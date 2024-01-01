Systran

Systran

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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U-Dictionary Translator

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Microsoft Translator Conversations

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네이버 파파고

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iTranslate Web

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