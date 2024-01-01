TableAgent

TableAgent

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الموقع الإلكتروني: tableagent.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TableAgent على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TableAgent is a 100% free restaurant reservation system in the cloud. With TableAgent, you can make, manage and access your reservations anytime from any device, including phones and tablets. No monthly fees, no software to install.

الموقع الإلكتروني: tableagent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TableAgent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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