Tab Payments by Tab

Tab Payments by Tab

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الموقع الإلكتروني: business.tab.travel

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tab Payments by Tab على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على المدفوعات بسهولة، واحصل على المزيد من الحجوزات المباشرة. من خلال خدمة Payments by Tab، نساعدك على تحصيل الرسوم من بطاقات الائتمان والخصم للضيوف مقدمًا وشخصيًا بسهولة، مع دفعات مجانية بالعملة المفضلة لديك.

الموقع الإلكتروني: business.tab.travel

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tab Payments by Tab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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