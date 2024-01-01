SyncBackPro

تركز شركة Archiware على حلول الأعمال التجارية المبتكرة والفعالة والشاملة والجاهزة للاستخدام. تشمل منتجات Archiware الوحدات الموجودة في منصة برامج P5. يتضمن نظام برامج P5 أربع وحدات قابلة للدمج - الأرشفة والنسخ الاحتياطي والمزامنة. تتيح هذه للمستخدمين مزامنة البيانات ونسخها احتياطيًا وأرشفتها في بيئات غير متجانسة: * مزامنة P5: نسخ البيانات لضمان التوفر العالي. * النسخ الاحتياطي P5: قم بعمل نسخة احتياطية لبيانات الخادم على القرص والشريط. * أرشيف P5: نقل البيانات أو ترحيلها دون الاتصال بالإنترنت إلى القرص أو الشريط أو السحابة. * P5 Data Mover: امتداد لوحدة P5 Archive لسهولة نقل البيانات ونسخها إلى القرص والشريط والسحابة. ARCHIWARE هي شركة خاصة تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في برامج إدارة البيانات للنسخ الاحتياطي والمزامنة والأرشفة. يستهدف برنامج Archiware في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وصناعة الإعلام والترفيه.

الموقع الإلكتروني: archiware.com

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