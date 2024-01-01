بدائل - SwaggerHub
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز API يساعد المطورين في العثور على أفضل واجهات برمجة التطبيقات في العالم والاتصال بها مباشرة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم من موقع مركزي واحد.
Apigee
google.com
يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وإدارتها وتأمينها — لأي حالة استخدام أو بيئة أو نطاق. إدارة واجهة برمجة التطبيقات الأصلية في Google Cloud لتشغيل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع نطاق محسّن وأمان وأتمتة. إنشاء واجهات برمجة التطبيقات لفتح وتوحيد البيانات من أي تطبيق أو نظام أو خدمة (بدء س...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية مصممة لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج من خلال إنشاء التعليمات البرمجية: الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. باستخدام AppMaster.io، يمكنك التطور من MVP إلى حل مؤسسي بملايين الطلبات في الدقيقة، مع التحكم الكامل في م...
Stoplight
stoplight.io
دع Stoplight يكون النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة لأي نطاق - مع أفضل عمليات التحرير والتوثيق والحوكمة التي تتميز بالسخرية المضمنة والفحص وأدلة الأنماط ومكتبات المكونات والمزيد. إن برمجة واجهات برمجة التطبيقات قبل تصميمها يهدر الوقت والمال ويخلق مخاطر غير ضرورية. أنشئ...
Mockaroo
mockaroo.com
منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة لواجهة برمجة التطبيقات (API) - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.
ReadMe
readme.com
يقوم برنامج ReadMe بتحويل وثائق واجهة برمجة التطبيقات الثابتة إلى محاور مطورين تفاعلية تساعد المستخدمين على النجاح باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. ساعد المطورين على إجراء مكالمتهم الأولى بشكل أسرع، واستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة، والحصول على رؤى حول استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتركيز ...
Kernex
kernex.io
Kernex عبارة عن منصة CMS مقطوعة الرأس قائمة على السحابة. يتيح لك توفير الوقت والمال أثناء إنشاء واجهة برمجة تطبيقات CMS الخاصة بك. نحن نقدم الدعم لمجموعة واسعة من أنواع الحقول، والتخزين المدمج وCDN، وتعريفات النصوص المكتوبة تلقائيًا، وغير ذلك الكثير.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI هي واحدة من الأدوات الوحيدة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والقائمة على السحابة، لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. فهو يتيح للمطورين إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful على الفور من أي مصدر بيانات، مما يلغي التطوير الخلفي لتطبيقات الهاتف المحمول والويب وإنترنت الأشياء الحديثة.
Tray.io
tray.io
Tray.io عبارة عن iPaaS متعدد التجارب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع وقت التكامل من أشهر إلى أيام، في منصة واحدة. تلغي Tray Universal Automation Cloud الحاجة إلى أدوات وتقنيات متباينة لأتمتة العمليات التجارية الداخلية والخارجية المتطورة. توفر Universal Automation Cloud، المدعومة بـ Enterpris...
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...
Archbee
archbee.com
Archbee عبارة عن منصة توثيق لفريقك وعملائك. باستخدام Archbee، يمكنك مساعدة المستخدمين على البدء في استخدام منتجك لأنه يمكّنك من إنشاء مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات بسرعة في مكان واحد. يعد Archbee المكان المناسب لتجميع معلومات شركتك لأنه يوحد المعرفة في المنتجات والهندسة ...
Workato
workato.com
Workato هي منصة التكامل والأتمتة الرائدة. يمكّن Workato، المعترف به كشركة رائدة، كلاً من فرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من دمج تطبيقاتهم وأتمتة سير عمل الأعمال دون المساس بالأمن والحوكمة. فهو يمكّن الشركات من تحقيق نتائج في الوقت الفعلي من الأحداث التجارية. ليست هناك حاجة إلى أي تعليمات برمجية، وت...
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر تطبيق WhatsApp وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وخطافا...
Backendless
backendless.com
Backendless عبارة عن منصة لتطوير التطبيقات المرئية توفر مجموعة كاملة من الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لمطوري التطبيقات والويب من جميع مستويات الخبرة. تشتمل الميزات التي لا نهاية لها على أداة إنشاء واجهة مستخدم قائمة على المكونات، وقاعدة بيانات في الوقت الفعلي، ومجموعة ...
