يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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Sytex عبارة عن منصة لإدارة مشاريع البنية التحتية الميدانية، بدءًا من الاتصالات. على سبيل المثال، تستخدم شركات مثل Telefonica وClaro Sytex لبناء شبكاتها وصيانتها.

الموقع الإلكتروني: sytex.io

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