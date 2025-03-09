360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Macorva

macorva.com

تحدث منصة Macorva التي تعمل بذاتها ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الأداء والتعليقات ورضا العملاء. الجمع بين حلولها مع ردود الفعل الخالدة والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار إلى الموارد المستهدفة وخطط الاستجابة التي تساعد المنظمة على الاستفادة القصوى من بيانات خبرتها. بدلاً من التورط في البيانات ، فإنه يستخدم AI Radiant لتحرير الوقت والتركيز أكثر على الإجراءات التي تخلق تغييرًا مؤثرًا. من توصيل كل موظف ومدير بالخطوات التالية المثبتة لإغلاق حلقة التعليقات وتحسين النتائج ، فإن Radiant AI هو المدرب الشخصي في قيادة خبرات الموظفين والعملاء بشكل أفضل. Macorva EX هي منصة تجربة موظفين متقدمة تعمل بالنيابة ، مع استطلاعات ، وفحص النبض ، وتسجيل المشاركة ، والمعايير ، وتحليل السائق ، و ENPS ، والتعليقات 360 درجة ، وأكثر من ذلك. إنه يبني دون جهد تجارب ردود فعل ديناميكية وصديقة للهواتف المحمولة ويفتح رؤى أساسية مع تقارير آلية وبديهية. يقضي وقتًا أقل في التحليل ومزيد من الوقت في اتخاذ إجراء مع Radiant AI من خلال توصيل كل موظف ومدير بالخطوات التالية المثبتة لإغلاق حلقة التغذية المرتدة وتحسين النتائج. مع ميزات مثل إخطارات مسح الرسائل القصيرة والقدرة على تحديد الموظفين البارزين ، تمكن Macorva Ex من إدارة الفريق بشكل أفضل ، والتعرف على النجوم الصامتة ، والتخفيف من مخاطر الطيران. يوفر Macorva CX تجربة عملاء متعددة القنوات (CSAT/CES) ، وتجربة العلامة التجارية (نقاط المروج الصافي) ، وتجربة المنتج ، ومسوحات الخبرة الرقمية لالتقاط رؤى قابلة للتنفيذ طوال رحلة العميل. إنه يصنع لوحات معلومات مخصصة مفصلة في بضع ثوان وإنشاء تقارير منظمة العفو الدولية لاكتشاف الاتجاهات وتحديد القيم المتطرفة. حتى الذكاء الاصطناعى المتقدم يخلق نصوص اتصال شخصية للرد على كل مسح فردي. تحصل على معدلات استجابة أعلى من خلال استطلاعات الجوال الأولى وتعزز السمعة عبر الإنترنت دون عناء مع المراجعات الاجتماعية التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى. يوفر Macorva CX فهمًا أعمق لرحلة العميل ، مما يساعد على تحسين تجربته والأعمال. تم تصميم Macorva MX لتبسيط عملية الإدارة وزيادة أداء الفريق من خلال الموارد التي يتم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى وتخزين مركزي لجميع بيانات أداء الموظفين. يستمع النظام الأساسي الخاص به ويتعلمه من البيانات ، ويتضمن أهداف الشركة والقيم الثقافية لإنشاء مراجعات الأداء تلقائيًا وخطط التطوير و OKRs والأهداف الذكية والمزيد. توفر هذه الميزات التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى المدير أكثر من 100 ساعة في السنة ، مما يتيح القرارات المستنيرة وأداء القيادة لتحقيق أهداف الشركة. يتكامل Macorva بسلاسة مع أكثر من 80+ من منصات HRIs و CX ، وتبسيط سير العمل وتبسيط إدارة البيانات عن طريق مزامنة معلومات الموظف والعميل تلقائيًا. واجهتها بأكملها تدعم لغات متعددة وتوطين كامل.