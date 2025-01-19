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360 برامج أدوات ردود الفعل - التطبيقات الأكثر شعبية - روينيون
تم تصميم أدوات التعليقات 360 لتبسيط عملية إجراء 360 مراجعة، والتي تتضمن جمع التعليقات من الموظفين ومديريهم والتقارير المباشرة. تعتبر هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص أثناء دورات مراجعة الأداء، مما يتيح التجميع الفعال للرؤى من جميع المستويات داخل المؤسسة. يمكن للمراجعين تقديم تعليقات حول الأداء الوظيفي لأحد أقرانهم، أو أسلوب قيادة المدير، أو تجربة العمل الشاملة. تسهل هذه الأدوات، التي يديرها عادةً قسم الموارد البشرية، توزيع 360 استطلاعًا عبر الفرق. فهي تساعد أصحاب العمل على قياس مشاعر الموظفين بشأن قضايا مختلفة، مثل التنوع في مكان العمل، والكفاءة الإدارية، وأعضاء الفريق المستحقين. في نهاية المطاف، تعمل أدوات التغذية الراجعة الشاملة على تعزيز التحسين من خلال تقديم وجهات نظر قيمة للموظفين والمديرين قد لا يتم توصيلها من خلال التفاعلات التجارية القياسية.
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JotForm
jotform.com
تحظى أداة إنشاء النماذج في Jotform بثقة أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي الطريقة السهلة لإنشاء النماذج ونشرها عبر الإنترنت من أي جهاز. تقدم الشركة أكثر من 10000 قالب نماذج جاهز، وأكثر من 100 عملية تكامل لتطبيقات الطرف الثالث، وميزات التصميم المتقدمة مما يجعلها الشركة الرائدة في مجال إنشاء النماذج عبر الإنترنت للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. يتم استخدامه بشكل شائع لإنشاء نماذج الدفع ونماذج إنشاء العملاء المحتملين ونماذج التسجيل ونماذج الاتصال ونماذج الطلبات والمزيد.
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم تجربة توظيف مستقبلية من خلال نظام تتبع مقدم الطلب من Keka.
Macorva
macorva.com
تُحدث منصة Macorva المدعومة بالذكاء الاصطناعي ثورة في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الأداء والتعليقات ورضا العملاء. تجمع حلولها بين التعليقات السلسة والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحويل الرؤى إلى موارد مستهدفة وخطط استجابة تساعد المؤسسة على تحقيق أقصى استفادة من بيانات تجربتها. بدلاً من التورط في البيانات، يستخدم Radiant AI لتحرير الوقت والتركيز بشكل أكبر على الإجراءات التي تخلق تغييرًا مؤثرًا. بدءًا من ربط كل موظف ومدير بالخطوات التالية المثبتة وحتى إغلاق حلقة التعليقات وتحسين النتائج، يعد Radiant AI هو المدرب الشخصي في قيادة تجارب أفضل للموظفين والعملاء. Macorva EX عبارة عن منصة متقدمة لتجربة الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع استطلاعات وفحوصات نبضية وتسجيل المشاركة وقياس الأداء وتحليل السائقين وeNPS وتعليقات 360 درجة والمزيد. فهو ينشئ تجارب ردود فعل ديناميكية ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة وجذابة بسهولة ويطلق العنان للرؤى الرئيسية من خلال تقارير تلقائية وبديهية. فهو يقضي وقتًا أقل في التحليل ومزيدًا من الوقت في اتخاذ الإجراءات باستخدام Radiant AI من خلال ربط كل موظف ومدير بالخطوات التالية المثبتة لإغلاق حلقة التعليقات وتحسين النتائج. بفضل ميزات مثل إشعارات الاستطلاع عبر الرسائل النصية القصيرة والقدرة على تحديد الموظفين المتميزين، يعمل Macorva EX على تمكينه من إدارة الفريق بشكل أفضل، والتعرف على النجوم البارزين الصامتين، والتخفيف من مخاطر الطيران. يوفر Macorva CX تجربة عملاء جذابة متعددة القنوات (CSAT/CES)، وتجربة العلامة التجارية (صافي نقاط الترويج)، وتجربة المنتج، واستطلاعات التجارب الرقمية للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ طوال رحلة العميل. فهو ينشئ لوحات معلومات مخصصة مفصلة في بضع ثوانٍ وينشئ تقارير الذكاء الاصطناعي لتحديد الاتجاهات وتحديد القيم المتطرفة. يقوم الذكاء الاصطناعي المتقدم الخاص به بإنشاء نصوص اتصال مخصصة للرد على كل استطلاع فردي. إنه يحصل على معدلات استجابة أعلى من خلال الاستطلاعات