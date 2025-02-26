360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

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تم تصميم أدوات التعليقات 360 لتبسيط عملية إجراء 360 مراجعة، والتي تتضمن جمع التعليقات من الموظفين ومديريهم والتقارير المباشرة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص أثناء دورات مراجعة الأداء، مما يتيح التجميع الفعال للرؤى من جميع المستويات داخل المؤسسة. يمكن للمراجعين تقديم تعليقات حول الأداء الوظيفي لأحد أقرانهم، أو أسلوب قيادة المدير، أو تجربة العمل الشاملة. تسهل هذه الأدوات، التي يديرها عادةً قسم الموارد البشرية، توزيع 360 استطلاعًا عبر الفرق. فهي تساعد أصحاب العمل على قياس مشاعر الموظفين بشأن قضايا مختلفة، مثل التنوع في مكان العمل، والكفاءة الإدارية، وأعضاء الفريق المستحقين. في نهاية المطاف، تعمل أدوات التغذية الراجعة الشاملة على تعزيز التحسين من خلال تقديم وجهات نظر قيمة للموظفين والمديرين قد لا يتم توصيلها من خلال التفاعلات التجارية القياسية.
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JotForm
jotform.com
موثوق به من قبل أكثر من 25 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، فإن أشكال Jotform القوية ومجموعة أدوات عدم الرمز غير مرن بدرجة كافية للشركات الصغيرة والقوية بما يكفي للمؤسسات. يساعد Jotform المؤسسات على الانتقال من العمل المشغول إلى العمل أقل مع النماذج التي تستخدم المنطق المشروط ، وقبول المدفوعات ، وإنشاء التقارير ، وأتمتة سير العمل ، والمزيد. تسهل منتجات Jotform من السهل على أي فريق تبسيط عملياته. الخيارات لا حدود لها مع قوالب Jotform التي تبلغ مساحتها 10،000 ، ومئات التكامل ، وحوالي 400 عنصر واجهة مستخدم. Jotform لديه الحل لمؤسستك ؛ أشكالنا القوية تحصل عليها!
Keka HR
keka.com
التوظيف ليس مجرد إنجاز من خطوة واحدة لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة الصحيحة هو حجر التنقل نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. وبالتالي ، ستقوم Keka بتجهيزك بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات ، وتقييمات التكنولوجيا ، وبطاقات الأداء ، وما إلى ذلك ، مما سيساعدك على تقديم تجربة توظيف مقاومة في المستقبل مع نظام تتبع المتقدمين في Keka. Keka HR هو تمكين الناس. إنه يقوم بأتمتة معالجة الأشخاص ويساعد على بناء ثقافة عمل متحمسة وملتزمة ، وتحويل شركتك من الخير إلى الرائع. مع Keka ، يمكنك تعزيز ثقافة عالية الأداء تتكيف وتتطور ومقاييس ، مما يجعل فريقك أكثر فعالية. كشركة رائدة في تقنية الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعتبر Keka متعددة الاستخدامات ومناسبة لجميع الصناعات.
Macorva
macorva.com
تحدث منصة Macorva التي تعمل بذاتها ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الأداء والتعليقات ورضا العملاء. الجمع بين حلولها مع ردود الفعل الخالدة والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار إلى الموارد المستهدفة وخطط الاستجابة التي تساعد المنظمة على الاستفادة القصوى من بيانات خبرتها. بدلاً من التورط في البيانات ، فإنه يستخدم AI Radiant لتحرير الوقت والتركيز أكثر على الإجراءات التي تخلق تغييرًا مؤثرًا. من توصيل كل موظف ومدير بالخطوات التالية المثبتة لإغلاق حلقة التعليقات وتحسين النتائج ، فإن Radiant AI هو المدرب الشخصي في قيادة خبرات الموظفين والعملاء بشكل أفضل. Macorva EX هي منصة تجربة موظفين متقدمة تعمل بالنيابة ، مع استطلاعات ، وفحص النبض ، وتسجيل المشاركة ، والمعايير ، وتحليل السائق ، و ENPS ، والتعليقات 360 درجة ، وأكثر من ذلك. إنه يبني دون جهد تجارب ردود فعل ديناميكية وصديقة للهواتف المحمولة ويفتح رؤى أساسية مع تقارير آلية وبديهية. يقضي وقتًا أقل في التحليل ومزيد من الوقت في اتخاذ إجراء مع Radiant AI من خلال توصيل كل موظف ومدير بالخطوات التالية المثبتة لإغلاق حلقة التغذية المرتدة وتحسين النتائج. مع ميزات مثل إخطارات مسح الرسائل القصيرة والقدرة على تحديد الموظفين البارزين ، تمكن Macorva Ex من إدارة الفريق بشكل أفضل ، والتعرف على النجوم الصامتة ، والتخفيف من مخاطر الطيران. يوفر Macorva CX تجربة عملاء متعددة القنوات (CSAT/CES) ، وتجربة العلامة التجارية (نقاط المروج الصافي) ، وتجربة المنتج ، ومسوحات الخبرة الرقمية لالتقاط رؤى قابلة للتنفيذ طوال