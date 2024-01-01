بدائل - Sync
Google Drive
google.com
Google Drive هي خدمة تخزين ومزامنة الملفات التي طورتها Google. تم إطلاق Google Drive في 24 أبريل 2012، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات على خوادمهم، ومزامنة الملفات عبر الأجهزة، ومشاركة الملفات. بالإضافة إلى موقع الويب، يقدم Google Drive تطبيقات ذات إمكانيات غير متصلة بالإنترنت لأجهزة الكمبيوتر ال...
iCloud
icloud.com
قم بتسجيل الدخول إلى iCloud للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملاحظات وجهات الاتصال والمزيد. استخدم معرف Apple الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد لبدء استخدام خدمات Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروف سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة ملفات وخدمة مزامنة تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. تم إطلاق OneDrive لأول مرة في أغسطس 2007، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح استرداد BitLocker في السحابة، وم...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة Dropbox, Inc. الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا درو هيوستن وأراش فردوسي كشركة ناشئة، بتمويل أولي من مسرع ...
TeraBox
terabox.com
توفير النسخ الاحتياطي للشبكة والمزامنة للملفات. تتميز بمساحة كبيرة وسرعة عالية وأمان واستقرار ودعم لتسريع التعليم القائم على الويب والهواتف المحمولة. سجل الآن لتستمتع بمساحة تخزين مجانية تبلغ 1 تيرابايت
iCloud Drive
icloud.com
باستخدام iCloud Drive، يمكنك تخزين ملفاتك بشكل آمن في iCloud والوصول إليها على iCloud.com وأجهزة iPhone وiPad وiPod touch وMac وWindows. يمكنك أيضًا تخزين جميع الملفات الموجودة في مجلدي سطح المكتب والمستندات على جهاز Mac الخاص بك تلقائيًا في iCloud Drive. وبهذه الطريقة، يمكنك حفظ الملفات في المكان ا...
MEGA
mega.io
Mega (منمقة بالأحرف الكبيرة كـ MEGA) أو Mega.nz هي خدمة تخزين سحابي واستضافة ملفات تقدمها شركة Mega Limited، وهي شركة مقرها أوكلاند. يتم تقديم الخدمة بشكل أساسي من خلال التطبيقات المستندة إلى الويب. تتوفر أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول الضخمة لأنظمة Windows Phone وAndroid وiOS. تشتهر شركة Mega بتخصيص ...
Proton Drive
proton.me
يتيح لك Proton Drive تخزين مستنداتك الحساسة ومشاركتها بشكل آمن والوصول إليها في أي مكان.
TeleDrive
teledriveapp.com
مساحة تخزينية سحابية مجانية وغير محدودة. المشروع مفتوح المصدر ليعطيك ما تستحقه. استخدام Telegram API كتخزين غير محدود. لذلك، يمكنك تحميل العدد الذي تريده دون أي حدود.
Multcloud
multcloud.com
مدير التخزين السحابي المتعدد: ترحيل الملفات السحابية ونقلها ومزامنتها ونسخها ونسخها احتياطيًا ونقلها باستخدام MultCloud، الذي يدعم Dropbox وBox وGoogle Drive وMega وOneDrive وFTP، وما إلى ذلك.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive، المعروف سابقًا باسم Amazon Cloud Drive، هو تطبيق تخزين سحابي تديره أمازون. توفر الخدمة تخزينًا سحابيًا آمنًا ونسخًا احتياطيًا للملفات ومشاركة الملفات وطباعة الصور. باستخدام حساب أمازون، يمكن نقل الملفات والمجلدات وإدارتها من أجهزة متعددة بما في ذلك متصفحات الويب وتطبيقات سطح المكتب وال...