التي يتم إجراؤها على الهاتف المحمول أولاً ويعزز السمعة عبر الإنترنت بسهولة من خلال المراجعات الاجتماعية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يوفر Macorva CX فهمًا أعمق لرحلة العميل، مما يساعد على تحسين تجربته وأعماله. تم تصميم Macorva MX لتبسيط عملية الإدارة وتعزيز أداء الفريق من خلال الموارد المولدة بالذكاء الاصطناعي والتخزين المركزي لجميع بيانات أداء الموظفين. تستمع منصتها إلى البيانات وتتعلم منها، وتتضمن أهداف الشركة والقيم الثقافية لإنشاء مراجعات الأداء وخطط التطوير والأهداف والأهداف والأهداف الذكية تلقائيًا والمزيد. توفر هذه الميزات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمدير أكثر من 100 ساعة سنويًا، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الأداء لتحقيق أهداف الشركة. يتكامل Macorva بسلاسة مع أكثر من 80 منصة HRIS وCX، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتبسيط إدارة البيانات من خلال مزامنة معلومات الموظف والعملاء تلقائيًا. تدعم واجهته بأكملها لغات متعددة والترجمة الكاملة.
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف بناءً عليها. يتميز CoreXM بإمكانيات وحلول لكل قسم، ويساعدك على الوصول إلى جمهورك أينما كانوا، مما يضمن حصولك على الرؤى بشكل أسرع من أي وقت مضى. يمكنك أيضًا إنشاء مشاريعك الخاصة، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics — للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتجات أو تجربة الموظفين — حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. باستخدام Qualtrics CoreXM، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة بيانات تجربتك باستخدام الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتعليقات في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة قم بتمكين كل قرار من خلال الرؤى التنبؤية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين التجارب. يتضمن ذلك تحليلات نصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع، وإعداد التقارير لكل صاحب مصلحة، وغير ذلك الكثير. 2) أصبح البحث المتطور أمرًا بسيطًا قم بإنشاء أي مشروع بحثي وتخصيصه وتعديله في دقائق باستخدام واجهة المستخدم التي تعمل بالتوجيه والنقر والمنهجيات المدعومة بالدكتوراه ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء الاستطلاع. كلها جاهزة للاستخدام، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية، على الإطلاق. 3) زيادة السرعة وخفة الحركة قم بتوسيع نطاق الوصول إلى رؤى الخبرة عبر المؤسسة من خلال الحلول المصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع عمليات تكامل لا مثيل لها في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال قم بتوحيد أبحاثك على منصة واحدة لإنشاء نظام تسجيل شامل لجميع بيانات المستجيبين. كن خبيرًا في الأبحاث باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتولى المهمة الصعبة نيابةً عنك، ويقدم توصيات لتحسين جودة الاستطلاع وتوافقه. 5) توحيد وتبسيط البحث من خلال نظام واحد موحد يربط ويركز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف بناءً على التعليقات وفرص الخبرة، والتعمق في البيانات، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر بفضل وظائف الأمان والامتثال والحوكمة التي لا تقبل المنافسة على مستوى المؤسسات، فإن Qualtrics CoreXM حاصلة على شهادة القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وHITRUST وISO 27001 ومتوافقة مع FedRAMP. 7) قم بتوسيع النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء حسب الطلب، اجعل بياناتك تعمل بشكل أكثر صعوبة بالنسبة لك. قم بإدراج خدماتنا البحثية وشبكة الشركاء للحصول على الدعم في التصميم والتحليلات وإعداد التقارير وتحديد مصادر المستجيبين. بالإضافة إلى ذلك، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا، استخدمنا كثيرًا أو قليلاً حسب حاجتك. ميزات منتج Qualtrics CoreXM الرئيسية - قوالب مصممة الخبراء - منشئ المسح بالسحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات المسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص - منهجية مدمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Stats iQ وText iQ) - الجداول المتقاطعة - الوصول إلى REST API لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - متوافق مع WCAG 2.0 - دعم البريد الإلكتروني والدردشة
