Sync

Sync

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sync.day

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sync على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بزيادة إيراداتك من خلال اجتماعات المبيعات الآلية. المزامنة عبارة عن منصة لأتمتة الجدولة. تقليل تكاليف الاجتماعات والتركيز على نجاح التوظيف ونمو الإيرادات.

الموقع الإلكتروني: sync.day

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sync. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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