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
Yandex Disk
disk.yandex.com
قم بتحميل الملفات ببساطة عن طريق سحبها وإسقاطها في نافذة المتصفح، وإجراء عمليات مجمعة مع الملفات والمجلدات، ونشرها مباشرة بعد التحميل. يقوم Yandex.Disk بحفظ ملفاتك بغض النظر عما يحدث.
iCloud Beta
beta.icloud.com
يعد iCloud ضروريًا للحفاظ على المعلومات الشخصية من أجهزتك آمنة ومحدثة ومتاحة أينما كنت. في iCloud.com، يمكنك الوصول إلى صورك وملفاتك وغير ذلك الكثير من أي متصفح ويب. ستتم مزامنة التغييرات التي تجريها مع جهاز iPhone الخاص بك والأجهزة الأخرى، بحيث تكون دائمًا على اطلاع دائم.
Internxt
internxt.com
تخزين آمن للملفات
Backblaze
backblaze.com
Backblaze هو مزود تخزين البيانات. ويقدم منتجين: B2 Cloud Storage - خدمة تخزين كائنات مشابهة لخدمة Amazon S3. النسخ الاحتياطي للكمبيوتر - أداة نسخ احتياطي عبر الإنترنت تسمح لمستخدمي Windows وmacOS بعمل نسخة احتياطية لبياناتهم في مراكز البيانات خارج الموقع. تم تصميم الخدمة للشركات والمستخدمين النهائ...
IDrive
idrive.com
يوفر IDrive خدمة النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت إلى السحابة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وiPhone وAndroid والأجهزة المحمولة الأخرى، كل ذلك في حساب واحد مقابل رسوم منخفضة واحدة
NinjaRMM
ninjaone.com
اجعل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك أكثر فعالية باستخدام برنامج RMM الذي يعمل على أتمتة إدارة تكنولوجيا المعلومات وزيادة كفاءة الفنيين وتحسين النتيجة النهائية.
OpenDrive
opendrive.com
الكل في واحد التخزين السحابي. تخزين سحابي غير محدود، ونسخ احتياطي، وإدارة المحتوى السحابي.
Datto
datto.com
Datto، Inc. هي شركة أمريكية للأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي للبيانات. تأسست في عام 2007 في نورووك، كونيتيكت، وفي عام 2017 أصبحت شركة تابعة لشركة Vista Equity Partners واندمجت مع شركة Autotask.
Aruba Cloud
arubacloud.com
اكتشف Aruba Cloud، السحابة المناسبة لك! الحوسبة السحابية القائمة على الاستخدام، Cloud PRO & VPS، السحابة الخاصة، خدمات التخزين والنسخ الاحتياطي والمراقبة.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
SimpleBackups
simplebackups.com
أتمتة النسخ الاحتياطية لجميع الخوادم وقواعد البيانات (MySQL وPostgreSQL وMongoDB) والمجموعات الخاصة بك. قم بتوصيل أي وحدة تخزين، والاسترداد السريع، وراحة البال.
Carbonite
carbonite.com
يساعد برنامج النسخ الاحتياطي السحابي من Carbonite على حماية بياناتك الشخصية وبيانات العمل من الأشكال الشائعة لفقدان البيانات. جرب Carbonite وقم بتنزيل نسخة تجريبية مجانية اليوم!
Axcient
axcient.com
حلول شاملة للنسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث لمقدمي خدمات MSP منصة واحدة لاستمرارية الأعمال الموثوقة وسهلة الاستخدام والتعافي من الكوارث لجميع حالات استخدام MSP تقريبًا
Pulseway
pulseway.com
Pulseway هو برنامج كامل للمراقبة والإدارة عن بعد (RMM)، مع الأتمتة والتصحيح والتحكم عن بعد واكتشاف الشبكة. ابدأ باستخدام أداة مجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. قم بتبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعا...
Jottacloud
jottacloud.com
الوصول إلى كل شيء، مخزنة بأمان بغض النظر عما إذا كنت فردًا أو عائلة أو شركة، فإن Jottacloud يسمح لك بالتخزين والمشاركة والإنتاجية أينما كنت.