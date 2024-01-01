Tab Payments by Tab

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احصل على المدفوعات بسهولة، واحصل على المزيد من الحجوزات المباشرة. من خلال خدمة Payments by Tab، نساعدك على تحصيل الرسوم من بطاقات الائتمان والخصم للضيوف مقدمًا وشخصيًا بسهولة، مع دفعات مجانية بالعملة المفضلة لديك.

الموقع الإلكتروني: business.tab.travel

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