رحلة العميل. إنه يصنع لوحات معلومات مخصصة مفصلة في بضع ثوان وإنشاء تقارير منظمة العفو الدولية لاكتشاف الاتجاهات وتحديد القيم المتطرفة. حتى الذكاء الاصطناعى المتقدم يخلق نصوص اتصال شخصية للرد على كل مسح فردي. تحصل على معدلات استجابة أعلى من خلال استطلاعات الجوال الأولى وتعزز السمعة عبر الإنترنت دون عناء مع المراجعات الاجتماعية التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى. يوفر Macorva CX فهمًا أعمق لرحلة العميل ، مما يساعد على تحسين تجربته والأعمال. تم تصميم Macorva MX لتبسيط عملية الإدارة وزيادة أداء الفريق من خلال الموارد التي يتم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى وتخزين مركزي لجميع بيانات أداء الموظفين. يستمع النظام الأساسي الخاص به ويتعلمه من البيانات ، ويتضمن أهداف الشركة والقيم الثقافية لإنشاء مراجعات الأداء تلقائيًا وخطط التطوير و OKRs والأهداف الذكية والمزيد. توفر هذه الميزات التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى المدير أكثر من 100 ساعة في السنة ، مما يتيح القرارات المستنيرة وأداء القيادة لتحقيق أهداف الشركة. يتكامل Macorva بسلاسة مع أكثر من 80+ من منصات HRIs و CX ، وتبسيط سير العمل وتبسيط إدارة البيانات عن طريق مزامنة معلومات الموظف والعميل تلقائيًا. واجهتها بأكملها تدعم لغات متعددة وتوطين كامل.
Qualtrics
qualtrics.com
تستخدم Qualtrics Corexm من قبل أكثر من 13000 علامة تجارية و 75 ٪ من Fortune 500 ، وهي المنصة الأكثر ثقة وذكية وقابلة للتطوير في إدارة الخبرة. Qualtrics Corexm هي الأداة البحثية التأسيسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. مع Corexm ، يمكنك إحضار العمليات المرهقة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف عليها. يتميز Corexm بقدرات وحلول لكل قسم ، يساعدك على الوصول إلى جماهيرك أينما كانوا ، مما يضمن حصولك على رؤى أسرع من أي وقت مضى. يمكنك حتى إنشاء مشاريعك الخاصة ، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics - للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتج أو تجربة الموظفين - حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات حيثما كانت هناك حاجة إليها. مع Qualtrics Corexm ، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة تجربتك مع الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتغذية المرتدة في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة تمكين كل قرار برؤى تنبؤية وتوصيات تعمل الذكاء الاصطناعى لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين الخبرات. يتضمن ذلك تحليلات النص التي تحركها AI لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع ، والإبلاغ عن كل أصحاب المصلحة ، والمزيد. 2) جعلت الأبحاث المتطورة إنشاء وتخصيص وتعديل أي مشروع بحث في دقائق مع واجهة مستخدم نقرة ونقر فوقها ، ومنهجيات مدعومة الدكتوراه ، ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء المسح. كل شيء جاهز للاستخدام ، مع عدم وجود ترميز مطلوب ، على الإطلاق. 3) قيادة السرعة والوصول إلى المقياس لتجربة رؤى عبر المؤسسة من خلال حلول مصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع تكامل لا مثيل له في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال توحيد بحثك على منصة واحدة لإنشاء نظام شامل للتسجيل لجميع بيانات المدعى عليه. كن خبيرًا في البحث لدى الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالرفع الثقيل لك ، ويقدم توصيات لتحسين جودة المسح والتوافق. 5) توحيد الأبحاث وتبسيطها من خلال نظام موحد واحد يربط وتركيز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف على فرص التغذية المرتدة والخبرة ، والتعمق في البيانات ، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع ، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر الذي يتميز بأمان لا يرقى إلى مستوى المؤسسات ، والامتثال والحوكمة ، و Qualtrics Corexm هو الناتج المحلي الإجمالي ، و HitRust ، و ISO 27001 معتمد ومتوافق مع FedRamp. 7) قم بتوسيع نطاق النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء عند الطلب يجعل البيانات الخاصة بك تعمل بجدية أكبر بالنسبة لك. قم بتجنيد خدمات البحث وشبكة الشركاء للحصول على الدعم مع التصميم والتحليلات والإبلاغ ومصادر المستفتى. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا ، استخدمنا بنفس القدر ، أو القليل ، كما تحتاج. ميزات منتج Qualtrics Corexm - قوالب مصممة خبراء -منشئ مسح السحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات مسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص -المنهجية المدمجة ، التي تحركها الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء التي تعمل بمواد الذكاء الاصطناعي (احصائيات الذكاء والنص iq) - Crosstabs - REST API Access لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - WCAG 2.0 متوافق - بريد إلكتروني ودعم الدردشة
