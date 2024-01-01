Swiftsell

Swiftsell

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: swiftsell.biz

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swiftsell على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Swiftsell هي أداة توليدية بدون تعليمات برمجية مدعمة بالذكاء الاصطناعي يمكن من خلالها للعلامات التجارية الاستهلاكية أتمتة محادثاتها الرئيسية بسلاسة عبر قنوات مختلفة وتعزيز المبيعات والتسويق ورضا العملاء.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: swiftsell.biz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swiftsell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

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Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

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Zoho SalesIQ

zoho.com

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chatof.ai

chatof.ai

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