Slidergap
spidergap.com
Spidergap هي أداة عبر الإنترنت مصممة لإنشاء وتشغيل تقييمات ردود الفعل الشاملة التي تجعل التطوير الشخصي أمرًا سهلاً! من خلال تقارير التعليقات التي تركز على الموظفين، يمكن لمتلقي التعليقات تحديد أولويات التحسين بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. Spidergap هو الحل الأمثل للمؤسسات الكبيرة أو الصغيرة، التي يتراوح عدد أعضائها من 10 إلى 10000 عضو، وهو عادةً الخيار المفضل للموارد البشرية، وموظفي التعلم والتطوير، وفرق القيادة، والاستشاريين. لم يكن إنشاء التقييمات وإدارتها أكثر متعة وسهولة في الاستخدام من أي وقت مضى! يقدم مصمم Spidergap عبر الإنترنت تجربة سحب وإفلات مبهجة لصياغة استبيانات قابلة للتخصيص بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات إضافة طابعها الخاص من خلال العلامات التجارية المخصصة. من دواعي سروري فهم تقارير التعليقات وخطط التطوير الشخصي، مع إبقاء الهدف النهائي في الأفق. إنها تعرض بوضوح نتائج أداء الموظف ونقاط القوة العليا والمجالات التي تحتاج إلى القليل من الحب الإضافي. تتضمن تقارير Spidergap أيضًا اقتراحات من الزملاء حول كيفية البناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. من السهل إنشاء خطط التطوير، إما من قبل الموظفين أنفسهم أو بمساعدة مدير أو مدرب، مع التركيز على ثلاثة إلى خمسة مجالات مختارة للتحسين. تتميز هذه الخطط بقائمة واضحة من الإجراءات لمساعدة الموظفين على الوصول إلى ذروة الأداء. وبالنسبة لأولئك الذين يحبون التفاصيل، يوفر ملحق التقرير تفصيلاً شاملاً لجميع الملاحظات، بما في ذلك الأداء الحالي والأداء المطلوب وأهداف التحسين. على استعداد لإعطاء Spidergap دوامة؟ جربه مجانًا وانضم إلى حفلة التطوير الشخصي!
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow عبارة عن نظام أساسي لإدارة تجربة القنوات الشاملة يجمع بين أدوات تجربة العملاء وتجربة الموظف مثل NPS وOffline وChat وClassic و360° Surveys التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً وجذابة للغاية وسهلة الاستخدام. تتيح واجهة المستخدم التحادثية لاستطلاعاتك تقديم تجربة شبيهة بالدردشة وزيادة معدلات إكمال الاستطلاع بنسبة هائلة تصل إلى 40%. وتشمل ميزاته الرئيسية ما يلي: * استطلاعات شبيهة بالدردشة تتحول من المحادثات الثابتة إلى المحادثات الديناميكية. * الاستطلاعات الكلاسيكية التي تطرح سؤالاً واحدًا في كل مرة. * استطلاعات غير متصلة بالإنترنت تتيح لك جمع التعليقات حتى من أبعد الأماكن، بدون إنترنت. * تطبيق المسح دون اتصال الذي يعمل بمثابة كشك لجمع البيانات دون اتصال بالإنترنت. * استطلاعات NPS لقياس معنويات العملاء بسؤال واحد. * NPS Word Cloud وتحليل المشاعر للحصول على رؤية متعمقة لمشاعر العملاء. * تقييمات 360 درجة لتقييم أداء الموظف عبر مختلف الكفاءات وإنشاء خطط التطوير الشخصية. * استطلاعات متعددة اللغات لترجمة استطلاعاتك إلى اللغات التي تختارها. * مجموعة واسعة من أنواع الأسئلة لجمع مجموعة متنوعة من البيانات من المشاركين. * لوحة تحكم خالية من النقرات ومرشحات تقارير متقدمة للغاية لإنشاء تقارير مفيدة. * إدارة فعالة للمستخدم لتحسين سير عملك. * وضع العلامات البيضاء لتخصيص كل عنصر من عناصر الاستطلاع الخاص بك. * حسابات فرعية لإدارة الاستطلاعات بشكل مستقل ضمن حساب رئيسي واحد. * تسجيل الدخول الموحد لتسجيل الدخول إلى منصتنا بنقرة واحدة فقط. * تقييد IP لتقييد الوصول إلى الحساب فقط للمواقع والشبكات الموثوقة. * أتمتة المسح مع الوضع المتكرر لقياس نبض العميل أو الموظف على فترات منتظمة. * مشاركة الاستطلاع عبر عدد كبير من القنوات مع خيارات المشاركة الأسهل. * عمليات تكامل فعالة لتجنب متاعب استخدام برامج متعددة. * CSS مخصص لإضافة لمستك الشخصية إلى كل استطلاع. * سير العمل لأتمتة المهام المتكررة وزيادة كفاءة العمل.
