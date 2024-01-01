بدائل - Tag Inspector
Google Tag Manager
google.com
أصبحت إدارة العلامات سهلة. إدارة جميع علامات موقع الويب الخاص بك دون تعديل التعليمات البرمجية. يقدم برنامج Google Tag Manager حلولاً بسيطة وموثوقة وسهلة لإدارة العلامات - مجانًا.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
Piwik PRO
piwik.pro
تحليل رحلة العميل عبر مواقع الويب والتطبيقات. مجموعة تحليلات تركز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات - البديل الأمثل لبرنامج Google Analytics.
Tealium
tealium.com
Tealium هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تأسست عام 2008 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتبيع إدارة علامات المؤسسات ومركز واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي ومنتجات إدارة البيانات.
Stape
stape.io
قد يكون إعداد التتبع من جانب الخادم أمرًا صعبًا. ابدأ على الفور مع مجموعة خدماتنا الشاملة.
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...
Monita
getmonita.io
Monita عبارة عن منصة لجودة بيانات المؤسسة مما يجعل مراقبة العلامات وتدقيقها أمرًا سهلاً.
Ixkio
ixkio.com
A full featured NFC Tag management platform for standard and authentication NFC tags. Provides redirect management, direct response and API options for flexible and powerful control. Plans and options for management of tens of tags to hundreds of thousands of tags. Includes QR code support for NFC t...
Crownpeak
crownpeak.com
تضع منصة التجربة الرقمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتي يمكن الوصول إليها بالكامل من Crownpeak المحتوى والتجارة في طليعة رحلة المشتري. من خلال المحتوى المخصص على نطاق واسع، والبحث التجاري المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والسلع والتوصيات، يفوز العميل دائمًا بأفضل تجربة ممكنة. تمكن Crownpeak العملا...
Commanders Act X
commandersact.com
Commanders Act هي شركة أوروبية تساعد الفرق الرقمية على العمل بكفاءة أكبر من خلال الاستفادة من البيانات بفضل التطبيقات المتنوعة لمنصة بيانات العملاء الخاصة بها. من خلال تحسين إدارة البيانات، يزيد قانون القادة من سرعة تنفيذ الحملات، ويعزز تجربة المستخدم، ويزيد عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى، ويحسن فه...
Apollo
apolloplatform.com
Apollo هو منتج SaaS يعمل على أتمتة عمليات تنفيذ التحليلات، مما يمكّن المؤسسات من زيادة عائد الاستثمار من الاستثمارات في التحليلات الرقمية. يمكنك زيادة جودة التنفيذ وإنتاجية فريقك، حتى تتمكن من التركيز على استخدام البيانات التي تثق بها لاتخاذ قرارات عمل هادفة. استفد من Apollo لإجراء عمليات ترحيل سري...
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack هي أداة قوية تقوم على الفور بتتبع ومزامنة أي مصدر بيانات تحويل مع منصات التحليلات المفضلة لديك (Google Analytics وFacebook Conversion API وGoogle Ads API والمزيد). من خلال الجمع بين بيانات التحويل عبر النظام البيئي التسويقي الخاص بك، يقوم AnyTrack بتغذية وحدات البكسل الإعلانية وواجهات برمجة...
StackPile
stackpile.io
يتيح لك Stackpile تثبيت التطبيقات والعلامات وعمليات التكامل على موقع الويب الخاص بك في ثوانٍ وتتبع التحليلات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الموحدة.
DataTrue
datatrue.com
تعد DataTrue شركة رائدة عالميًا في تقديم ضمان على مستوى المؤسسات للعلامات التي تتتبع نشاط موقع الويب. تساعد إدارة النشر والتدقيق والمراقبة الاستباقية عملائنا على إدارة عمليات العلامات الخاصة بهم والتحقق من جودة البيانات التي يجمعونها. وهذا يمنح قادة الأعمال الرقمية المعلومات عالية الجودة والثقة اللا...
ObservePoint
observepoint.com
مواقع الويب معقدة. فهي ضرورية لصورة شركتك ونموها، ولخصوصية عملائك وثقتهم. لكن مواقع الويب تحتوي على الكثير من الأجزاء والصفحات الديناميكية بحيث يكاد يكون من المستحيل مواكبتها جميعًا طوال الوقت. تقوم منصة إدارة الويب الخاصة بـ ObservePoint بأتمتة عملية فحص موقع الويب الخاص بك؛ من الصفحات ذات أعلى حر...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل ال...
Blue Triangle
bluetriangle.com
كل ضوء أحمر ليس هو نفسه. ولا كل فرصة عمل. يمنحك Blue Triangle تتبعًا موحدًا لمؤشرات الأداء الرئيسية الفنية والأمنية والتجارية والتسويقية مثل الروابط المعطلة ونفاد المخزون ومعدلات الارتداد والخروج وغير ذلك الكثير - كل ذلك في لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص. إن مراقبة التجربة الرقمية ليست سوى جزء من ...
Tagmate
tagmate.app
قم بإعداد علامات التسويق والتحليلات باستخدام نظام إدارة العلامات الخاص بنا بدقة 100%. تنفيذ تنفيذ علامة GA4 وترحيلها باستخدام أداة Tagmate.
JENTIS
jentis.com
JENTIS Tag Manager: تتبع متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات وجودة بيانات بنسبة 100% باستخدام أدوات مجربة