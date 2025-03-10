360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية

AskYourTeam

askyourteam.com

Askyourteam موجود هنا لمساعدة المجالس على الوصول إلى ما يهم أكثر. من خلال استبدال التخمين برؤى ، تتيح منصة الموظف والرؤى المجتمعية اتخاذ القرارات الأذكى والأسرع ، مما يسمح للمجالس بتركيز الموارد التي ستحدث فيها الفرق الأكبر. مع Askyourteam ، يتلقى المستخدمون رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ. عندما يتمكنون من قياس تأثير تلك الإجراءات ، يمكنهم التحقق من صحة التقدم والاحتفال به أو توجيه الأشياء إلى المسار الصحيح إذا لزم الأمر. هكذا يساعد Askyourteam المجالس على تعزيز ثقافات التحسين المستمر والتغيير المؤثر. لماذا تختار Askyourteam؟ يركز المجلس 100 ٪ إنه يفهم ما الذي يعمل لبناء مجتمعات مزدهرة. حل الكل في واحد منصة واحدة سهلة الاستخدام لكل من رؤى المجتمع والموظف. رؤى للعمل كشف الرؤى ذات الصلة ، والتركيز على الإجراءات الأكثر تأثيرًا ، وقياس التقدم. يثق بها أكثر من 50 مجالسًا في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا. حلول Askyourteam: <> صوت الموظف الاستفادة من التجارب الحية للموظفين مع منصة رؤى الموظفين ، مصممة خصيصًا للمجالس. إنه يعزز الفرق ذات الأداء العالي والمشارك ويشملها في تشكيل ما وكيف يسلم المجلس للمجتمع. <> صوت المجتمع فهم بسهولة ما هو الأكثر أهمية للأشخاص في المجتمع ووجهات نظرهم حول قضايا أو خطط محددة ، مما يتيح المجالس من تصميم وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه. <> مراجعات الخدمة محاذاة الخدمات مع تغيير احتياجات المجتمع. على الرغم من أن مراجعات الخدمة قد تشعر بأنها عبء آخر على الموارد الممتدة ، إلا أن Askyourteam يحول كيفية توافق المجالس على تخطيط الخدمة وتقديمها إلى خطط سنوية وعشرة سنوات. إنه يعطي الأولوية لمراجعات الخدمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع بشكل أفضل ، ويحدد فرص الارتفاع ، ويؤثر التدابير على زيادة التحسين المستمر. <> مدير التميز وسيلة مثبتة لرسوم المجلس الفائقة وإعطاء الأولوية للإجراءات التي ستحدث الفرق الأكبر. يساعد مدير التميز ، الذي تم تطويره بواسطة Thrive35 ويتم تشغيله بواسطة Askyourteam ، المجالس على تقييم أدائها ضد إطار التميز في الأعمال الأسترالية (ABEF) ، وهو نموذج أعمال معترف به دوليًا لتمكين التميز التنظيمي.