بدائل - SVG Viewer

Vecta

vecta.io

Vecta هو محرر SVG تعاوني في الوقت الحقيقي مع نظام إضافي قوي يعتمد على Javascript، للفرق. يمكنك بسهولة توسيع وأتمتة أو إنشاء المخططات الانسيابية وUML والشبكة والرسوم البيانية المتساوية القياس والويب مع الآلاف من الرموز المضمنة. قم بالتصدير إلى تنسيقات ودقة متعددة، بما في ذلك PNG وJPG وSVG المصغرة وهي...