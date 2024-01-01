Sytex

Sytex

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الموقع الإلكتروني: sytex.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sytex على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sytex عبارة عن منصة لإدارة مشاريع البنية التحتية الميدانية، بدءًا من الاتصالات. على سبيل المثال، تستخدم شركات مثل Telefonica وClaro Sytex لبناء شبكاتها وصيانتها.

الموقع الإلكتروني: sytex.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sytex. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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