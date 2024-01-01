SwapMyFace هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إمكانية وضع وجوههم بسهولة وسرعة في أي صورة. من خلال بضع خطوات بسيطة، يمكن للمستخدمين إنشاء تبديلات وجه مضحكة وغريبة ومذهلة مع أي شخص أو في أي مكان دون الحاجة إلى مهارات Photoshop. تستخدم الأداة تقنية الذكاء الاصطناعي لإجراء تبديل الوجه تلقائيًا، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين. لدى المستخدمين خيار تحميل صورهم الخاصة والصورة التي يريدون وضع وجوههم فيها. بمجرد التحميل، تقوم الأداة بدمج الصورتين بنقرة زر بسيطة. يمكن الوصول إلى الصور التي تم إنشاؤها من خلال رابط يتم حفظه تلقائيًا، مما يوفر للمستخدمين وصولاً سهلاً إلى إبداعاتهم. يقدم SwapMyFace 5 أجيال مجانية للوجه ليجربها المستخدمون قبل طلب أي دفع. يتيح ذلك للمستخدمين اختبار الأداة قبل الالتزام بها. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تخزين الصور التي تم إنشاؤها من خلال الأداة لمدة 30 يومًا قبل حذفها. في حين أن الأداة تستهدف الأفراد الذين يتطلعون إلى الاستمتاع وإنشاء مقايضات مسلية للوجه، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة أيضًا للفنانين الذين يعملون في مشاريع إبداعية. يوفر SwapMyFace طريقة مريحة وفعالة للفنانين لتجربة مواضع مختلفة للوجه واستكشاف مفاهيم فريدة في عملهم. بشكل عام، SwapMyFace هي أداة ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام توفر حلاً سريعًا وسهل الوصول إليه لتبديل الوجه في الصور، مما يلبي احتياجات كل من الأشخاص العاديين المستخدمون والفنانون الذين يسعون إلى تعزيز مشاريعهم بتأثيرات بصرية مثيرة للاهتمام.

الموقع الإلكتروني: swapmyface.app

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