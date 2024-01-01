بدائل - Tactiq
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Animaker
animaker.com
Animaker هو صانع فيديو رسوم متحركة يمكنك تنفيذه بنفسك (#DIY) عبر الإنترنت، ويقدم عروضًا تقديمية بجودة الاستوديو في متناول الجميع. مقاطع الفيديو المتحركة، تم تنفيذها بشكل صحيح!
Riverside.fm
riverside.fm
يسهّل موقع Riverside.fm على القائمين على البث الصوتي وشركات الإعلام تسجيل المقابلات عن بعد بجودة الاستوديو. النتيجة النهائية؟ فيديو بدقة 4K ومحتوى صوتي WAV.
Murf AI
murf.ai
انتقل من النص إلى الكلام باستخدام مولد صوتي متعدد الاستخدامات يعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكين الذكاء الاصطناعي، أصوات أناس حقيقيين. أنشئ تعليقات صوتية بجودة الاستوديو في دقائق. استخدم أصوات الذكاء الاصطناعي النابضة بالحياة من Murf للبودكاست ومقاطع الفيديو وجميع العروض التقديمية الاحترافية.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Descript
descript.com
قم بتسجيل الصوت والفيديو ونسخه وتحريره ومزجه والتعاون فيه وإتقانه باستخدام Descript. تحميل مجانا →.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Rev
rev.com
تحويل الصوت والفيديو إلى نص. يعمل البشر جنبًا إلى جنب مع أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص.
Happy Scribe
happyscribe.com
النسخ والترجمة منصة الكل في واحد. حالة من الفن أ. العمل جنبًا إلى جنب مع أفضل المتخصصين في اللغة.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات بودكاست ذات جودة إنتاجية في ثوانٍ. تتمثل مهمة الشركة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى رواية القصص عبر البث من خلال أدوات سهلة الاستخدام تتسم ...
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Trint
trint.com
نسخ. يخلق. يشارك. حوّل الصوت والفيديو إلى محتوى قابل للبحث والتحرير والمشاركة بما يصل إلى 31 لغة.
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Sonix
sonix.ai
تعد Sonix منصة النسخ والترجمة وترجمة الأفلام الآلية الأكثر تقدمًا في العالم. سريعة ودقيقة وبأسعار معقولة.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Exemplary AI
exemplary.ai
تحويل الفيديو والصوت إلى محتوى جذاب. قم بإنشاء ملخصات وبكرات فيديو ونصوص وتسميات توضيحية وترجمات والمزيد بمطالبات بسيطة
Claap
claap.io
اجتماع أقل. المزيد من العمل. قم بتسجيل مقاطع فيديو سريعة لشاشتك، واحصل على تعليقات سياقية، واتخذ القرارات. الطريقة الحديثة لمواءمة الفرق الهجينة.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Amberscript
amberscript.com
الكفاءة تجتمع مع الدقة: المركز الشامل لجميع احتياجات النسخ والترجمة يقدم الذكاء الاصطناعي المتطور لدينا، جنبًا إلى جنب مع محترفي اللغة من الدرجة الأولى، بشكل تعاوني حلولًا دقيقة للغاية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء الكلام، حيث تجمع بين أحدث الإنجازات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفتح القيمة التجارية في الكلام البشري. تستخدم الشركات تقنيات الكلام في جميع أنحاء العالم لفهم الكلام على المستوى البشري ونسخه بدقة إلى نص بغض النظر عن الديموغرافية أو العمر أو ال...
Beey
beey.io
النسخ التلقائي والترجمات لمحتوى الصوت أو الفيديو الخاص بك أداة عبر الإنترنت للتعرف السريع والدقيق على الصوت وبسعر مناسب. أنشئ تسميات توضيحية وترجمات عالية الجودة في المحرر المتقدم في غضون دقائق.
Laxis
laxis.com
استخرج أقصى قيمة من كل محادثة مع العميل يعمل Laxis AI Meeting Assistant على تمكين فرق الإيرادات من خلال التقاط واستخراج الأفكار الرئيسية تلقائيًا من كل تفاعل مع العميل بأقل جهد.
Maestra
maestra.ai
الترجمات والتعليقات الصوتية والنصوص. تم إنشاؤها تلقائيًا في دقائق معدودة فقط. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة مع التحرير المتقدم. ترجمة إلى أكثر من 100 لغة.
Verbit
verbit.co
تسمية توضيحية ونسخ المحتوى الخاص بك بسهولة قم بتحويل محتوى الصوت والفيديو إلى نص بسرعة ودقة. نحن نوفر أوقات تسليم مضمونة، ونستهدف الدقة بنسبة 99% ونبدأ بسعر 0.15 دولار فقط للدقيقة.