بدائل - Sweap
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
Shocklogic
shocklogic.com
تتفهم شركة Shocklogic احتياجات صناعة الاجتماعات بشكل لا مثيل له في أي شركة تكنولوجيا أخرى. تأسست في عام 1997، وقد وضعنا إصبعنا على نبض تكنولوجيا الأحداث منذ ما يقرب من 25 عامًا. تدعم مجموعتنا الشاملة من البرامج والخدمات منظمي الأحداث في كل جانب من جوانب إنتاج الأحداث المتطورة، سواء في الموقع أو افتر...
EventTitans
eventtitans.com
يعد EventTitans حلاً قويًا وقابلاً للتخصيص للأحداث بجميع أحجامها، بما في ذلك التجارب الافتراضية المباشرة والمختلطة وثلاثية الأبعاد/ثنائية الأبعاد. إنها منصة تتمحور حول الراعي وتضم أكثر من 150 ميزة وتخصيصًا، وهي مصممة لأتمتة الأحداث. تعمل منصتنا على تبسيط الإدارة في كل خطوة، بدءًا من مرحلة ما قبل الح...
Micepad
micepad.co
Micepad هو مزود حائز على جوائز لبرامج إدارة الأحداث، مع تركيز فريد على التقاط البيانات من الأحداث المباشرة وعرضها.