Slidergap
spidergap.com
Spidergap هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء وتشغيل تقييمات ردود الفعل الشاملة التي تجعل التطوير الشخصي أمرًا سهلاً! من خلال تقارير التعليقات التي تركز على الموظفين، يمكن لمتلقي التعليقات تحديد أولويات التحسين بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. Spidergap هو الحل الأمثل للمؤسسات الكبيرة أو الصغيرة، التي يتراوح عدد أعضائها من 10 إلى 10000 عضو، وهو عادةً الخيار المفضل للموارد البشرية، وموظفي التعلم والتطوير، وفرق القيادة، والاستشاريين. لم يكن إنشاء التقييمات وإدارتها أكثر متعة وسهولة في الاستخدام من أي وقت مضى! يقدم مصمم Spidergap عبر الإنترنت تجربة سحب وإفلات مبهجة لصياغة استبيانات قابلة للتخصيص بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات إضافة طابعها الخاص من خلال العلامات التجارية المخصصة. من دواعي سروري فهم تقارير التعليقات وخطط التطوير الشخصي، مع إبقاء الهدف النهائي في الأفق. إنها تعرض بوضوح نتائج أداء الموظف ونقاط القوة العليا والمجالات التي تحتاج إلى القليل من الحب الإضافي. تتضمن تقارير Spidergap أيضًا اقتراحات من الزملاء حول كيفية البناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. من السهل إنشاء خطط التطوير، إما من قبل الموظفين أنفسهم أو بمساعدة مدير أو مدرب، مع التركيز على ثلاثة إلى خمسة مجالات مختارة للتحسين. تتميز هذه الخطط بقائمة واضحة من الإجراءات لمساعدة الموظفين على الوصول إلى ذروة الأداء. وبالنسبة لأولئك الذين يحبون التفاصيل، يوفر ملحق التقرير تفصيلاً شاملاً لجميع الملاحظات، بما في ذلك الأداء الحالي والأداء المطلوب وأهداف التحسين. على استعداد لإعطاء Spidergap دوامة؟ جربه مجانًا وانضم إلى حفلة التطوير الشخصي!
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow عبارة عن منصة إدارة تجربة Omnichannel من نهاية المطاف التي تحدد تجربة العملاء وأدوات تجربة الموظفين مثل NPS و Online و Chat و Classic و 360 درجة والتي تتميز بالهواتف المحمولة والجذابة للغاية ، وسهولة الاستخدام. يتيح واجهة المستخدم للمحادثة للدراسات الاستقصائية الخاصة بك تقديم تجربة تشبه الدردشة وتزيد من معدلات إكمال الاستبيان بنسبة 40 ٪ ضخمة. تشمل ميزاتها الرئيسية: * استطلاعات تشبه الدردشة التي تتحول من محادثات ثابتة إلى ديناميكية. * الدراسات الاستقصائية الكلاسيكية التي تطرح سؤال واحد في كل مرة. * الاستطلاعات غير المتصلة بالإنترنت التي تتيح لك جمع التعليقات حتى من أهم الأماكن ، خالية من الإنترنت. * تطبيق مسح غير متصل بالإنترنت والذي يعمل بمثابة كشك لجمع البيانات غير المتصلة بالإنترنت. * استطلاعات NPS لقياس مشاعر العملاء بسؤال واحد. * NPS Word Cloud وتحليل المشاعر للحصول على عرض متعمق لمشاعر العملاء. * 360 درجة تقييم لتقييم أداء الموظفين عبر مختلف الكفاءات وخلق خطط تطوير شخصية. * الدراسات الاستقصائية متعددة اللغات لترجمة استطلاعاتك إلى اللغات التي تختارها. * مجموعة واسعة من أنواع الأسئلة لجمع مجموعة متنوعة من البيانات من المجيبين. * لوحة معلومات خالية من النقر ومرشحات التقارير المتقدمة للغاية لإنشاء تقارير ثاقبة. * إدارة المستخدم الفعالة لتحسين سير العمل الخاص بك. * وضع العلامات البيضاء لتخصيص كل عنصر من عناصر الاستطلاع الخاص بك. * حسابات فرعية لإدارة الدراسات الاستقصائية بشكل مستقل بموجب حساب الوالدين. * علامة واحدة لتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لدينا بنقرة واحدة فقط. * تقييد IP لتقييد الوصول إلى الحساب فقط إلى المواقع والشبكات الموثوقة. * أتمتة المسح مع الوضع المتكرر لقياس نبض العميل أو الموظف على فترات منتظمة. * مشاركة المسح عبر عدد كبير من القنوات مع أسهل خيارات المشاركة. * تكاملات فعالة لتجنب متاعب استخدام برامج متعددة. * CSS المخصصة لإضافة لمسة شخصية خاصة بك إلى كل مسح. * سير العمل لأتمتة المهام المتكررة وزيادة كفاءة العمل.