Xano
xano.com
الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية قابلة للتطوير. Xano هي أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قابلة للتطوير لتطبيقك باستخدام No-Code. يأتي كل حساب Xano مزودًا بخادم قابل للتطوير، وقاعدة بيانات مرنة، ومنشئ No-Code API الذي يمكنه تحويل البيانات وتصفيتها والتكامل معها من أي مكان. يستخدم آلاف الأشخاص حول ال...
Hyphen API
hyphenapi.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام للمطورين والشركات. يمكن دمجها مباشرة عبر استدعاء REST API البسيط.
elastic.io
elastic.io
تتيح منصة التكامل السحابية الأصلية كخدمة (iPaaS) القائمة على الخدمات الصغيرة من Elastic.io للمؤسسات تعزيز قدرات التكامل عبر SaaS وأنظمة إنترنت الأشياء والهواتف المحمولة. بفضل Elastic.io iPaaS ونهج واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً، يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات تعزيز التحول الرقمي في شركاتهم من خل...
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء...
ModelsLab
modelslab.com
القيام بالأعمال الأساسية لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في الوصول إليه. Models Lab عبارة عن مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على الشركات إنشاء محتوى مرئي. تتميز واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا بسهولة الاستخدام والتكامل مع التطبيقات المختلفة، مما يتيح للشركات بجميع أحجامها الاستفادة من ...
Tinybird
tinybird.co
Tinybird هي منصة البيانات في الوقت الحقيقي. في Tinybird، نقوم بتمكين المطورين وفرق البيانات من تسخير قوة البيانات في الوقت الفعلي وبناء خطوط أنابيب البيانات ومنتجات البيانات بسرعة. باستخدام Tinybird، يمكنك استيعاب مصادر بيانات متعددة على نطاق واسع، والاستعلام عنها وتشكيلها باستخدام لغة SQL النقية بن...
Checkly
checklyhq.com
يسمح Checkly للمهندسين بكتابة شاشات E2E الخاصة بهم أثناء كتابة تطبيقهم السحابي الأصلي، كرمز. مدعومًا بـ Checkly CLI، يقوم المهندسون ببرمجة واختبار ونشر API والفحوصات المستندة إلى Playwright من مستودع الأكواد الخاص بهم. يتكامل سير عمل المراقبة القابلة للبرمجة كرمز (MaC) من Checkly بسلاسة مع ممارسات و...
RSS API
rssapi.net
قم بتحليل RSS وATOM وJSON-Feeds بسهولة عبر REST API واحصل على عناصر جديدة عبر Webhooks!
Zuplo
zuplo.com
تساعدك Zuplo على شحن واجهات برمجة التطبيقات الرائعة من اليوم الأول. تقوم الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة بشحن مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتحديد المعدل، ووثائق المطورين باستخدام DX المذهل، باستخدام بوابة API بدون خادم والمنتشرة على الحافة. يمكنك البدء مجانًا على zuplo.com وشحن واجهة برمجة ...
Kong
konghq.com
مع تطور بنية برمجيات مؤسستك، فإنك تحتاج إلى طريقة أفضل للتوسط في تبادل المعلومات من خلال خدماتك. على نحو متزايد، تخلق الأنظمة الموزعة والاعتماد المتزايد للخدمات الصغيرة تحديات جديدة لإدارة الاتصالات عبر البنية الخاصة بك. توفر بوابة Kong API منصة سريعة وقابلة للتطوير ومرنة للبنى الحديثة المعقدة. تتوف...
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات باستخدام Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخ...
Informatica
informatica.com
إنفورماتيكا (رمزها في بورصة نيويورك: INFA)، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات السحابية للمؤسسات، تعمل على إضفاء الحيوية على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تمكين الشركات من تحقيق القوة التحويلية لأصولها الأكثر أهمية. لقد أنشأنا فئة جديدة من البرامج، وهي Informatica Intelligent Data Management...
Qodex.ai
qodex.ai
يعمل Qodex.ai على تبسيط اختبار أتمتة واجهة برمجة التطبيقات (API) لديك من خلال الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية أو جهد يدوي. توفر Qodex.ai إمكانية الإنشاء والمراقبة والتعاون بسلاسة لمجموعات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، مما يمكّنك من التركيز على الابتك...
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في C...
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...