TruScore
truscore.com
تعليقات واستضافة 360 درجة مع خدمة وتخصيص عالي الجودة - المحتوى الخاص بك أو المحتوى الخاص بنا. نحن نساعدك على تصميم وإدارة عملية التغذية الراجعة الشاملة 360 درجة.
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن وحدات تجربة الفريق سهلة الاستخدام والمتاحة عبر الويب من Valence تلغي الحاجة إلى المدربين المكلفين وتدخلات فريق المواهب، مما يضع المديرين في مقعد السائق في تجربة فريقهم. لم تكن الإدارة أصعب من أي وقت مضى، وتخفف شركة Valence العبء الذي يتحمله المديرون من خلال مساعدتهم على تطوير فرقهم ودعمها مع تعزيز الأداء والتحسين أيضًا.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro عبارة عن منصة برمجية لإنشاء تقييمات عبر الإنترنت تعمل تلقائيًا على إنشاء تقارير مخصصة. اكتشف لماذا يقوم المستشارون والشركات مثل Capgemini وEDF وBare International بأتمتة تقديم النصائح الشخصية باستخدام Pointerpro. سواء كان الهدف هو توسيع نطاق أعمالك، أو جذب عملاء محتملين، أو توفير الوقت من خلال الأتمتة، فإن Pointerpro يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك. نحن نتكامل مع جميع تطبيقاتك المفضلة ونرسل البيانات المجمعة أينما تريد. لقد حصلنا على شهادة ISO 27001:2022! تؤكد هذه الشهادة تفاني Pointerpro في تلبية المعايير العالمية وغرس الثقة في موثوقية وأمان خدماتها. احجز عرضك التجريبي اليوم!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews عبارة عن منصة للإدارة الهندسية تُحدث ثورة في قياس الأداء من خلال تزويد قادة الهندسة برؤى مرئية حول تقدم تطوير فرقهم، ومراجعات التعليمات البرمجية التي يقدمها الأفراد، والتعليمات البرمجية المكتوبة نفسها. من خلال استخلاص البيانات في الوقت الفعلي من الأدوات الهندسية مثل Jira وGitHub، تجعل Snapshot عملية تطوير البرامج أكثر وضوحًا. من خلال المساعدة في تدوين وقياس التقدم، فإنه يوفر الشفافية والمواءمة بين الأفراد والفرق مما يؤدي إلى زيادة السرعة والبيانات في الوقت الحقيقي والرضا الوظيفي. تربط Snapshot بين النشاط اليومي والأداء العام للشركة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يدمج السياق والأهمية في العمل اليومي مما يؤدي إلى مهندسين ذوي أداء أعلى وأكثر إرضاءً.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR عبارة عن مجموعة كاملة من الأدوات المصممة لمساعدتك في إدارة دورة حياة الموظف في شركتك. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدتك على تبسيط عملية الإعداد، وجمع الرؤى والتعليقات من موظفيك، وجمع الوثائق، وإدارة الأهداف والمسارات المهنية. سيسمح لك تخزين جميع بيانات الأشخاص في مكان واحد باتخاذ أفضل القرارات الممكنة بسرعة بشأن موظفيك.
