنت بنسبة 100%. تعاون عن بعد مع زملائك في مشاريع ثلاثية الأبعاد وشارك عملك مع العملاء بسهولة. أنشئ تجارب Web3D وAR وVR في لمح البصر، دون سطر من التعليمات البرمجية.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek عبارة عن منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول تعمل على تحويل البيانات (صور الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBIM وLiDAR) إلى توائم رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها بشكل آمن عبر متصفح الويب. قم بإجراء عمليات فحص بصرية من مكتبك مع صورة ...
TilesView
tilesview.ai
Tilesview هو برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي سيساعد العملاء في إنشاء التصميم المثالي لمساحاتهم. يعرض عرضًا ثلاثي الأبعاد لأي غرفة ذات بلاطات محددة. يقدم مجموعة واسعة من معاينات الغرف في فئات مختلفة. للحصول على أفضل علامة تجارية للشركة، فهي تتيح للعملاء استخدام شعار شركتهم أثناء إنشاء أو إنشاء معاين...
Imagine.io
imagine.io
قم بإنشاء صور مذهلة بقوة ثلاثية الأبعاد. اجعل منتجاتك تنبض بالحياة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. كل ذلك من متصفحك يتيح لك Imagine.io إنشاء صور مرئية عالية التحويل للمنتج لمتجرك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي
VREE Labs
vree.ai
في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائن...
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab هو تطبيق نحت ثلاثي الأبعاد عالي الكفاءة مُحسّن لأجهزة الواقع الافتراضي. يستفيد البرنامج من تقنية الواقع الافتراضي لتوفير واجهة غامرة وبديهية تسمح للمصممين بالنحت في مساحة ثلاثية الأبعاد، مما يمنحهم مستوى جديدًا من التحكم والحرية الإبداعية. باستخدام Shapelab، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء أصو...
Avataar
avataar.ai
تعمل Avataar على إحداث ثورة في الصناعة بفضل قوة السرد المكاني، والانتقال إلى عصر جديد من الاكتشاف البصري من خلال تمكين تجارب بصرية مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتبع منصة الرؤية الحاسوبية الأولى عالميًا التي يقودها الذكاء الاصطناعي نهجًا تعليميًا عميقًا لتمكين إنشاء تجربة تفاعلية لمختلف المؤسسات و...
Prontto
prontto.co
تجعل Pronto من السهل تسليم التصميمات الاحترافية في أقل من 24 ساعة. نحن نستبدل الفرق الداخلية الباهظة الثمن والموظفين المستقلين غير الموثوقين بنظام الدفع أولاً بأول. احصل على كل وسائل الراحة مقابل جزء بسيط من السعر. إنه غير متزامن تمامًا ويمكنك دعوة عدد غير محدود من أعضاء الفريق لإدارة لوحة تحكم طلبا...
Quixel
quixel.com
يعد Quixel Suite هو أسهل مجموعة أدوات تركيب حتى الآن، مما يتيح تسريع خطوط الأنابيب وسير العمل التقليدي بشكل كبير.
Sibe
sibe.io
Sibe عبارة عن منصة سحابية للعرض الآمن والمشاركة وتلقي التعليقات حول التصميمات ثلاثية الأبعاد. يتم استخدامه من قبل مديري المنتجات والمشاريع والمهندسين والمصممين والمسوقين والمستقلين والعملاء؛ إنه مصدر واحد للحقيقة. باستخدام Sibe، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النماذج، وترك التعليقات على تفاصيل محددة، وا...