360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية - توكيلاو

Qualtrics

qualtrics.com

تستخدم Qualtrics Corexm من قبل أكثر من 13000 علامة تجارية و 75 ٪ من Fortune 500 ، وهي المنصة الأكثر ثقة وذكية وقابلة للتطوير في إدارة الخبرة. Qualtrics Corexm هي الأداة البحثية التأسيسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. مع Corexm ، يمكنك إحضار العمليات المرهقة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف عليها. يتميز Corexm بقدرات وحلول لكل قسم ، يساعدك على الوصول إلى جماهيرك أينما كانوا ، مما يضمن حصولك على رؤى أسرع من أي وقت مضى. يمكنك حتى إنشاء مشاريعك الخاصة ، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics - للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتج أو تجربة الموظفين - حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات حيثما كانت هناك حاجة إليها. مع Qualtrics Corexm ، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة تجربتك مع الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتغذية المرتدة في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة تمكين كل قرار برؤى تنبؤية وتوصيات تعمل الذكاء الاصطناعى لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين الخبرات. يتضمن ذلك تحليلات النص التي تحركها AI لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع ، والإبلاغ عن كل أصحاب المصلحة ، والمزيد. 2) جعلت الأبحاث المتطورة إنشاء وتخصيص وتعديل أي مشروع بحث في دقائق مع واجهة مستخدم نقرة ونقر فوقها ، ومنهجيات مدعومة الدكتوراه ، ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء المسح. كل شيء جاهز للاستخدام ، مع عدم وجود ترميز مطلوب ، على الإطلاق. 3) قيادة السرعة والوصول إلى المقياس لتجربة رؤى عبر المؤسسة من خلال حلول مصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع تكامل لا مثيل له في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال توحيد بحثك على منصة واحدة لإنشاء نظام شامل للتسجيل لجميع بيانات المدعى عليه. كن خبيرًا في البحث لدى الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالرفع الثقيل لك ، ويقدم توصيات لتحسين جودة المسح والتوافق. 5) توحيد الأبحاث وتبسيطها من خلال نظام موحد واحد يربط وتركيز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف على فرص التغذية المرتدة والخبرة ، والتعمق في البيانات ، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع ، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر الذي يتميز بأمان لا يرقى إلى مستوى المؤسسات ، والامتثال والحوكمة ، و Qualtrics Corexm هو الناتج المحلي الإجمالي ، و HitRust ، و ISO 27001 معتمد ومتوافق مع FedRamp. 7) قم بتوسيع نطاق النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء عند الطلب يجعل البيانات الخاصة بك تعمل بجدية أكبر بالنسبة لك. قم بتجنيد خدمات البحث وشبكة الشركاء للحصول على الدعم مع التصميم والتحليلات والإبلاغ ومصادر المستفتى. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا ، استخدمنا بنفس القدر ، أو القليل ، كما تحتاج. ميزات منتج Qualtrics Corexm - قوالب مصممة خبراء -منشئ مسح السحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات مسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص -المنهجية المدمجة ، التي تحركها الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء التي تعمل بمواد الذكاء الاصطناعي (احصائيات الذكاء والنص iq) - Crosstabs - REST API Access لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - WCAG 2.0 متوافق - بريد إلكتروني ودعم الدردشة