Synctera

Synctera

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الموقع الإلكتروني: synctera.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Synctera على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نعمل على سد الفجوة بين البنوك المجتمعية وشركات التكنولوجيا المالية. من خلال تمكينك بحلول مصرفية شراكة سريعة وآمنة وقابلة للتطوير، فإننا نزيل تعقيدات التكامل ونبني الجسور. نحن هنا لتوجيه جميع الأطراف خلال عملية الإعداد وما بعدها، وإقامة علاقات معاملات مبنية على الثقة.
الفئات:
Finance
برامج المدفوعات المدمجة

الموقع الإلكتروني: synctera.com

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بدائل

Stripe

Stripe

stripe.com

WePay

WePay

wepay.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Adyen

Adyen

adyen.com

Finix

Finix

finix.com

Railsr

Railsr

railsr.com

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Nuvei

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nuvei.com

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TraderWagon

traderwagon.com

instantprintuk

instantprintuk

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Flagright

Flagright

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