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تم تصميم أدوات التعليقات 360 لتبسيط عملية إجراء 360 مراجعة، والتي تتضمن جمع التعليقات من الموظفين ومديريهم والتقارير المباشرة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص أثناء دورات مراجعة الأداء، مما يتيح التجميع الفعال للرؤى من جميع المستويات داخل المؤسسة. يمكن للمراجعين تقديم تعليقات حول الأداء الوظيفي لأحد أقرانهم، أو أسلوب قيادة المدير، أو تجربة العمل الشاملة. تسهل هذه الأدوات، التي يديرها عادةً قسم الموارد البشرية، توزيع 360 استطلاعًا عبر الفرق. فهي تساعد أصحاب العمل على قياس مشاعر الموظفين بشأن قضايا مختلفة، مثل التنوع في مكان العمل، والكفاءة الإدارية، وأعضاء الفريق المستحقين. في نهاية المطاف، تعمل أدوات التغذية الراجعة الشاملة على تعزيز التحسين من خلال تقديم وجهات نظر قيمة للموظفين والمديرين قد لا يتم توصيلها من خلال التفاعلات التجارية القياسية.
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Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
Valence
valence.co
فالنيس هو تطبيق يتيح للمديرين مراقبة صحة فرقهم والتفاعل عبر محادثات موجهة، مما يساعد في تحسين الأداء والتواصل داخل الفريق.
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow هي منصة لإدارة التجارب وتجمع أدوات لمقاييس رضا العملاء والموظفين من خلال استطلاعات تفاعلية متعددة القنوات.
Macorva
macorva.com
تطبيق ماكورفا يوفر منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أداء الموظفين وتجارب العملاء، مع تعقب الملاحظات وتحليل البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات.
Slidergap
spidergap.com
سبايدرغام هو أداة على الإنترنت لتقييمات التغذية الراجعة 360°، تساعد في تطوير الأفراد من خلال تقارير واضحة تعكس الأداء وتحدد مجالات التحسين.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv هو تطبيق لجمع ردود الفعل من الموظفين عبر استطلاعات الرأي، يساعد في تقييم الأداء ويعزز التواصل المفتوح والثقة في بيئة العمل.
AskYourTeam
askyourteam.com
تطبيق AskYourTeam يساعد المجالس على اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، من خلال توفير رؤى حول تجارب الموظفين وآراء المجتمع.
Feebee
getfeebee.io
Feebee هو منصة مبتكرة تدمج أدوات تقييم الأداء والاعتراف بالقيم المؤسسية داخل Slack لتحسين ثقافة التغذية الراجعة في الشركات الناشئة.
Klaar
klaarhq.com
تطبيق كلار هو منصة SaaS لإدارة الأداء والتطوير والتفاعل في الأعمال، تساعد الشركات على تحسين أداء الفرق وتعزيزها باستخدام ذكاء اصطناعي.
Ostendi
ostendihr.com
تطبيق OstendiHR يوفر أدوات لإدارة دورة حياة الموظف، بدءًا من الانضمام إلى جمع التعليقات وإدارة الأهداف والمسارات المهنية.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
تطبيق Snapshot Reviews هو منصة لإدارة الأداء توفر رؤى بصرية حول تقدم الفرق في التطوير ومراجعات الكود، مع بيانات حقيقية من أدوات هندسية مثل Jira وGitHub.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro هو منصة لإنشاء تقييمات إلكترونية وتوليد تقارير مخصصة تلقائيًا، مما يساعد الاستشاريين والشركات على تبسيط عمليات تقديم النصائح.
TruScore
truscore.com
تطبيق TruScore يساعد في تصميم وإدارة عملية التغذية الراجعة 360 درجة، مع تقديم خدمة مخصصة ومحتوى خاص أو عام.
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