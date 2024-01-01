SWAPP هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى توفير وثائق بناء دقيقة ومفصلة وفعالة ونماذج BIM في دقائق. ومن خلال أتمتة مهام التخطيط الأكثر مملة واستهلاكًا للوقت، تهدف هذه التقنية إلى تقليل مدة المشروع وساعات العمل اليدوي بشكل كبير، مما يؤدي في النهاية إلى توفير التكاليف بنسبة تصل إلى 75% وتسليم المشروع بشكل أسرع بثلاث مرات. يمكن للمهندسين المعماريين الذين يدمجون تقنيات SWAPP الاستفادة من زيادة ربحية الشركة والنمو والكفاءة التكنولوجية، مما يسمح لهم بالتركيز على تخطيط التصميمات الإبداعية، بدلاً من إدارة عمليات إنتاج الرسومات التفصيلية. علاوة على ذلك، يقدم SWAPP أيضًا مراجعات سلسة، مما يسمح للمهندسين المعماريين بإجراء تغييرات بسهولة وعلى الفور على منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكن أن يكون SWAPP مفيدًا للشركات ذات الصلة بالهندسة المعمارية، وخاصة تلك المتخصصة في تشييد المباني متعددة الأسر والهياكل التعليمية. تم الاعتراف بـ SWAPP كواحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر جرأة لأتمتة أعمال التصميم التفصيلي وإنتاج الرسومات بواسطة خبراء الصناعة. يمكن للميزات الثورية للأداة، مثل تنفيذ ممارسات BIM المتقدمة وتحديث الرسومات والتفاصيل تلقائيًا عند إجراء المراجعات، أن تشكل مستقبل الهندسة المعمارية. اكتسبت SWAPP أيضًا سمعة كونها مساعدًا موثوقًا به يقوم بتسليم المشاريع في الوقت المحدد.

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