Klaar
klaarhq.com
قادة الأفراد وفرق الموارد البشرية في أكثر من 150 منظمة على مستوى العالم يثقون ويحبون Klaar ليكون نظام عملهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يجمع بين إدارة الأداء المستمرة وتخطيط التعاقب والاستعداد والتوجيه واستطلاعات مشاركة الموظفين. مع كلار، ولأول مرة، أصبح بإمكان قادة الموارد البشرية الوصول إلى رؤى خارجية مرجعية تساعد في الإجابة على هذا السؤال
Feebee
getfeebee.io
Feebee هي منصة تحويلية للشركات الناشئة، تتكامل بسلاسة مع Slack لإعادة تشكيل ثقافة التعليقات. فهو يجمع الأدوات الأساسية مثل مراجعات الأداء الشاملة والتقييمات والتقدير وقيم الشركة واستطلاعات eNPS في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام. من خلال تبسيط إدارة الأداء وتعزيز الشعور بالانتماء من خلال التوافق مع قيم الشركة، تعمل Feebee على تمكين الشركات الناشئة من دفع النمو ومعالجة تحديات الاحتفاظ بشكل مباشر. مع Feebee، يمكنك تبسيط عمليات تقديم الملاحظات، وتعزيز مشاركة الموظفين، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشركتك الناشئة في بيئة الأعمال التنافسية اليوم.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam موجود هنا لمساعدة المجالس في الوصول إلى جوهر الأمور الأكثر أهمية. من خلال استبدال التخمين بالرؤى، تتيح منصة رؤى الموظفين والمجتمع لدينا اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأسرع حتى يتمكن مجلسك من تركيز الموارد حيث ستُحدث الفرق الأكبر. مع AskYourTeam، يمكنك الحصول على رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ. عندما يمكنك قياس تأثير تلك الإجراءات للتحقق من التقدم والاحتفال به أو إعادة الأمور إلى المسار الصحيح إذا لزم الأمر. هذه هي الطريقة التي نساعد بها المجالس على تعزيز ثقافات التحسين المستمر والتغيير المؤثر. هذا ما يجعلنا ننهض من السرير كل صباح. لماذا تختار AskYourTeam؟ التركيز على المجلس بنسبة 100% - نحن نفهم ما الذي يعمل على بناء مجتمعات مزدهرة. حل الكل في واحد - منصة واحدة سهلة الاستخدام لكل من رؤى المجتمع والموظفين رؤى للعمل - كشف الرؤى ذات الصلة - التركيز على الإجراءات الأكثر تأثيرًا - القياس التقدم موثوق به من قبل أكثر من 50 مجلسًا في أستراليا ونيوزيلندا. حلولنا صوت الموظف يمكنك الاستفادة من التجارب الحياتية لموظفيك من خلال منصة رؤى الموظفين الخاصة بنا، المصممة خصيصًا للمجالس. قم بتعزيز الفرق المشاركة عالية الأداء وإشراكهم في تشكيل ما يقدمه مجلسك لمجتمعك وكيفية تقديمه. صوت المجتمع يمكنك بسهولة فهم ما هو الأكثر أهمية بالنسبة للأشخاص في مجتمعك ووجهات نظرهم بشأن قضايا أو خطط محددة، حتى تتمكن من تصميم وتقديم خدمات المجلس التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه. تقييمات الخدمة قم بمواءمة خدماتك مع احتياجات المجتمع المتغيرة. قد تبدو مراجعات الخدمة وكأنها عبئًا آخر على مواردك المحدودة. ولكن مع AskYourTeam، يمكنك تغيير كيفية قيام مجلسك بمواءمة تخطيط الخدمة وتقديمها مع خططك السنوية والعشرية. قم بإعطاء الأولوية لمراجعات الخدمة لتلبية احتياجات مجتمعك المتغيرة على أفضل وجه، وتحديد فرص الارتقاء، وقياس تأثيرك لدفع التحسين المستمر. مدير التميز طريقة مجربة لتعزيز أداء مجلسك وتحديد أولويات الإجراءات التي ستحدث الفرق الأكبر. يساعد برنامج Excellence Manager، الذي طورته Thrive35 والمدعوم من AskYourTeam، المجالس على تقييم أدائها وفقًا لإطار عمل التميز التجاري الأسترالي (ABEF)، وهو نموذج أعمال معترف به عالميًا لتمكين التميز المؤسسي.