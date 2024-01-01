بدائل - Switchboard

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Miro

Miro

miro.com

Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.

Jamboard

Jamboard

google.com

Jamboard هو نظام سبورة تفاعلية تم تطويره بواسطة Google كجزء من Google Workspace، المعروف سابقًا باسم G Suite. تم الإعلان عنه رسميًا في 25 أكتوبر 2016. ويحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 55 بوصة بدقة 4K، كما أنه متوافق مع التعاون عبر الإنترنت من خلال الدعم عبر الأنظمة الأساسية من خلال مجموعة مستندات Go...

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.

Lucid

Lucid

lucid.app

إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.

MURAL

MURAL

mural.co

تتيح منصتنا وخدماتنا المهنية للفرق المبتكرة التفكير والتعاون بصريًا لحل المشكلات المهمة. ما عليك سوى كتابة ما يدور في ذهنك على الملاحظات اللاصقة. ثم قم بالتنظيم في القوائم والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية والأطر والأساليب والرسومات لتنشيط فريقك ومواءمته.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

كما لو كان ميرو وأوبسيديان قد أنجبا طفلاً. قم بتنظيم وربط ملاحظاتك الذرية باستخدام طريقة Zettelkasten. شاهد كل أفكارك في مكان واحد وشاركها بسهولة.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

أنشئ مخططات UML ومخططات انسيابية وإطارات سلكية والمزيد. يعمل برنامج الرسم التخطيطي المجاني وأدوات الرسم البياني عبر الإنترنت على تحسين التعاون والتواصل.

Fibery

Fibery

fibery.io

مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

يمكنك التدريس وتقديم الملاحظات وتسجيل مقاطع الفيديو والعمل معًا، كل ذلك في "شرح كل شيء على السبورة البيضاء". بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، فإن تطبيق "شرح كل شيء" هو سكين الجيش السويسري لتطبيقات السبورة البيضاء. نظرًا لتعدد استخداماته الفريدة، يتم فتح إمكانيات جديدة للتعبير عن المعرفة، مما يكسر حدود ا...

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.

Creately

Creately

creately.com

برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.

Weje

Weje

weje.io

الطريقة الجديدة لجمع أي شيء وتنظيمه ومشاركته على اللوحات الافتراضية عبر الإنترنت بمساعدة منصة التعاون الجماعي المجانية.

Magma

Magma

magma.com

انضم إلى مجتمع يضم أكثر من مليون فنان واستوديوهات يستخدمون Magma لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي. ابدأ جلسة الرسم التعاوني مباشرةً في متصفحك، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

لوحة قماشية لا حصر لها لفريقك بأكمله. اعملوا معًا بشكل مرئي باستخدام السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت الخاصة بـ Conceptboard.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

صانع مخططات انسيابية سهل وقوي.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

فكر بشكل مختلف، حقق المزيد. Ayoa هو تطبيق شامل لرسم الخرائط الذهنية والسبورة البيضاء والتعاون مصمم لاحتضان الاختلافات ورفع مستوى الإبداع وتحقيق النتائج.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu هي أفضل سبورة بيضاء تعاونية عبر الإنترنت.

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Splashtop هي مجموعة من برامج سطح المكتب عن بعد وبرامج الدعم عن بعد، تم تطويرها بواسطة شركة Splashtop Inc. تتيح Splashtop للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو دعمها عن بعد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. يتيح Splashtop إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد للشركات ودعم تكنولوجيا المعلو...

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

أصبح التعاون مرئيًا. اكتشف قوة هذه السبورة الرقمية وقم بتحسين طريقة العمل مع مؤسستك.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

برنامج رسم تخطيطي عبر الإنترنت لإنشاء المخططات الانسيابية والإطارات السلكية ونماذج UML ومخطط الشبكة ومشاركتها بشكل آمن. أكثر من 2.5 مليون مستخدم. ابدأ بحساب مجاني!

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.

Aha!

Aha!

aha.io

تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.

Consolto

Consolto

consolto.com

دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

UXPressia عبارة عن منصة تعاونية لرسم خرائط تجربة العملاء تتيح لك إنشاء وتصدير ومشاركة خرائط رحلة العميل والشخصيات وخرائط التأثير عبر الإنترنت. مجموعة الأدوات بسيطة للمبتدئين ولكنها قوية للمحترفين. ستستمتع الفرق بشكل خاص بالخيارات التعاونية وإمكانية توحيد المشاريع المختلفة وتوسيع نطاقها. الميزات الرئ...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.

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