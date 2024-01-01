SwapSurprise.ai هي أداة تستخدم Cookiebot لتمكين مالكي مواقع الويب من الالتزام بلوائح خصوصية البيانات، وخاصة فيما يتعلق باستخدام ملفات تعريف الارتباط. فهو يوفر حلاً شاملاً لإدارة الموافقة يسمح للمستخدمين بتخصيص تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهم. تقوم الأداة بتصنيف ملفات تعريف الارتباط إلى ملفات تعريف الارتباط الضرورية والتفضيلية والإحصائيات وملفات تعريف الارتباط التسويقية وتوفر معلومات مفصلة حول كل فئة. تعد ملفات تعريف الارتباط الضرورية ضرورية للوظائف الأساسية لموقع الويب، بينما تتذكر ملفات تعريف الارتباط التفضيلية الإعدادات الخاصة بالمستخدم. تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الإحصائية لجمع بيانات مجهولة المصدر حول تفاعلات الزائرين، مما يساعد مالكي مواقع الويب في فهم سلوك المستخدم. تعمل ملفات تعريف الارتباط التسويقية على تتبع الزائرين عبر مواقع الويب لعرض الإعلانات ذات الصلة والجذابة. كما تم دمج SwapSurprise.ai أيضًا مع Shopify، مما يتيح وظائف الدفع والدفع الآمنة. ويتضمن ملفات تعريف الارتباط المختلفة المتعلقة بالمعاملات الآمنة وتخزين بيانات اعتماد العملاء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأداة إدارة الموافقة عبر النطاقات، مما يسمح للمستخدمين بتطبيق تفضيلات الموافقة الخاصة بهم على نطاقات متعددة. ويتيح إعلان ملفات تعريف الارتباط ومعرف الموافقة المقدم للمستخدمين تتبع موافقتهم وإدارتها بسهولة، مما يضمن الشفافية والتحكم في بياناتهم. يساعد SwapSurprise.ai مالكي مواقع الويب على تلبية المتطلبات القانونية مع احترام خصوصية المستخدم وتفضيلاته. يرجى ملاحظة أنه تم حذف التفاصيل والأرقام المحددة المذكورة في النص الأصلي لتجنب الأخطاء المحتملة.

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