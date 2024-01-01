منصة البيانات Synatic عبارة عن حل مجمع بين iPaaS وESB وETL وإدارة API، تم إنشاؤه لتوفير حل شامل يوفر قيمة بسرعة مذهلة. بفضل الأدوات سهلة الاستخدام المقترنة بميزات على مستوى المؤسسات، نقوم بتقليل وقت وتكلفة تكامل البيانات والأتمتة والتحليلات بنسبة تصل إلى 80%، وكل ذلك بسعر معقول. سحابتنا، سحابتك، في بريميوم. لا يوجد رمز، رمز منخفض، الرمز الخاص بك. حلول معبأة مسبقًا أو تم تكوينها من الألف إلى الياء. Synatic يفعل كل شيء.

الموقع الإلكتروني: synatic.com

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