TruScore
truscore.com
تعليقات واستضافة 360 درجة مع خدمة وتخصيص عالي الجودة - المحتوى الخاص بك أو المحتوى الخاص بنا. نحن نساعدك على تصميم وإدارة عملية التغذية الراجعة الشاملة 360 درجة.
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن وحدات تجربة الفريق سهلة الاستخدام والمتاحة عبر الويب من Valence تلغي الحاجة إلى المدربين المكلفين وتدخلات فريق المواهب، مما يضع المديرين في مقعد السائق في تجربة فريقهم. لم تكن الإدارة أصعب من أي وقت مضى، وتخفف شركة Valence العبء الذي يتحمله المديرون من خلال مساعدتهم على تطوير فرقهم ودعمها مع تعزيز الأداء والتحسين أيضًا.
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro هي منصة برمجية لإنشاء تقييمات عبر الإنترنت تقوم تلقائيًا بإنشاء تقارير مخصصة. اكتشف لماذا يقوم الاستشاريون والشركات مثل Capgemini و EDF و Bare International بتقديم تقديم المشورة الشخصية مع Pointerpro. سواء كان الهدف هو توسيع نطاق عملك أو توليد العملاء المتوقعين أو توفير الوقت من خلال الأتمتة ، فإن PointerPro يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك. يساعدك على تحويل خبرتك إلى أداة تقدم نصيحة شخصية على نطاق واسع. Pointerpro يمكّنك من: * توفير المزيد من القيمة لعملائك من خلال الاستفادة من خبرتك * وفر الوقت عن طريق أتمتة المهام المتكررة والتركيز على العمل الاستراتيجي * تنمية عملك دون الحاجة إلى توسيع فريقك
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews عبارة عن منصة للإدارة الهندسية تُحدث ثورة في قياس الأداء من خلال تزويد قادة الهندسة برؤى مرئية حول تقدم تطوير فرقهم، ومراجعات التعليمات البرمجية التي يقدمها الأفراد، والتعليمات البرمجية المكتوبة نفسها. من خلال استخلاص البيانات في الوقت الفعلي من الأدوات الهندسية مثل Jira وGitHub، تجعل Snapshot عملية تطوير البرامج أكثر وضوحًا. من خلال المساعدة في تدوين وقياس التقدم، فإنه يوفر الشفافية والمواءمة بين الأفراد والفرق مما يؤدي إلى زيادة السرعة والبيانات في الوقت الحقيقي والرضا الوظيفي. تربط Snapshot بين النشاط اليومي والأداء العام للشركة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يدمج السياق والأهمية في العمل اليومي مما يؤدي إلى مهندسين ذوي أداء أعلى وأكثر إرضاءً.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR عبارة عن مجموعة كاملة من الأدوات المصممة لمساعدتك في إدارة دورة حياة الموظف في شركتك. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدتك على تبسيط عملية الإعداد، وجمع الرؤى والتعليقات من موظفيك، وجمع الوثائق، وإدارة الأهداف والمسارات المهنية. سيسمح لك تخزين جميع بيانات الأشخاص في مكان واحد باتخاذ أفضل القرارات الممكنة بسرعة بشأن موظفيك.
