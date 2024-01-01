Synatic

Synatic

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الموقع الإلكتروني: synatic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Synatic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة البيانات Synatic عبارة عن حل مجمع بين iPaaS وESB وETL وإدارة API، تم إنشاؤه لتوفير حل شامل يوفر قيمة بسرعة مذهلة. بفضل الأدوات سهلة الاستخدام المقترنة بميزات على مستوى المؤسسات، نقوم بتقليل وقت وتكلفة تكامل البيانات والأتمتة والتحليلات بنسبة تصل إلى 80%، وكل ذلك بسعر معقول. سحابتنا، سحابتك، في بريميوم. لا يوجد رمز، رمز منخفض، الرمز الخاص بك. حلول معبأة مسبقًا أو تم تكوينها من الألف إلى الياء. Synatic يفعل كل شيء.
الفئات:
Software Development
أدوات تصميم واجهة برمجة التطبيقات

الموقع الإلكتروني: synatic.com

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