Klaar
klaarhq.com
قادة الأفراد وفرق الموارد البشرية في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم يثقون ويحبون Klaar ليكون نظام عملهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يجمع بين إدارة الأداء المستمرة وتخطيط التعاقب والاستعداد والتوجيه واستطلاعات مشاركة الموظفين. مع كلار، ولأول مرة، أصبح بإمكان قادة الموارد البشرية الوصول إلى رؤى خارجية مرجعية تساعد في الإجابة على هذا السؤال
Feebee
getfeebee.io
Feebee هي منصة تحويلية للشركات الناشئة، تتكامل بسلاسة مع Slack لإعادة تشكيل ثقافة التعليقات. فهو يجمع الأدوات الأساسية مثل مراجعات الأداء الشاملة والتقييمات والتقدير وقيم الشركة واستطلاعات eNPS في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام. من خلال تبسيط إدارة الأداء وتعزيز الشعور بالانتماء من خلال التوافق مع قيم الشركة، تعمل Feebee على تمكين الشركات الناشئة من دفع النمو ومعالجة تحديات الاحتفاظ بشكل مباشر. مع Feebee، يمكنك تبسيط عمليات تقديم الملاحظات، وتعزيز مشاركة الموظفين، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشركتك الناشئة في بيئة الأعمال التنافسية اليوم.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam موجود هنا لمساعدة المجالس في الوصول إلى جوهر الأمور الأكثر أهمية. من خلال استبدال التخمين بالرؤى، تتيح منصة رؤى الموظفين والمجتمع لدينا اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأسرع حتى يتمكن مجلسك من تركيز الموارد حيث ستُحدث الفرق الأكبر. مع AskYourTeam، يمكنك الحصول على رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ. عندما يمكنك قياس تأثير تلك الإجراءات للتحقق من التقدم والاحتفال به أو إعادة الأمور إلى المسار الصحيح إذا لزم الأمر. هذه هي الطريقة التي نساعد بها المجالس على تعزيز ثقافات التحسين المستمر والتغيير المؤثر. هذا ما يجعلنا ننهض من السرير كل صباح. لماذا تختار AskYourTeam؟ التركيز على المجلس بنسبة 100% - نحن نفهم ما الذي يعمل على بناء مجتمعات مزدهرة. حل الكل في واحد - منصة واحدة سهلة الاستخدام لكل من رؤى المجتمع والموظفين رؤى للعمل - كشف الرؤى ذات الصلة - التركيز على الإجراءات الأكثر تأثيرًا - القياس التقدم موثوق به من قبل أكثر من 50 مجلسًا في أستراليا ونيوزيلندا. حلولنا صوت الموظف يمكنك الاستفادة من التجارب الحياتية لموظفيك من خلال منصة رؤى الموظفين الخاصة بنا، المصممة خصيصًا للمجالس. قم بتعزيز الفرق المشاركة عالية الأداء وإشراكهم في تشكيل ما يقدمه مجلسك لمجتمعك وكيفية تقديمه. صوت المجتمع يمكنك بسهولة فهم ما هو الأكثر أهمية بالنسبة للأشخاص في مجتمعك ووجهات نظرهم بشأن قضايا أو خطط محددة، حتى تتمكن من تصميم وتقديم خدمات المجلس التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه. تقييمات الخدمة قم بمواءمة خدماتك مع احتياجات المجتمع المتغيرة. قد تبدو مراجعات الخدمة وكأنها عبئًا آخر على مواردك المحدودة. ولكن مع AskYourTeam، يمكنك تغيير كيفية قيام مجلسك بمواءمة تخطيط الخدمة وتقديمها مع خططك السنوية والعشرية. قم بإعطاء الأولوية لمراجعات الخدمة لتلبية احتياجات مجتمعك المتغيرة على أفضل وجه، وتحديد فرص الارتقاء، وقياس تأثيرك لدفع التحسين المستمر. مدير التميز طريقة مجربة لتعزيز أداء مجلسك وتحديد أولويات الإجراءات التي ستحدث الفرق الأكبر. يساعد برنامج Excellence Manager، الذي طورته Thrive35 والمدعوم من AskYourTeam، المجالس على تقييم أدائها وفقًا لإطار عمل التميز التجاري الأسترالي (ABEF)، وهو نموذج أعمال معترف به عالميًا لتمكين التميز المؤسسي.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv عبارة عن منصة مصممة للأغراض لاحتياجات الاستماع إلى الموظفين من استطلاعات مشاركة الموظفين إلى تقييمات التغذية المرتدة بنسبة 360 درجة. لماذا تستخدم Spectiv؟ - أتمتة خالية من الإجهاد - التقارير ذات المستوى العالمي - الصناعة والقياس العالمي - قوالب مسح/تقييم مسبقة ، - يتكامل مع HRIS الخاص بك - وأكثر من ذلك بكثير
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